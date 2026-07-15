La Bota de Oro del Mundial 2026 se puede definir entre Messi o Mbappé

¿Qué es la Bota de Oro y quiénes siguen en la pelea?

La Bota de Oro es el premio que la FIFA entrega al futbolista que termina como máximo goleador de una Copa del Mundo. En caso de empate en el número de anotaciones, el primer criterio de desempate son las asistencias y, posteriormente, la menor cantidad de minutos disputados.

Tras las semifinales, la competencia por el premio sigue completamente abierta y muchos de los que podrían ganar jugarán en los próximos días. La lista es la siguiente:

Lionel Messi (Argentina) 8 goles y 4 asistencias

Kylian Mbappé (Francia) 8 goles y 3 asistencias

Harry Kane (Inglaterra) 6 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) 6 goles

Ousmane Dembélé (Francia) 6 goles

Mikel Oyarzabal (España) 5 goles

Lautaro Martínez (Argentina) 5 goles

Julián Álvarez (Argentina) 5 goles

Históricamente, el partido por el tercer lugar ha permitido que algunos futbolistas incrementen su número de anotaciones. En varias ediciones del Mundial ese encuentro ha registrado marcadores abiertos debido a que ambos equipos juegan con menor presión que en una final, lo que convierte a Mbappé en un serio aspirante a recortar distancias.

Kylian Mbappé, uno de los contendientes a llevarse la Bota de Oro 2026. (Justin Setterfield/Getty Images)

Para el delantero francés, ganar la Bota de Oro representaría otro logro individual en una carrera que ya incluye un título Mundial, un subcampeonato del mundo y varios récords goleadores con la selección francesa.

¿Quién ya ha ganado la Bota de Oro?

Entre los jugadores que aún pueden quedarse con el galardón en el Mundial 2026, solo dos ya lo han obtenido. El primero es Kylian Mbappé, quien ganó la Bota de Oro en Qatar 2022 después de marcar ocho goles, incluidos tres en la final frente a Argentina.

En esa ocasión, el delantero francés superó entonces a Lionel Messi, que terminó con siete anotaciones, y se convirtió en el primer jugador de Francia en obtener el reconocimiento desde Just Fontaine , máximo goleador de Suecia 1958.