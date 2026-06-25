¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 25 de junio?

La actividad del jueves contempla cuatro encuentros correspondientes a los Grupos E, F y D, con sede en Estados Unidos. Al tratarse de la última jornada de la fase de grupos, habrá dos partidos distintos en el mismo horario.

Ecuador y Alemania abrirán la jornada a las 14:00 horas en el Estadio Nueva York, ubicado en Nueva Jersey. La encargada de impartir justicia será la árbitro estadounidense Tori Penso. En paralelo, Curazao se enfrentará a Costa de Marfil en el Estadio de Filadelfia, ubicado en Pensilvania; el árbitro asignado es el sueco Glenn Nyberg.

Más tarde, Tunéz enfrentará a Países Bajos a las 17:00 horas en el Estadio de Kansas, en Missouri, bajo el arbitraje de la mexicana Katia Itzel. Al mismo tiempo, Japón se medirá ante Suecia en el Estadio de Dallas, en Texas, con el salvadoreño Iván Arcides como réferi.

Hacia la tarde-noche, Paraguay se medirá a Australia a las 20:00 horas en el Estadio de San Francisco. Para este compromiso fue designado el francés Clément Turpin. Turquía se enfrentará a Estados Unidos en el Estadio de Los Angeles, ubicado en California, con arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Ecuador y Alemania podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Curazao vs. Costa de Marfil, Túnez vs. Países Bajos, Japón vs. Suecia, Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.