Messi bañó a un bebé en 2007 sin saber que sería Lamine Yamal, su rival en la final del Mundial 2026

¿Es verdadera la foto de Messi y Lamine Yamal?

La fotografía fue tomada en 2007, cuando Lionel Messi apenas comenzaba a consolidarse como la gran figura del FC Barcelona. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (mejor conocido como UNICEF) confirmó que, junto a el diario Sport, organizaron un calendario solidario para recaudar fondos mediante una sesión fotográfica en el Camp Nou.

Como parte de la dinámica, varias familias participaron en un sorteo para acudir con sus hijos pequeños al estadio. Entre ellas estuvo la de Lamine Yamal, quien tenía apenas seis meses de edad.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

El fotógrafo Joan Monfort fue el encargado de realizar la sesión y en una de las imágenes más recordadas, Messi aparece sosteniendo al pequeño Lamine dentro de una tina de plástico azul mientras lo ayuda a bañarse. En otra fotografía, ambos aparecen sonriendo junto a la madre del niño.

Las fotografías fueron publicadas únicamente en el calendario benéfico de 2008 y después permanecieron prácticamente olvidadas durante más de una década.

¿Quién publicó la foto de Messi y Lamine Yamal?

La historia cambió en 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publicó una de las fotografías en Instagram con la frase: "El comienzo de dos leyendas".