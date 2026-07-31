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Muchos apagan el aire acondicionado para ahorrar gasolina, pero en carretera puede ser un error

No siempre la forma más evidente de ahorrar combustible es la correcta. Descubre cómo influyen la velocidad, la aerodinámica y el sistema de climatización en el consumo de gasolina.
vie 31 julio 2026 07:44 AM
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A simple vista parece una decisión lógica, pero el comportamiento del vehículo cambia conforme aumenta la velocidad. (Marcio Binow Da Silva/Getty Images)

Ahorrar gasolina suele convertirse en una prioridad durante los viajes por carretera, por lo que muchos conductores recurren al mismo hábito: apagar el aire acondicionado y bajar las ventanas. A simple vista parece una decisión lógica, pero el comportamiento del vehículo cambia conforme aumenta la velocidad y eso modifica por completo el consumo de combustible.

Comprender qué ocurre en cada escenario permite tomar una mejor decisión al volante y evitar un gasto mayor del esperado.

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Por qué apagar el aire acondicionado en carretera puede aumentar el consumo de gasolina

Aunque muchas personas creen que conducir con las ventanas abajo siempre ayuda a gastar menos combustible, en carretera puede ocurrir exactamente lo contrario. Conforme aumenta la velocidad , el aire que entra por las ventanillas genera una mayor resistencia aerodinámica, un fenómeno que obliga al motor a trabajar más para mantener el mismo ritmo de circulación.

A partir de velocidades cercanas a los 90 km/h, ese efecto comienza a hacerse más evidente. Diversas pruebas realizadas con sedanes y SUV muestran que entre 100 y 110 km/h el incremento en la resistencia al aire puede elevar el consumo de combustible tanto o incluso más que utilizar el aire acondicionado con una intensidad moderada.

Dicho de otra forma, el supuesto ahorro por apagar el aire acondicionado puede desaparecer cuando el vehículo circula a alta velocidad, ya que el esfuerzo adicional que realiza el motor para vencer ese "freno invisible" termina consumiendo más gasolina.

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En qué casos conviene abrir las ventanas y cuándo usar el aire acondicionado

No existe una única respuesta para todos los recorridos. La opción más eficiente cambia según la velocidad a la que circula el vehículo y las condiciones del trayecto.

Cuando el automóvil se mueve por la ciudad, donde normalmente se circula entre 20 y 50 km/h, abrir las ventanas suele ser suficiente para ventilar el habitáculo sin incrementar de forma importante el consumo de combustible, siempre que la temperatura exterior sea agradable.

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No todos los autos consumen lo mismo: estos factores hacen la diferencia

Además de la velocidad, existen otros elementos que pueden modificar el consumo de combustible y hacer que dos vehículos obtengan resultados distintos aun cuando circulen en condiciones similares.

Uno de los más importantes es el tipo de vehículo. Los sedanes modernos, gracias a su diseño aerodinámico, suelen resentir menos el efecto de llevar las ventanas abiertas que una SUV o una pickup, cuya carrocería ofrece una mayor superficie al viento.

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También influye la tecnología del sistema de aire acondicionado. Los vehículos equipados con compresores de velocidad variable aprovechan mejor la energía del motor y requieren menos esfuerzo para mantener la temperatura del habitáculo que los sistemas de generaciones anteriores.

A todo ello se suma la carga del automóvil. Un vehículo con varios pasajeros y equipaje exigirá un mayor esfuerzo al motor, por lo que el consumo aumentará independientemente del método elegido para enfriar el habitáculo.

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Cómo ahorrar gasolina sin sacrificar comodidad al conducir

Más que elegir siempre una sola opción, la mejor estrategia consiste en adaptar el uso del aire acondicionado a las condiciones de manejo y mantener el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

Realizar el mantenimiento periódico del aire acondicionado permite que el compresor trabaje de forma más eficiente y reduzca el esfuerzo que exige al motor. De igual forma, utilizar una intensidad moderada en lugar de la máxima capacidad ayuda a mantener una temperatura confortable sin incrementar innecesariamente el consumo.

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Antes de iniciar un viaje en un vehículo que permaneció bajo el sol, también resulta útil ventilar el habitáculo durante unos minutos para expulsar el aire caliente acumulado. Una vez renovado el aire, el sistema de climatización necesitará menos esfuerzo para alcanzar una temperatura agradable.

Aplicar estas medidas permite encontrar un equilibrio entre confort y eficiencia. Más que seguir una regla absoluta, lo importante es adaptar la forma de conducir a las condiciones de cada trayecto y aprovechar el aire acondicionado solo cuando realmente representa la alternativa más conveniente.

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Automóviles automóviles, movilidad

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