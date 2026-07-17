Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tendencias

Francia vs. Inglaterra: ¿el partido por el tercer lugar del Mundial va por TV abierta? Fecha, horario y dónde verlo

Aunque no pudieron llegar al partido final, los equipos europeos podrán disputar el segundo lugar del torneo.
vie 17 julio 2026 08:20 AM
Añadir Expansión en Google
francia-vs-inglaterra-mundial-2026-pasa-tv-abierta
Después de varias semanas de competencia, sorpresas y eliminaciones inesperadas, Francia e Inglaterra se enfrentarán para definir qué selección se queda con el tercer lugar del torneo. (MAURO PIMENTEL RODRIGO OROPEZA/AFP)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su penúltimo partido. Después de varias semanas de competencia, sorpresas y eliminaciones inesperadas, Francia e Inglaterra se enfrentarán para definir qué selección se queda con el tercer lugar del torneo.

Con los equipos definidos, miles de aficionados comienzan a organizarse para seguir este encuentro. A continuación, te contamos si se podrá ver en TV abierta, así como el horario y la sede.

Publicidad

¿Cuándo es el partido de Francia vs. Inglaterra?

Programado para este sábado 18 de julio, el partido por el tercer lugar del Mundial definirá qué selección se queda con el último lugar del podio en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horario y sede de la final del Mundial 2026

El partido se llevará a cabo en el Estadio de Miami, en Florida, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha informado quién será el árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

lamine-yamal-o-mbappe-jugador-mas-caro-del-mundial-2026
Tendencias

¿Lamine Yamal o Mbappé? El jugador más caro del Mundial 2026, su fortuna y negocios que lo hacen millonario

¿Pasarán el partido por el tercer lugar en TV abierta?

No, los aficionados solo podrán ver la transmisión a través de ViX Premium.

Es importante mencionar que conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente toda la justa mundialista.

Cuándo y dónde se juega la final

El partido se llevará a cabo el domingo 19 de junio en el Estadio de Nueva York, en Nueva Jersey, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha informado quién será el árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

Publicidad

Qué selecciones ya fueron eliminadas del Mundial 2026

La llegada de los cuartos de final también confirma la salida de numerosas selecciones que iniciaron el torneo con aspiraciones de llegar más lejos.

Hasta este momento, los equipos eliminados son:

- Haití
- Turquía
- Túnez
- Qatar
- Chequia
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia Saudí
- Nueva Zelanda
- Panamá
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Escocia
- Irán
- Sudáfrica
- Alemania
- Países Bajos
- Japón
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Suecia
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Argelia
- México
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Portugal
- Estados Unidos
- Colombia
- Egipto
- Marruecos
- Noruega
- Suiza

Publicidad

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Mundial de Futbol 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad