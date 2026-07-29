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¿Qué significa el botón O/D en tu auto y cómo puede ayudarte a ahorrar combustible?

No siempre debe permanecer activado ni apagado; su uso depende de las condiciones de manejo y del esfuerzo que realiza el vehículo.
mié 29 julio 2026 02:40 PM
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Aunque parece un detalle menor, utilizarlo en el momento adecuado puede mejorar el control del vehículo. (Expansión|ChatGPT)

Muchos automóviles con transmisión automática incorporan un pequeño botón marcado como O/D que suele pasar desapercibido durante años. Algunos conductores incluso llegan a encenderlo por accidente sin saber qué función cumple o si representa una avería.

Aunque parece un detalle menor, utilizarlo en el momento adecuado puede mejorar el control del vehículo, proteger la transmisión en ciertas condiciones e incluso ayudar a optimizar el consumo de combustible en situaciones específicas.

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¿Qué significa el botón O/D y cuándo conviene utilizarlo?

La sigla O/D corresponde a Overdrive, nombre que recibe la marcha más alta de una transmisión automática. Su función consiste en permitir que el vehículo circule a velocidad constante con el motor girando a menos revoluciones por minuto (RPM), una configuración pensada principalmente para carretera.

Por esa razón, en la mayoría de los automóviles el Overdrive permanece activado de forma automática. Cuando aparece la luz O/D OFF en el tablero significa justamente lo contrario: la transmisión dejó de utilizar esa última velocidad.

Desactivar el Overdrive no hace que el vehículo sea más potente ni aumenta la velocidad máxima. Lo que hace es impedir que la caja de cambios llegue a la relación más larga para mantener el motor trabajando con mayor fuerza.

Utilizar esta función puede resultar útil cuando el automóvil necesita una respuesta más inmediata o un mayor control, por ejemplo en situaciones como:

- Subidas prolongadas
- Descensos donde se aprovecha el freno de motor
- Caminos con pendientes constantes
- Terrenos irregulares
- Remolcar un remolque o transportar carga pesada

Bajo esas condiciones, mantener una marcha inferior ayuda a que la transmisión no cambie constantemente entre velocidades y permite que el vehículo responda con mayor estabilidad.

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¿Para qué sirve la "S" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla?

¿Realmente ayuda a ahorrar combustible?

La respuesta es sí, pero no siempre.

En un trayecto largo por autopista, donde el vehículo mantiene una velocidad constante, dejar el Overdrive activado suele ofrecer el mejor consumo de combustible. Al utilizar la marcha más alta, el motor necesita menos esfuerzo para mantener el ritmo de circulación.

Ahora bien, cuando aparecen pendientes pronunciadas o el automóvil transporta una carga importante, la transmisión puede comenzar a cambiar continuamente entre marchas para intentar conservar la velocidad. Ese comportamiento incrementa el trabajo de la caja automática y puede terminar elevando el consumo.

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En esas circunstancias, activar O/D OFF evita esos cambios repetitivos y mantiene una relación más estable durante todo el ascenso o descenso. El beneficio no proviene del botón en sí, sino de impedir que la transmisión trabaje de forma innecesaria buscando una velocidad que el vehículo difícilmente podrá sostener.

Por ese motivo, utilizar el Overdrive correctamente consiste en adaptarlo al tipo de camino. En carretera plana conviene dejarlo activado; en pendientes, terrenos complicados o cuando se remolca peso, desactivarlo puede ofrecer un funcionamiento más eficiente.

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¿Qué significa AVG en el tablero de un auto?

¿Qué significa si la luz O/D OFF comienza a parpadear en el tablero?

Una situación distinta ocurre cuando el indicador O/D OFF empieza a parpadear en lugar de permanecer fijo.

En ese momento la luz deja de indicar únicamente que el Overdrive fue desactivado y puede convertirse en una señal de advertencia relacionada con la transmisión automática.

Entre las posibles causas se encuentran:

- Fallas en los solenoides que controlan la transmisión.

- Fugas o nivel bajo del fluido de transmisión

- Obstrucciones en el sistema hidráulico

- Problemas internos en la caja automática

Si el testigo permanece encendido de forma fija después de presionar el botón, el funcionamiento es normal. Sin embargo, si comienza a destellar sin haber modificado la configuración del vehículo, lo recomendable es revisar la transmisión cuanto antes para evitar daños mayores.

Más que un botón para conducir todos los días, el O/D OFF es una herramienta diseñada para situaciones específicas. Utilizarlo únicamente cuando el camino o la carga lo requieren ayuda a que la transmisión trabaje de la forma para la que fue diseñada y evita someterla a un esfuerzo innecesario.

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Tags

Automóviles automóviles, tecnología, seguridad

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