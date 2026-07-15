La Bota de Oro del Mundial 2026 se puede definir entre Messi o Mbappé

La eliminación de Francia en las semifinales no terminó con las opciones de Kylian Mbappé de conquistar la Bota de Oro del Mundial 2026. El delantero francés todavía disputará el partido por el tercer lugar frente a Inglaterra, una última oportunidad para aumentar su cuenta goleadora y competir por el reconocimiento al máximo anotador del torneo.
Mientras tanto, la final entre España y Argentina también será determinante para definir quién se lleva uno de los premios individuales más prestigiosos que entrega la FIFA en cada Copa del Mundo.
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¿Qué es la Bota de Oro y quiénes siguen en la pelea?
La Bota de Oro es el premio que la FIFA entrega al futbolista que termina como máximo goleador de una Copa del Mundo. En caso de empate en el número de anotaciones, el primer criterio de desempate son las asistencias y, posteriormente, la menor cantidad de minutos disputados.
Tras las semifinales, la competencia por el premio sigue completamente abierta y muchos de los que podrían ganar jugarán en los próximos días. La lista es la siguiente:
Lionel Messi (Argentina) 8 goles y 4 asistencias
Kylian Mbappé (Francia) 8 goles y 3 asistencias
Harry Kane (Inglaterra) 6 goles
Jude Bellingham (Inglaterra) 6 goles
Ousmane Dembélé (Francia) 6 goles
Mikel Oyarzabal (España) 5 goles
Lautaro Martínez (Argentina) 5 goles
Julián Álvarez (Argentina) 5 goles
Históricamente, el partido por el tercer lugar ha permitido que algunos futbolistas incrementen su número de anotaciones. En varias ediciones del Mundial ese encuentro ha registrado marcadores abiertos debido a que ambos equipos juegan con menor presión que en una final, lo que convierte a Mbappé en un serio aspirante a recortar distancias.
Para el delantero francés, ganar la Bota de Oro representaría otro logro individual en una carrera que ya incluye un título Mundial, un subcampeonato del mundo y varios récords goleadores con la selección francesa.
¿Quién ya ha ganado la Bota de Oro?
Entre los jugadores que aún pueden quedarse con el galardón en el Mundial 2026, solo dos ya lo han obtenido. El primero es Kylian Mbappé, quien ganó la Bota de Oro en Qatar 2022 después de marcar ocho goles, incluidos tres en la final frente a Argentina.
En esa ocasión, el delantero francés superó entonces a Lionel Messi, que terminó con siete anotaciones, y se convirtió en el primer jugador de Francia en obtener el reconocimiento desde Just Fontaine , máximo goleador de Suecia 1958.
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El otro futbolista con experiencia levantando el trofeo es Harry Kane . El capitán inglés fue el máximo anotador de Rusia 2018 con seis goles, convirtiéndose en el segundo inglés en conseguir la Bota de Oro después de Gary Lineker, quien la obtuvo precisamente en el Mundial de México 1986.
Aunque Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y ya conquistó el Mundial de Qatar 2022, nunca ha conseguido la Bota de Oro de una Copa del Mundo.
Su mejor oportunidad llegó precisamente en Qatar, cuando marcó siete goles y finalizó segundo, solo por detrás de Mbappé. En Brasil 2014 recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, pero el máximo goleador fue el colombiano James Rodríguez con seis anotaciones.
En el Mundial 2026, Messi vuelve a estar en la pelea y llegará a la final frente a España con opciones de convertirse por primera vez en el máximo anotador del campeonato.
Francia vs. Inglaterra y España vs. Argentina: cuándo, dónde y por dónde verlos
El primer duelo pendiente será el partido por el tercer lugar, donde Francia enfrentará a Inglaterra el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami, una sede que recibirá el último encuentro del torneo antes de la gran final. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
Un día después llegará el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. España disputará la final frente a Argentina el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey, con inicio programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).
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Ambos partidos podrán seguirse en México mediante los canales de TV abierta: Canal 5, Canal 2, ambas de Televisa y Canal 7, de TV Azteca, igualmente se transmitirá por la plataforma de pago, VIX.