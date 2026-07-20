El estadio de 115,000 asientos que Marruecos construye para ganar la final del Mundial 2030

Gran Estadio Hassan II, el megaproyecto que prepara Marruecos para el Mundial 2030

El megaproyecto de Marruecos de cara a la próxima Copa del Mundo lleva por nombre Gran Estadio Hassan II, y contará con una capacidad para 115,000 aficionados.

Este estadio va más allá de lo deportivo, sino que es una carta de presentación ante el mundo y sobre todo ante la FIFA para demostrar que el país tiene la infraestructura suficiente para recibir la final del certamen.

Es importante recordar que Marruecos ya había buscado ser sede de una Copa del Mundo desde hace más de 20 años, pues buscaba albergar la edición de 2010, pero en aquella ocasión, el elegido fue Sudáfrica.

Marruecos encontró una nueva oportunidad al presentar una candidatura conjunta, de la mano de España y Portugal, y en 2023, la sede fue asignada.

Desde entonces, la intención de Marruecos ha sido clara: no se van a conformar con ser solo sede del certamen, sino que buscan ser sede de la final.

Aunque no hay nada oficial por ahora, el renovado Santiago Bernabéu, de Madrid, se perfila como el gran favorito para albergar la final del 2030. A pesar de ello, también existen otros candidatos que toman fuerza, como el renovado Camp Nou, de Barcelona, y ahora el Gran Estadio Hassan II.