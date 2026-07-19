¿Quién es Ferran Torres, el delantero que hizo campeón del Mundial 2026 a España?

¿Cuánto vale Ferran Torres?
Además de su rendimiento deportivo, Ferran Torres también figura entre los futbolistas españoles con mayor valor de mercado. De acuerdo con Transfermarkt , Torres está valuado en alrededor de 50 millones de euros, cifra que lo coloca entre los jugadores más importantes del Barcelona y de la selección española.
A lo largo de su carrera ha firmado acuerdos con marcas deportivas internacionales y ha participado en campañas publicitarias vinculadas al futbol y al deporte de alto rendimiento.
La inversión realizada por el Barcelona para incorporarlo procedente del Manchester City también evidenció la confianza del club en su potencial. Desde su llegada al conjunto blaugrana, Ferran ha disputado competiciones nacionales e internacionales, acumulando experiencia en Champions League, LaLiga y torneos con la selección española.
Con apenas 26 años durante el Mundial 2026, Ferran se encuentra en una etapa considerada de madurez deportiva, por lo que todavía tiene margen para aumentar su valor de mercado y convertirse en uno de los referentes del futbol español.
El "Tiburón" que quiere marcar una época
Ferran Torres es conocido por el apodo de "El Tiburón", este apodo es por la frase "los tiburones nunca dejan de nadar" que ha repetido en entrevistas y redes sociales para describir su forma de jugar en la cancha.
Durante el Mundial 2026, esa actitud volvió a reflejarse, ya que más allá de los goles, el delantero destacó por su presión sobre la salida rival, su disposición para recorrer grandes distancias y su capacidad para generar espacios para sus compañeros.