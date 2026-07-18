El primer gol del francés llegó al inicio del segundo tiempo. Michael Olise filtró un pase entre la defensa inglesa y Mbappé definió con un disparo raso de zurda para vencer al portero Dean Henderson.

Dieciocho minutos más tarde volvió a aparecer. Otra asistencia de Olise permitió al delantero marcar el 4-3 provisional para Inglaterra y alcanzar la cifra de 22 goles en Copas del Mundo.

Con ese registro, Mbappé suma un promedio de un gol por partido mundialista. Desde su debut en Rusia 2018 ha disputado 22 encuentros y ha convertido 22 veces, una productividad superior a la de los principales referentes históricos del torneo.

Un récord que aún depende de la final

Aunque el delantero francés desplazó momentáneamente a Messi del primer lugar histórico, la clasificación aún puede modificarse. El capitán argentino disputará la final frente a España con 21 goles acumulados en seis Copas del Mundo.

Si Messi anota un gol en el encuentro por el título igualará el registro de Mbappé con 22 tantos. En caso de marcar dos o más veces, volverá a ocupar en solitario la cima de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

La final también definirá la carrera por la Bota de Oro. Mbappé terminó el torneo con 10 anotaciones, mientras que Messi conserva posibilidades matemáticas de alcanzarlo si firma una actuación destacada en el partido por el campeonato.

Detrás de ambos aparecen el alemán Miroslav Klose, con 16 goles; el brasileño Ronaldo Nazário, con 15; y el alemán Gerd Müller, además del inglés Harry Kane, ambos con 14.

De esta manera, Mbappé cerró su participación en el Mundial como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Sin embargo, el desenlace definitivo de ese récord dependerá de lo que ocurra este domingo en la final entre Argentina y España.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Kylian Mbappé (FRA) 22 goles en 22 partidos (desde 2018)

2. Lionel Messi (ARG) 21 goles en 33 partidos (desde 2006)

3. Miroslav Klose (GER) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014)

4. Ronaldo (BRA) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006)

5. Gerd Müller (GER) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974)

5. Harry Kane (ENG) 14 goles en 18 partidos (desde 2018)

6. Just Fontaine (FRA) 13 goles en 6 partidos (1958)

7. Pelé (BRA) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970)

8. Jürgen Klinsmann (GER) 11 goles en 17 partidos (1990 a 1998)

8. Sandor Kocsis (HUN) 11 goles en 5 partidos (1954)

8. Cristiano Ronaldo (POR) 11 goles en 27 partidos (desde 2006)