¿Qué significa el botón O/D y cuándo conviene utilizarlo?

La sigla O/D corresponde a Overdrive, nombre que recibe la marcha más alta de una transmisión automática. Su función consiste en permitir que el vehículo circule a velocidad constante con el motor girando a menos revoluciones por minuto (RPM), una configuración pensada principalmente para carretera.

Por esa razón, en la mayoría de los automóviles el Overdrive permanece activado de forma automática. Cuando aparece la luz O/D OFF en el tablero significa justamente lo contrario: la transmisión dejó de utilizar esa última velocidad.

Desactivar el Overdrive no hace que el vehículo sea más potente ni aumenta la velocidad máxima. Lo que hace es impedir que la caja de cambios llegue a la relación más larga para mantener el motor trabajando con mayor fuerza.

Utilizar esta función puede resultar útil cuando el automóvil necesita una respuesta más inmediata o un mayor control, por ejemplo en situaciones como:

- Subidas prolongadas

- Descensos donde se aprovecha el freno de motor

- Caminos con pendientes constantes

- Terrenos irregulares

- Remolcar un remolque o transportar carga pesada

Bajo esas condiciones, mantener una marcha inferior ayuda a que la transmisión no cambie constantemente entre velocidades y permite que el vehículo responda con mayor estabilidad.

¿Realmente ayuda a ahorrar combustible?

La respuesta es sí, pero no siempre.

En un trayecto largo por autopista, donde el vehículo mantiene una velocidad constante, dejar el Overdrive activado suele ofrecer el mejor consumo de combustible. Al utilizar la marcha más alta, el motor necesita menos esfuerzo para mantener el ritmo de circulación.

Ahora bien, cuando aparecen pendientes pronunciadas o el automóvil transporta una carga importante, la transmisión puede comenzar a cambiar continuamente entre marchas para intentar conservar la velocidad. Ese comportamiento incrementa el trabajo de la caja automática y puede terminar elevando el consumo.