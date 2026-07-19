España es campeón del Mundial 2026: derrota 1-0 a Argentina y conquista su segunda estrella

El paso de España en el Mundial 2026

Después de superar la fase de grupos y eliminar a varios candidatos al título, como Francia con Kylian Mbappé, el conjunto español derrotó a Argentina en la final para convertirse nuevamente en campeón del mundo.

La victoria representa el regreso de España como referente mundial, luego de una etapa de reconstrucción que comenzó tras las eliminaciones sufridas en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

España volvió a la cima del futbol internacional al conquistar el Mundial 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Argentina. (FRANCK FIFE/AFP)

Con el título, España suma su segunda estrella, después de la conseguida en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con el histórico gol de Andrés Iniesta.

España en el reflector mundial

El campeonato obtenido en este Mundial 2026 representa uno de los mayores logros deportivos para el futbol español desde la época dorada que incluyó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Para 2030, España será una de las principales sedes de la Copa del Mundo junto con Marruecos y Portugal, además de los encuentros inaugurales previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay.