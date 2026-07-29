En esas circunstancias, activar O/D OFF evita esos cambios repetitivos y mantiene una relación más estable durante todo el ascenso o descenso. El beneficio no proviene del botón en sí, sino de impedir que la transmisión trabaje de forma innecesaria buscando una velocidad que el vehículo difícilmente podrá sostener.
Por ese motivo, utilizar el Overdrive correctamente consiste en adaptarlo al tipo de camino. En carretera plana conviene dejarlo activado; en pendientes, terrenos complicados o cuando se remolca peso, desactivarlo puede ofrecer un funcionamiento más eficiente.
¿Qué significa si la luz O/D OFF comienza a parpadear en el tablero?
Una situación distinta ocurre cuando el indicador O/D OFF empieza a parpadear en lugar de permanecer fijo.
En ese momento la luz deja de indicar únicamente que el Overdrive fue desactivado y puede convertirse en una señal de advertencia relacionada con la transmisión automática.
Entre las posibles causas se encuentran:
- Fallas en los solenoides que controlan la transmisión.
- Fugas o nivel bajo del fluido de transmisión
- Obstrucciones en el sistema hidráulico
- Problemas internos en la caja automática
Si el testigo permanece encendido de forma fija después de presionar el botón, el funcionamiento es normal. Sin embargo, si comienza a destellar sin haber modificado la configuración del vehículo, lo recomendable es revisar la transmisión cuanto antes para evitar daños mayores.
Más que un botón para conducir todos los días, el O/D OFF es una herramienta diseñada para situaciones específicas. Utilizarlo únicamente cuando el camino o la carga lo requieren ayuda a que la transmisión trabaje de la forma para la que fue diseñada y evita someterla a un esfuerzo innecesario.