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España es campeón del Mundial 2026: derrota 1-0 a Argentina y conquista su segunda estrella

Con un triunfo por la mínima sobre Argentina, España se proclamó campeona del Mundial 2026 y obtuvo la segunda estrella de su historia.
dom 19 julio 2026 04:41 PM
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Lamine Yamal fue una de las figuras de la selección española durante el Mundial 2026, torneo que terminó con el segundo título mundial para la Furia Roja.
Lamine Yamal fue una de las figuras de la selección española durante el Mundial 2026, torneo que terminó con el segundo título mundial para la Furia Roja. (Carl Recine/Getty Images)

A 16 años de ganar su último Mundial, España regresó a ser campeón del futbol internacional al vencer a Argentina con un gol solitario, marcado por Ferran Torres, en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada en el Estadio de Nueva York, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Furia Roja consiguió su segundo campeonato mundial, después del obtenido en Sudáfrica 2010, consolidando una nueva generación de futbolistas, entre ellos Lamine Yamal.

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El paso de España en el Mundial 2026

Después de superar la fase de grupos y eliminar a varios candidatos al título, como Francia con Kylian Mbappé, el conjunto español derrotó a Argentina en la final para convertirse nuevamente en campeón del mundo.

La victoria representa el regreso de España como referente mundial, luego de una etapa de reconstrucción que comenzó tras las eliminaciones sufridas en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

España volvió a la cima del futbol internacional al conquistar el Mundial 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Argentina.
España volvió a la cima del futbol internacional al conquistar el Mundial 2026 con un triunfo por 1-0 sobre Argentina. (FRANCK FIFE/AFP)

Con el título, España suma su segunda estrella, después de la conseguida en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con el histórico gol de Andrés Iniesta.

España en el reflector mundial

El campeonato obtenido en este Mundial 2026 representa uno de los mayores logros deportivos para el futbol español desde la época dorada que incluyó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

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Para 2030, España será una de las principales sedes de la Copa del Mundo junto con Marruecos y Portugal, además de los encuentros inaugurales previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

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Con este triunfo, la Furia Roja también obtiene el premio económico reservado para el campeón del torneo y confirma la consolidación de un proyecto que apostó por la renovación generacional tras la salida de varios referentes históricos.

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En esta ocasión, España recibirá 50 millones de dólares, uno de los mayores premios en la historia del torneo internacional, además los jugadores serán los primeros en portar los anillos realizados por la FIFA.

España suma su segundo título mundial

Después de 16 años, España levantó nuevamente el trofeo más importante del futbol. Así quedan los títulos por cada país:

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España volvió a hacer historia. La Roja derrotó a Argentina y conquistó su segundo título mundial, 16 años después de Sudáfrica 2010.
 (Fotografía: Justin Setterfield/Getty Images)

Brasil con 5 títulos.

Alemania e Italia con 4.

Argentina con 3.

España, Uruguay y Francia con 2.

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Inglaterra con 1.

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Mundial de Futbol 2026 España

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