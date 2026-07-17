La SEP destaca avances clave en educación e inclusión en el ciclo 2025-2026

Durante la ceremonia de clausura en la Escuela Secundaria Técnica No. 41 "Alfonso Sierra Partida", Mario Delgado, titular de la SEP, destacó que hay avances en el tercer año del modelo Nueva Escuela Mexicana (NEM) para fortalecer el vínculo con la sociedad.

El objetivo de este programa es impulsar el pensamiento crítico y promover la formación en valores, dos ámbitos en los que, afirmó, México muestra una evolución notable.

Al respecto, Luciano Concheiro Bórquez, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), sostuvo que el ciclo escolar 2025-2026 fortaleció la NEM mediante acciones orientadas a la salud, la paz, el deporte y la vida comunitaria.

Más resultados positivos

Mario Delgado también subrayó que la Beca Universal Rita Cetina, con más de 5.3 millones de estudiantes de secundarias públicas beneficiados, fue uno de los principales logros del periodo.

En materia de inclusión, el secretario manifestó que este ciclo marcó el fin del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

De esa manera, los egresados de secundaria podrán elegir la preparatoria a la que desean asistir a través de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Para 2026, 307,000 aspirantes se registraron en este sistema y los resultados se publicarán el próximo 18 de agosto.

“Para garantizar trayectorias educativas completas, y asegurar la permanencia escolar en todos los niveles de enseñanza, las y los jóvenes dispondrán de más de 200,000 nuevos espacios en Educación Media Superior”, mencionó el funcionario.

A la par de estos avances figura la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”, que permitió realizar valoraciones integrales a 10.9 millones de niños en más de 83,000 primarias públicas, mediante atención nutricional, odontológica y lentes gratuitos.

