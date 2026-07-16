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Messi bañó a un bebé en 2007 sin saber que sería Lamine Yamal, su rival en la final del Mundial 2026

La fotografía de Lionel Messi bañando a un pequeño Lamine Yamal permaneció olvidada durante años. Hoy, con ambos como protagonistas de la final del Mundial 2026, la imagen volvió a recorrer el mundo.
jue 16 julio 2026 05:00 PM
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Lionel Messi bañó a un Lamine Yamal de apenas seis meses en una imagen que años después se volvería viral.
Lionel Messi bañó a un Lamine Yamal de apenas seis meses en una imagen que años después se volvería viral. (X/@UNICEF)

Diecinueve años antes de que Lionel Messi y Lamine Yamal se encontraran como rivales en la final del Mundial 2026 , ambos protagonizaron una fotografía.

En ella, un Messi de 20 años sostiene y baña a un bebé de apenas seis meses que, sin saberlo, se convertiría en una de las mayores promesas del deporte. La imagen, tomada en 2007 para un calendario benéfico, resurgió en 2024 y ahora cobra un significado completamente distinto.

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¿Es verdadera la foto de Messi y Lamine Yamal?

La fotografía fue tomada en 2007, cuando Lionel Messi apenas comenzaba a consolidarse como la gran figura del FC Barcelona. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (mejor conocido como UNICEF) confirmó que, junto a el diario Sport, organizaron un calendario solidario para recaudar fondos mediante una sesión fotográfica en el Camp Nou.

Como parte de la dinámica, varias familias participaron en un sorteo para acudir con sus hijos pequeños al estadio. Entre ellas estuvo la de Lamine Yamal, quien tenía apenas seis meses de edad.

El fotógrafo Joan Monfort fue el encargado de realizar la sesión y en una de las imágenes más recordadas, Messi aparece sosteniendo al pequeño Lamine dentro de una tina de plástico azul mientras lo ayuda a bañarse. En otra fotografía, ambos aparecen sonriendo junto a la madre del niño.

Las fotografías fueron publicadas únicamente en el calendario benéfico de 2008 y después permanecieron prácticamente olvidadas durante más de una década.

¿Quién publicó la foto de Messi y Lamine Yamal?

La historia cambió en 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, publicó una de las fotografías en Instagram con la frase: "El comienzo de dos leyendas".

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La publicación rápidamente dio la vuelta al mundo, justo cuando Yamal comenzaba a consolidarse con el Barcelona y con la selección española durante la Eurocopa.

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A los 18 años ya es campeón de Europa, figura del Barcelona, ganador del Golden Boy, líder comercial para varias marcas globales y uno de los deportistas más valiosos del planeta. (FLORENCIA TAN JUN/Getty Images via AFP)

El propio fotógrafo, Joan Monfort, reconoció que la imagen parecía un "milagro", pues nunca imaginó que ambos protagonistas terminarían compartiendo un lugar privilegiado en la historia del futbol.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa del Mundo 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde se enfrentarán España y Argentina será el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Este es el partido 104 de la actual justa mundialista, que pasará a la historia como la más grande hasta el momento, con un total de 48 países participantes.

Kylian Mbappé todavía disputará el partido por el tercer lugar, donde buscará aumentar su cuenta goleadora y pelear por la Bota de Oro del Mundial 2026.
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La Bota de Oro del Mundial 2026 se puede definir entre Messi o Mbappé

Además, el Estadio Nueva York / Nueva Jersey se unirá a la lista de inmuebles históricos que han sido sede de la final de la Copa del Mundo.

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También será la segunda vez en la historia en que un equipo se consagre campeón en suelo estadounidense, después que Brasil hiciera lo propio en la Copa del Mundo de 1994.

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Lionel Messi Lamine Yamal Mundial de Futbol 2026

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