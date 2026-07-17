Francia vs. Inglaterra: ¿el partido por el tercer lugar del Mundial va por TV abierta? Fecha, horario y dónde verlo

¿Cuándo es el partido de Francia vs. Inglaterra?

Programado para este sábado 18 de julio, el partido por el tercer lugar del Mundial definirá qué selección se queda con el último lugar del podio en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horario y sede de la final del Mundial 2026

El partido se llevará a cabo en el Estadio de Miami, en Florida, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha informado quién será el árbitro que impartirá justicia en el encuentro.

¿Pasarán el partido por el tercer lugar en TV abierta?

No, los aficionados solo podrán ver la transmisión a través de ViX Premium.

Es importante mencionar que conserva los derechos para transmitir los 104 partidos de la copa en México, por lo que continúa siendo la única opción para quienes desean seguir absolutamente toda la justa mundialista.

Cuándo y dónde se juega la final

El partido se llevará a cabo el domingo 19 de junio en el Estadio de Nueva York, en Nueva Jersey, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, no se ha informado quién será el árbitro que impartirá justicia en el encuentro.