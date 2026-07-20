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El estadio de 115,000 asientos que Marruecos construye para ganar la final del Mundial 2030

Marruecos construye un megaproyecto, de cara al Mundial que recibirá junto a España y Portugal.
lun 20 julio 2026 06:57 PM
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El Gran Estadio Hassan II podría inaugurarse en 2028. (Facebook)

Aunque apenas terminaron las actividades del Mundial 2026, con la consagración de España como campeona del mundo, en Marruecos ya se preparan para albergar el certamen.

Aunque todavía faltan seis años, el país africano, coanfitrión del certamen de 2030, planea construir un estadio único en el mundo, con capacidad para 115,000 espectadores, una clara muestra de que Marruecos quiere que la final del próximo Mundial se juegue en su territorio.

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Gran Estadio Hassan II, el megaproyecto que prepara Marruecos para el Mundial 2030

El megaproyecto de Marruecos de cara a la próxima Copa del Mundo lleva por nombre Gran Estadio Hassan II, y contará con una capacidad para 115,000 aficionados.

Este estadio va más allá de lo deportivo, sino que es una carta de presentación ante el mundo y sobre todo ante la FIFA para demostrar que el país tiene la infraestructura suficiente para recibir la final del certamen.

Es importante recordar que Marruecos ya había buscado ser sede de una Copa del Mundo desde hace más de 20 años, pues buscaba albergar la edición de 2010, pero en aquella ocasión, el elegido fue Sudáfrica.

Marruecos encontró una nueva oportunidad al presentar una candidatura conjunta, de la mano de España y Portugal, y en 2023, la sede fue asignada.

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Desde entonces, la intención de Marruecos ha sido clara: no se van a conformar con ser solo sede del certamen, sino que buscan ser sede de la final.

Aunque no hay nada oficial por ahora, el renovado Santiago Bernabéu, de Madrid, se perfila como el gran favorito para albergar la final del 2030. A pesar de ello, también existen otros candidatos que toman fuerza, como el renovado Camp Nou, de Barcelona, y ahora el Gran Estadio Hassan II.

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El estadio contará también con centro comercial y otras amenidades. (Facebook)

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Así será el Gran Estadio Hassan II

Este inmueble comenzó a construirse en agosto de 2024, en las inmediaciones de Casablanca, Marruecos, y una vez que esté terminado será el estadio con mayor capacidad en el planeta.

El proyecto fue diseñado por los estudios Oualalou + Choi y Populous, que han referido que el estadio está inspirado en elementos de la cultura marroquí.

De acuerdo con los primeros reportes, este estadio ocupará un terreno de más de 100 hectáreas y contará con múltiples áreas verdes, jardines y otros espacios recreativos que buscan llevar la experiencia más allá del futbol.

De antemano, se sabe que el presupuesto original para esta construcción era de 500 millones de euros.

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Además de los partidos de futbol, se busca que este estadio cuente con visitantes durante los 365 días del año, pues contará con centros de servicio que van más allá del deporte.

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El Gran Estadio Hassan II es la presentación de Marruecos para el próximo Mundial. (Facebook)

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Amenidades del Gran Estadio Hassan II

Este proyecto fue concebido bajo la idea de funcionar no solo como un estadio deportivo, sino también como un centro de entretenimiento, por ello contará con:

- Hotel de categoría premium

- Alberca

- Centro comercial

- Centro de prensa internacional

- Espacios exteriores para realizar actividades fuera de los días de partido

De acuerdo con las firmas responsables del proyecto, el diseño exterior del estadio está inspirado en el moussem, una carpa tradicional marroquí que se vincula frecuentemente con reuniones sociales y religiosas.

Las obras de este estadio comenzaron en 2024 y se prevé que terminen en 2028. Se trata de la apuesta de Marruecos para conseguir ser sede de la final de la próxima Copa del Mundo.

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Futbol Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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