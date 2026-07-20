ViX no quiere que canceles tu cuenta tras el Mundial 2026: su estrategia para retener suscripciones

El futbol mexicano, otra apuesta para retener a la audiencia

Con el Mundial terminado, la Liga MX se convierte en el principal activo de ViX para evitar la fuga de suscriptores aficionados a este deporte. La plataforma transmite los partidos como local de 17 de los 18 clubes del futbol mexicano, ya sea de forma exclusiva o compartida con otras cadenas, entre ellos América, Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Atlas.

La estrategia es dar continuidad al consumo deportivo durante prácticamente todo el año. Mientras la Copa del Mundo funcionó como un imán para atraer millones de usuarios, el torneo local busca mantenerlos conectados con partidos cada jornada y contenidos exclusivos de ViX Premium.

Para TelevisaUnivision, el futbol es la columna vertebral de su plataforma de streaming. El Mundial permitió ampliar su base de usuarios, pero será la Liga MX la que pondrá a prueba su capacidad para convertir ese pico de audiencia en suscripciones recurrentes y reducir la cancelación del servicio.

ViX apuesta por el contenido original

La estrategia de retención de ViX va más allá del deporte. TelevisaUnivision ha construido un catálogo pensado para que los usuarios encuentren contenido durante todo el año, incluso cuando terminan eventos de gran convocatoria como el Mundial.

La plataforma combina producciones originales (ViX Originals) —entre ellas series, documentales, películas y realities exclusivos— con uno de sus mayores activos: el amplio catálogo de Televisa, que incluye cientos de telenovelas clásicas y estrenos recientes.

A esto se suma una oferta de cine mexicano y latinoamericano, con la que busca diferenciarse de competidores como Netflix, Disney+ y HBO Max, apostando por contenido en español y por franquicias con una audiencia ya consolidada.

La lógica es complementar el futbol con un catálogo capaz de mantener el interés de los usuarios y reducir la cancelación de suscripciones una vez que concluyen los grandes eventos deportivos.