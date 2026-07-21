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¿Quién fue el máximo goleador del Mundial 2026 y en qué lugar quedaron los mexicanos?

Además del campeón, el Mundial 2026 también dejó una clasificación individual que reunió a las principales figuras del torneo.
mar 21 julio 2026 03:38 PM
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México también logró colocar a cinco futbolistas en la clasificación general, aunque solo uno terminó dentro del Top 10. (AFP)

El Mundial 2026 dejó una pelea cerrada por el liderato de goleo, con figuras de Francia, Argentina, Inglaterra y Noruega entre los primeros lugares. México también logró colocar a cinco futbolistas en la clasificación general, aunque solo uno terminó dentro del Top 10.

El torneo, además, permitió que una de sus principales estrellas alcanzara una marca histórica que cambió el orden entre los máximos anotadores de las Copas del Mundo.

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Kylian Mbappé fue el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé terminó como líder de goleo del Mundial 2026 con 10 anotaciones, dos más que Lionel Messi, quien ocupó el segundo lugar con ocho tantos. El delantero francés quedó así al frente de la clasificación individual del torneo y se convirtió en el principal anotador de la competencia.

Detrás de ambos aparecieron Jude Bellingham, de Inglaterra, y Erling Haaland, de Noruega, con siete goles cada uno. Ousmane Dembélé, también de Francia, y Harry Kane, de Inglaterra, finalizaron con seis anotaciones, mientras que el español Mikel Oyarzabal cerró con cinco.

La diferencia entre Mbappé y sus perseguidores se amplió durante el partido por el tercer lugar, disputado el 18 de julio de 2026 en Miami. El francés marcó dos veces contra Inglaterra en la segunda mitad y llegó a 10 goles en la edición, cifra que ninguno de los otros candidatos pudo igualar.

Durante ese encuentro, Mbappé anotó primero con un disparo raso de zurda después de recibir un pase en profundidad de Michael Olise. Dieciocho minutos más tarde volvió a marcar tras otra asistencia del mediapunta francés, en una actuación que terminó por asegurarle el primer lugar entre los goleadores del torneo.

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Así terminó el Top 20 de goleadores del Mundial 2026

El listado completo muestra una ventaja clara para Mbappé en la cima, pero también una presencia importante de futbolistas de Francia, Inglaterra, Argentina, Bélgica y Países Bajos.

1. Kylian Mbappé (Francia): 10 goles.
2. Lionel Messi (Argentina): 8 goles.
3. Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles.
4. Erling Haaland (Noruega): 7 goles.
5. Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles.
6. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles.
7. Mikel Oyarzabal (España): 5 goles.
8. Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles.
9. Julián Quiñones (México): 4 goles.
10. Vinícius Junior (Brasil): 4 goles.
11. Bukayo Saka (Inglaterra): 3 goles.

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12. Deniz Undav (Alemania): 3 goles.
13. Johan Manzambi (Suiza): 3 goles.
14. Romelu Lukaku (Bélgica): 3 goles.
15. Lautaro Martínez (Argentina): 3 goles.
16. Charles De Ketelaere (Bélgica): 3 goles.
17. Cody Gakpo (Países Bajos): 3 goles.
18. Bradley Barcola (Francia): 3 goles.
19. Brian Brobbey (Países Bajos): 3 goles.
20. Elijah Just (Nueva Zelanda): 3 goles.

Francia colocó a tres jugadores dentro del Top 20: Mbappé, Dembélé y Barcola. Inglaterra también tuvo tres representantes con Bellingham, Kane y Saka, mientras Argentina apareció con Messi y Lautaro Martínez.

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Julián Quiñones fue el mexicano mejor ubicado

Julián Quiñones terminó como el máximo anotador de México en el Mundial 2026 y ocupó el noveno lugar general con cuatro goles y una asistencia. Su producción lo dejó empatado en anotaciones con Ismaïla Sarr y Vinícius Junior, aunque la clasificación proporcionada lo colocó entre ambos.

Raúl Jiménez fue el segundo mexicano con mejor posición. El delantero concluyó en el puesto 23 con tres goles, por lo que quedó fuera del Top 20, pero muy cerca de los jugadores que cerraron el listado principal con la misma cantidad de tantos.

Más abajo aparecieron Luis Romo, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo. Romo ocupó el lugar 76 con un gol y una asistencia; Chávez terminó en el puesto 103 con una anotación, mientras Fidalgo se ubicó en el lugar 110, también con un tanto.

En total, cinco futbolistas mexicanos lograron marcar durante el torneo. Quiñones fue el único que entró al Top 10 y Jiménez fue el único otro representante nacional que alcanzó al menos tres goles.

Mbappé también se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales

Su actuación en el partido por el tercer lugar no solo le permitió terminar como máximo anotador de 2026. Con el doblete frente a Inglaterra, Mbappé llegó a 22 goles acumulados en Copas del Mundo y superó a Lionel Messi en la clasificación histórica.

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El argentino quedó con 21 tantos después de disputar seis Mundiales. Mbappé, por su parte, pasó al primer lugar del registro histórico gracias a los 10 goles conseguidos en esta edición y a las anotaciones acumuladas en sus participaciones anteriores.

Así, el delantero francés cerró el Mundial 2026 con dos distinciones de peso: fue el máximo goleador de la competencia con 10 tantos y también terminó como el jugador con más goles en la historia de las Copas del Mundo.

Con información de AFP.

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Mundial de Futbol 2026 Kylian Mbappé Lionel Messi

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