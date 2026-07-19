¿Quién es Ferran Torres, el delantero que hizo campeón del Mundial 2026 a España?

De Valencia a la élite europea

Ferran Torres García nació el 29 de febrero del 2000 en Foios, Valencia, una localidad ubicada al norte de la capital valenciana. Desde muy pequeño ingresó en las fuerzas básicas del Valencia CF, club en el que debutó como profesional en 2017 con apenas 17 años.

Su crecimiento llamó rápidamente la atención de varios equipos europeos y en 2020 fue fichado por el Manchester City, dirigido entonces por Pep Guardiola. En Inglaterra conquistó la Premier League y la Copa de la Liga, además de consolidarse como uno de los atacantes españoles con mayor proyección internacional.

España volvió a la cima del futbol internacional al conquistar el Mundial 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Argentina. (FRANCK FIFE/AFP)

En enero de 2022 regresó a España para integrarse al FC Barcelona, equipo con el que ha conquistado títulos de LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey. Su capacidad para jugar por ambas bandas, como delantero centro o incluso detrás del atacante principal le ha permitido convertirse en un futbolista versátil tanto en su club como en la selección.

Durante el Mundial 2026, Ferran volvió a demostrar esa versatilidad con su movilidad en ofensiva y presión constante, los cuales fueron elementos clave dentro del cuadro español, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor participación.

Con más de una década como seleccionado nacional en categorías juveniles y mayores, el delantero le dio la victoria esta tarde a España frente a Argentina , con lo cual le dio su segunda estrella a la Furia Roja.