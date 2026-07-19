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¿Quién es Ferran Torres, el delantero que hizo campeón del Mundial 2026 a España?

Con un recorrido por Valencia, Manchester City y Barcelona, Ferran Torres alcanzó el momento más importante de su carrera al darle a España su segundo título mundial.
dom 19 julio 2026 06:12 PM
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Ferran Torres marcó el gol con el que España venció 1-0 a Argentina y conquistó el Mundial 2026.
Ferran Torres marcó el gol con el que España venció 1-0 a Argentina y conquistó el Mundial 2026. (FRANCK FIFE/AFP)

Ferran Torres llegó al Mundial 2026 como uno de los referentes de España y terminó consolidándose como una de las figuras del torneo. El delantero del Barcelona fue pieza clave en el camino de la Furia Roja y el anotador del único tanto en la final contra Argentina.

A sus 26 años, el atacante valenciano tiene una carrera construida en algunas de las ligas más competitivas del mundo con un valor de mercado que lo mantiene entre los futbolistas españoles mejor cotizados.

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De Valencia a la élite europea

Ferran Torres García nació el 29 de febrero del 2000 en Foios, Valencia, una localidad ubicada al norte de la capital valenciana. Desde muy pequeño ingresó en las fuerzas básicas del Valencia CF, club en el que debutó como profesional en 2017 con apenas 17 años.

Su crecimiento llamó rápidamente la atención de varios equipos europeos y en 2020 fue fichado por el Manchester City, dirigido entonces por Pep Guardiola. En Inglaterra conquistó la Premier League y la Copa de la Liga, además de consolidarse como uno de los atacantes españoles con mayor proyección internacional.

España volvió a la cima del futbol internacional al conquistar el Mundial 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Argentina.
España volvió a la cima del futbol internacional al conquistar el Mundial 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Argentina. (FRANCK FIFE/AFP)

En enero de 2022 regresó a España para integrarse al FC Barcelona, equipo con el que ha conquistado títulos de LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey. Su capacidad para jugar por ambas bandas, como delantero centro o incluso detrás del atacante principal le ha permitido convertirse en un futbolista versátil tanto en su club como en la selección.

Durante el Mundial 2026, Ferran volvió a demostrar esa versatilidad con su movilidad en ofensiva y presión constante, los cuales fueron elementos clave dentro del cuadro español, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor participación.

Con más de una década como seleccionado nacional en categorías juveniles y mayores, el delantero le dio la victoria esta tarde a España frente a Argentina , con lo cual le dio su segunda estrella a la Furia Roja.

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¿Cuánto vale Ferran Torres?

Además de su rendimiento deportivo, Ferran Torres también figura entre los futbolistas españoles con mayor valor de mercado. De acuerdo con Transfermarkt , Torres está valuado en alrededor de 50 millones de euros, cifra que lo coloca entre los jugadores más importantes del Barcelona y de la selección española.

A lo largo de su carrera ha firmado acuerdos con marcas deportivas internacionales y ha participado en campañas publicitarias vinculadas al futbol y al deporte de alto rendimiento.

La inversión realizada por el Barcelona para incorporarlo procedente del Manchester City también evidenció la confianza del club en su potencial. Desde su llegada al conjunto blaugrana, Ferran ha disputado competiciones nacionales e internacionales, acumulando experiencia en Champions League, LaLiga y torneos con la selección española.

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Con apenas 26 años durante el Mundial 2026, Ferran se encuentra en una etapa considerada de madurez deportiva, por lo que todavía tiene margen para aumentar su valor de mercado y convertirse en uno de los referentes del futbol español.

El "Tiburón" que quiere marcar una época

Ferran Torres es conocido por el apodo de "El Tiburón", este apodo es por la frase "los tiburones nunca dejan de nadar" que ha repetido en entrevistas y redes sociales para describir su forma de jugar en la cancha.

Durante el Mundial 2026, esa actitud volvió a reflejarse, ya que más allá de los goles, el delantero destacó por su presión sobre la salida rival, su disposición para recorrer grandes distancias y su capacidad para generar espacios para sus compañeros.

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Ferran es considerado parte del relevo generacional español que brilló por sus triunfos internacionales entre 2008 y 2012.

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Mundial de Futbol 2026 España

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