¿Quién fue el máximo goleador del Mundial 2026 y en qué lugar quedaron los mexicanos?

Kylian Mbappé fue el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé terminó como líder de goleo del Mundial 2026 con 10 anotaciones, dos más que Lionel Messi, quien ocupó el segundo lugar con ocho tantos. El delantero francés quedó así al frente de la clasificación individual del torneo y se convirtió en el principal anotador de la competencia.

Detrás de ambos aparecieron Jude Bellingham, de Inglaterra, y Erling Haaland, de Noruega, con siete goles cada uno. Ousmane Dembélé, también de Francia, y Harry Kane, de Inglaterra, finalizaron con seis anotaciones, mientras que el español Mikel Oyarzabal cerró con cinco.

La diferencia entre Mbappé y sus perseguidores se amplió durante el partido por el tercer lugar, disputado el 18 de julio de 2026 en Miami. El francés marcó dos veces contra Inglaterra en la segunda mitad y llegó a 10 goles en la edición, cifra que ninguno de los otros candidatos pudo igualar.

Durante ese encuentro, Mbappé anotó primero con un disparo raso de zurda después de recibir un pase en profundidad de Michael Olise. Dieciocho minutos más tarde volvió a marcar tras otra asistencia del mediapunta francés, en una actuación que terminó por asegurarle el primer lugar entre los goleadores del torneo.

Así terminó el Top 20 de goleadores del Mundial 2026

El listado completo muestra una ventaja clara para Mbappé en la cima, pero también una presencia importante de futbolistas de Francia, Inglaterra, Argentina, Bélgica y Países Bajos.

1. Kylian Mbappé (Francia): 10 goles.

2. Lionel Messi (Argentina): 8 goles.

3. Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles.

4. Erling Haaland (Noruega): 7 goles.

5. Ousmane Dembélé (Francia): 6 goles.

6. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles.

7. Mikel Oyarzabal (España): 5 goles.

8. Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles.

9. Julián Quiñones (México): 4 goles.

10. Vinícius Junior (Brasil): 4 goles.

11. Bukayo Saka (Inglaterra): 3 goles.