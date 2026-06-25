Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tendencias

Partidos del Mundial hoy 25 de junio: Japón vs. Suecia, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
jue 25 junio 2026 10:23 AM
Añadir Expansión en Google
que-partidos-del-mundial-transmitiran-tv-abierta-25-junio
La actividad del jueves contempla cuatro encuentros correspondientes a los Grupos E, F y D, con sede en Estados Unidos. Al tratarse de la última jornada de la fase de grupos, habrá dos partidos distintos en el mismo horario. (ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty Images via AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 25 de junio con una jornada correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos.

Estos encuentros servirán para que varias selecciones prueben otras opciones en sus plantillas y den descanso a algunos titulares, además de definir posiciones rumbo a los dieciseisavos de final. Aquí te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

Publicidad

¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 25 de junio?

La actividad del jueves contempla cuatro encuentros correspondientes a los Grupos E, F y D, con sede en Estados Unidos. Al tratarse de la última jornada de la fase de grupos, habrá dos partidos distintos en el mismo horario.

Ecuador y Alemania abrirán la jornada a las 14:00 horas en el Estadio Nueva York, ubicado en Nueva Jersey. La encargada de impartir justicia será la árbitro estadounidense Tori Penso. En paralelo, Curazao se enfrentará a Costa de Marfil en el Estadio de Filadelfia, ubicado en Pensilvania; el árbitro asignado es el sueco Glenn Nyberg.

Más tarde, Tunéz enfrentará a Países Bajos a las 17:00 horas en el Estadio de Kansas, en Missouri, bajo el arbitraje de la mexicana Katia Itzel. Al mismo tiempo, Japón se medirá ante Suecia en el Estadio de Dallas, en Texas, con el salvadoreño Iván Arcides como réferi.

Hacia la tarde-noche, Paraguay se medirá a Australia a las 20:00 horas en el Estadio de San Francisco. Para este compromiso fue designado el francés Clément Turpin. Turquía se enfrentará a Estados Unidos en el Estadio de Los Angeles, ubicado en California, con arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal.

contra-quien-juega-mexico-16vos-siguiente-partido
Tendencias

¿Contra quién juega México en 16vos de final y cuándo es el siguiente partido de la selección?

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Ecuador y Alemania podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, Curazao vs. Costa de Marfil, Túnez vs. Países Bajos, Japón vs. Suecia, Paraguay vs. Australia y Turquía vs. Estados Unidos estarán disponibles exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo, incluyendo aquellos que no forman parte de la programación de televisión abierta.

Publicidad

¿Qué selecciones ya clasificaron a los dieciseisavos de final?

Conforme avanza la segunda fecha de la fase de grupos, únicamente tres selecciones han asegurado matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final.

Hasta el inicio de la actividad del 22 de junio, los equipos clasificados son estos:

- México
- Sudáfrica
- Suiza
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Marruecos
- Estados Unidos
- Colombia
- Argentina
- Alemania
- Francia
- Noruega

Todas ellas consiguieron su boleto antes de disputar la tercera y última jornada de la fase de grupos, lo que les permitirá afrontar ese compromiso con la clasificación ya garantizada.

cuando-es-siguiente-partido-mexico-mundial-2026
Tendencias

¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Hasta este 22 de junio, las selecciones eliminadas son las siguientes:

- Haití
- Turquía
- Túnez
- Jordania
- Panamá
- Qatar
- Chequia

Con dos derrotas consecutivas o una combinación de resultados adversa, estos equipos ya no podrán alcanzar los puestos que otorgan el pase a los dieciseisavos de final, por lo que únicamente disputarán su último encuentro para cerrar su participación en la Copa del Mundo.

Publicidad

Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad