Qué significa AVG en el tablero de un auto

AVG es la abreviación de la palabra inglesa Average, que en español significa promedio. Dentro de los automóviles, este indicador se utiliza para mostrar el consumo promedio de combustible del vehículo.

Se trata de una función incorporada en muchos autos modernos que permite conocer qué tan eficiente está siendo el uso de la gasolina durante un recorrido determinado. Gracias a esta información, el conductor puede tener una referencia rápida sobre el rendimiento general del vehículo sin necesidad de realizar cálculos manuales.

Dicho indicador suele aparecer dentro de la computadora de viaje y se actualiza constantemente conforme el automóvil avanza, por lo que ofrece una visión general del comportamiento del consumo de combustible.

Cómo leer el AVG que muestra tu vehículo

En términos estrictos, el AVG representa la relación entre la distancia recorrida y la cantidad de combustible utilizada para lograr ese recorrido.

Este indicador suele expresarse en millas por galón (MPG), una medida ampliamente utilizada para conocer la eficiencia de combustible de un vehículo. El resultado permite saber cuántas millas puede recorrer el automóvil por cada galón de gasolina consumido.

A partir de esta cifra es posible comparar recorridos, calcular gastos aproximados de combustible y tener una mejor idea del comportamiento energético del vehículo. Cuanto mejor sea la relación entre distancia recorrida y combustible utilizado, más favorable será el resultado mostrado por el sistema.

Las ventajas de tener un AVG alto

Un AVG alto suele ser una buena noticia para cualquier conductor porque indica que el vehículo está aprovechando de manera eficiente el combustible disponible.

Cuando esto ocurre, el automóvil necesita menos gasolina para recorrer una determinada distancia. Como consecuencia, los gastos relacionados con combustible disminuyen y la autonomía del vehículo aumenta.