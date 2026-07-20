Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Qué sigue para ViX tras el Mundial 2026? Su estrategia para retener suscriptores y evitar cancelaciones

El mayor desafío para la plataforma comienza cuando termina la Copa del Mundo. La meta ahora es transformar el pico de audiencia que dejó el torneo en una base estable de usuarios de pago.
lun 20 julio 2026 03:39 PM
Añadir Expansión en Google
ViX no quiere que canceles tu cuenta tras el Mundial 2026: su estrategia para retener suscripciones
Tras atraer millones de aficionados con el Mundial, ViX apuesta por realities, Liga MX y series para retener usuarios. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

El Mundial 2026 llegó a su fin con el campeonato de España sobre Argentina, un torneo que marcó un punto de inflexión para el consumo de deportes en streaming en México. ViX, la plataforma de TelevisaUnivision, transmitió los 104 partidos de la Copa del Mundo, mientras que la televisión abierta solo emitió 32 encuentros.

Con el silbatazo final comienza un desafío igual de importante para la plataforma: retener a los usuarios que llegaron atraídos por el futbol y convencerlos de mantener su suscripción una vez terminado el evento deportivo más importante del año.

El reto no es menor. Para evitar una fuga de audiencia, ViX apuesta por un contenido que ya demostró su capacidad para generar conversación, fidelizar espectadores y mantener a los usuarios conectados durante semanas: La Casa de los Famosos México.

Publicidad

Regresa La Casa de los Famosos México

Solo una semana después de la final del Mundial, el próximo 26 de julio, Televisa estrenará una nueva temporada de La Casa de los Famosos México, el reality show en el que un grupo de celebridades convive bajo el mismo techo mientras millones de espectadores siguen sus conflictos, alianzas y estrategias. Cada semana, el público decide quién permanece y quién abandona la competencia.

El formato retoma la esencia de Big Brother, el fenómeno televisivo que revolucionó la televisión mexicana a inicios de la década de 2000. Sin embargo, la apuesta ahora va más allá de la televisión abierta.

Aquí entra ViX como pieza clave de la estrategia. La plataforma ofrece acceso 24/7 a las cámaras instaladas dentro de la casa, permitiendo a los suscriptores seguir en tiempo real todo lo que ocurre entre los participantes, una experiencia que no está disponible en las transmisiones tradicionales.

Hasta ahora, el elenco confirmado incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir Othón, Flor Vigna, Massad Altamimi, Arantza Ruiz, Ese Pérez y Fede Vigevani, una combinación de figuras de la televisión, actores, conductores e influencers.

Para ViX, el reality representa mucho más que un programa de entretenimiento. Es su principal apuesta para mantener el impulso que dejó el Mundial, atraer nuevos suscriptores y reducir la salida de usuarios una vez que termina el evento deportivo que concentró la atención de millones de personas. La estrategia es clara: sustituir la conversación del futbol por otra basada en polémicas, rivalidades, romances y momentos virales capaces de dominar las redes sociales durante varias semanas.

finalistas-la casa-de-los-famosos.png
La Casa de los Famosos México será el primer gran gancho para mantener la conversación y el consumo en la plataforma. (Captura de pantalla)

Publicidad

El futbol mexicano, otra apuesta para retener a la audiencia

Con el Mundial terminado, la Liga MX se convierte en el principal activo de ViX para evitar la fuga de suscriptores aficionados a este deporte. La plataforma transmite los partidos como local de 17 de los 18 clubes del futbol mexicano, ya sea de forma exclusiva o compartida con otras cadenas, entre ellos América, Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Atlas.

La estrategia es dar continuidad al consumo deportivo durante prácticamente todo el año. Mientras la Copa del Mundo funcionó como un imán para atraer millones de usuarios, el torneo local busca mantenerlos conectados con partidos cada jornada y contenidos exclusivos de ViX Premium.

Para TelevisaUnivision, el futbol es la columna vertebral de su plataforma de streaming. El Mundial permitió ampliar su base de usuarios, pero será la Liga MX la que pondrá a prueba su capacidad para convertir ese pico de audiencia en suscripciones recurrentes y reducir la cancelación del servicio.

Sábado de caos por el partido México vs. Portugal: calles cerradas en el Estadio Banorte y alternativas viales
Empresas

Liga MX, NFL y conciertos: el plan del Estadio Azteca para pagar su deuda millonaria con Banorte desde 2027

ViX apuesta por el contenido original

La estrategia de retención de ViX va más allá del deporte. TelevisaUnivision ha construido un catálogo pensado para que los usuarios encuentren contenido durante todo el año, incluso cuando terminan eventos de gran convocatoria como el Mundial.

La plataforma combina producciones originales (ViX Originals) —entre ellas series, documentales, películas y realities exclusivos— con uno de sus mayores activos: el amplio catálogo de Televisa, que incluye cientos de telenovelas clásicas y estrenos recientes.

A esto se suma una oferta de cine mexicano y latinoamericano, con la que busca diferenciarse de competidores como Netflix, Disney+ y HBO Max, apostando por contenido en español y por franquicias con una audiencia ya consolidada.

La lógica es complementar el futbol con un catálogo capaz de mantener el interés de los usuarios y reducir la cancelación de suscripciones una vez que concluyen los grandes eventos deportivos.

ViX no pudo contra la televisión abierta en el Mundial 2026: mexicanos prefieren la TV para ver los partidos
Empresas

La televisión abierta resiste la ofensiva del streaming en el Mundial 2026

Publicidad

ViX también apuesta por la inteligencia artificial

La estrategia de ViX para crecer no solo depende de los derechos deportivos y los contenidos tradicionales. TelevisaUnivision también busca utilizar la inteligencia artificial (IA) para hacer más eficiente la producción audiovisual y ampliar su oferta de contenidos.

La plataforma ya experimenta con esta tecnología en procesos como la escritura de guiones y parte de la producción, pero en 2026 busca aumentar su uso, especialmente en su vertical de microdramas, historias breves diseñadas para captar la atención de audiencias jóvenes en redes sociales.

La compañía planea publicar 300 historias cortas durante este año, algunas de ellas realizadas completamente con herramientas de IA. El proyecto busca responder a un cambio en los hábitos de consumo: las nuevas generaciones dedican más tiempo a formatos breves en plataformas digitales, por lo que ViX intenta competir con contenidos más rápidos y adaptados a esos espacios.

Además, TelevisaUnivision utiliza esta tecnología en tareas como traducción y subtitulaje para ampliar el alcance de sus producciones en otros mercados. La empresa considera que la IA puede ayudar a reducir tiempos y costos de producción en una industria donde las plataformas de streaming buscan ser más eficientes.

Sin embargo, el avance de estas herramientas también abre un debate dentro del sector creativo sobre el impacto en empleos, derechos de autor y el papel de los creadores en la producción de contenidos.

ViX busca evitar el efecto Sky

TelevisaUnivision sabe que el verdadero reto para ViX comienza cuando termina el Mundial. Durante años, Sky vivió un fenómeno recurrente: los grandes eventos deportivos impulsaban las contrataciones, pero una parte importante de los usuarios cancelaba el servicio una vez concluían los torneos.

La empresa quiere evitar que esa historia se repita en el streaming. Aunque aún no ha revelado cuántos usuarios o suscriptores ganó gracias al Mundial 2026, el torneo volvió a demostrar el poder del futbol para atraer audiencias masivas. Ya había ocurrido en Qatar 2022, cuando ViX registró más de cinco millones de dispositivos conectados durante un solo partido, un impulso que aceleró su crecimiento en sus primeros meses de operación.

Sky Televisa
Empresas

¿Cuántos millones de usuarios ha perdido Sky en la última década? Así ha sido el desplome del negocio

La lección que dejó Sky es clara. La plataforma de televisión satelital llegó a superar los 8 millones de suscriptores, pero cerró 2025 con apenas 3.75 millones, tras perder más de 3.5 millones de usuarios en una década.

Por eso, la estrategia de ViX no termina con el futbol: apuesta por combinar Liga MX, La Casa de los Famosos México, producciones originales, telenovelas y cine en español para que el Mundial sea el inicio de la relación con el usuario, y no el motivo de su despedida.

Tags

ViX Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 TelevisaUnivision

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad