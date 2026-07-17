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La SEP destaca avances clave en educación e inclusión en el ciclo 2025-2026

El titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que México alcanzó logros como 22 millones de estudiantes becados, la integración de expedientes médicos para primaria y más infraestructura escolar.
vie 17 julio 2026 02:16 PM
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Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, asistió a la ceremonia de clausura del ciclo escolar en la Escuela Secundaria Técnica No. 41 "Alfonso Sierra Partida", ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Cortesía)

Con el término del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) consolidó el cumplimiento de sus metas en materia de inclusión y desarrollo académico en beneficio de la sociedad mexicana.

Ejemplo de ello son las becas destinadas a alumnos de primaria, secundaria y Educación Media Superior, sumadas a las Becas para el Bienestar para 22,000,000 de estudiantes en todo el país.

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Durante la ceremonia de clausura en la Escuela Secundaria Técnica No. 41 "Alfonso Sierra Partida", Mario Delgado, titular de la SEP, destacó que hay avances en el tercer año del modelo Nueva Escuela Mexicana (NEM) para fortalecer el vínculo con la sociedad.

El objetivo de este programa es impulsar el pensamiento crítico y promover la formación en valores, dos ámbitos en los que, afirmó, México muestra una evolución notable.

Al respecto, Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), sostuvo que el ciclo escolar 2025-2026 fortaleció la NEM mediante acciones orientadas a la salud, la paz, el deporte y la vida comunitaria.

Más resultados positivos

Mario Delgado también subrayó que la Beca Universal Rita Cetina, con más de 5.3 millones de estudiantes de secundarias públicas beneficiados, fue uno de los principales logros del periodo.

En materia de inclusión, el secretario manifestó que este ciclo marcó el fin del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

De esa manera, los egresados de secundaria podrán elegir la preparatoria a la que desean asistir a través de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Para 2026, 307,000 aspirantes se registraron en este sistema y los resultados se publicarán el próximo 18 de agosto.

“Para garantizar trayectorias educativas completas, y asegurar la permanencia escolar en todos los niveles de enseñanza, las y los jóvenes dispondrán de más de 200,000 nuevos espacios en Educación Media Superior”, mencionó el funcionario.

A la par de estos avances figura la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”, que permitió realizar valoraciones integrales a 10.9 millones de niños en más de 83,000 primarias públicas, mediante atención nutricional, odontológica y lentes gratuitos.

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Otras de las metas cumplidas incluyen la eliminación de la comida chatarra en los planteles y la realización del Mundialito Escolar, reconocido por la FIFA como el torneo más grande del mundo a nivel educativo, con la participación de 1.1 millones de alumnos de 28,000 instituciones.

Por otra parte, Delgado enfatizó que la campaña “Aléjate de las drogas”. “Elige ser feliz” reunió a más de 6,000,000 de estudiantes, docentes y familias; mientras que los nueve maratones de lectura convocaron a más de 25,000,000 de lectoras y lectores.

Asimismo, precisó la entrega de 6,000,000 de cartillas de derechos de las mujeres y la incorporación de las jornadas de prevención del abuso sexual y del maltrato infantil al calendario escolar.

Finalmente, el secretario de Educación Pública anunció que el 24 de agosto de 2026 iniciará una consulta escuela por escuela. El objetivo es construir, junto con el magisterio, una nueva relación con el Estado basada en la transparencia y el respeto a sus derechos.

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