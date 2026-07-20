ViX no quiere que canceles tu cuenta tras el Mundial 2026: su estrategia para retener suscripciones

ViX también apuesta por la inteligencia artificial
La estrategia de ViX para crecer no solo depende de los derechos deportivos y los contenidos tradicionales. TelevisaUnivision también busca utilizar la inteligencia artificial (IA) para hacer más eficiente la producción audiovisual y ampliar su oferta de contenidos.
La plataforma ya experimenta con esta tecnología en procesos como la escritura de guiones y parte de la producción, pero en 2026 busca aumentar su uso, especialmente en su vertical de microdramas, historias breves diseñadas para captar la atención de audiencias jóvenes en redes sociales.
La compañía planea publicar 300 historias cortas durante este año, algunas de ellas realizadas completamente con herramientas de IA. El proyecto busca responder a un cambio en los hábitos de consumo: las nuevas generaciones dedican más tiempo a formatos breves en plataformas digitales, por lo que ViX intenta competir con contenidos más rápidos y adaptados a esos espacios.
Además, TelevisaUnivision utiliza esta tecnología en tareas como traducción y subtitulaje para ampliar el alcance de sus producciones en otros mercados. La empresa considera que la IA puede ayudar a reducir tiempos y costos de producción en una industria donde las plataformas de streaming buscan ser más eficientes.
Sin embargo, el avance de estas herramientas también abre un debate dentro del sector creativo sobre el impacto en empleos, derechos de autor y el papel de los creadores en la producción de contenidos.
ViX busca evitar el efecto Sky
TelevisaUnivision sabe que el verdadero reto para ViX comienza cuando termina el Mundial. Durante años, Sky vivió un fenómeno recurrente: los grandes eventos deportivos impulsaban las contrataciones, pero una parte importante de los usuarios cancelaba el servicio una vez concluían los torneos.
La empresa quiere evitar que esa historia se repita en el streaming. Aunque aún no ha revelado cuántos usuarios o suscriptores ganó gracias al Mundial 2026, el torneo volvió a demostrar el poder del futbol para atraer audiencias masivas. Ya había ocurrido en Qatar 2022, cuando ViX registró más de cinco millones de dispositivos conectados durante un solo partido, un impulso que aceleró su crecimiento en sus primeros meses de operación.
La lección que dejó Sky es clara. La plataforma de televisión satelital llegó a superar los 8 millones de suscriptores, pero cerró 2025 con apenas 3.75 millones, tras perder más de 3.5 millones de usuarios en una década.
Por eso, la estrategia de ViX no termina con el futbol: apuesta por combinar Liga MX, La Casa de los Famosos México, producciones originales, telenovelas y cine en español para que el Mundial sea el inicio de la relación con el usuario, y no el motivo de su despedida.