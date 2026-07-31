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Slim también vive de sus rentas millonarias: así es su imperio de hospitales, escuelas, oficinas y locales

El arrendamiento es el verdadero motor de Inmuebles Carso: aporta casi ocho de cada 10 pesos que factura la empresa y supera ampliamente a la venta de inmuebles y los hoteles.
vie 31 julio 2026 07:41 AM
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Carlos Slim vs. el superpeso: ¿cómo el dólar barato le pegó a sus empresas en 2025?
Grupo Carso, a través de su subsidiaria Zamajal consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos en México. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim ha construido un imperio que abarca desde las telecomunicaciones hasta la minería, la construcción y el sector energético. Sin embargo, hay una fuente de ingresos de la que se habla poco: el negocio de las rentas .

Parte de la fortuna del empresario proviene de arrendar espacios para hospitales, escuelas, oficinas y locales comerciales a través de Inmuebles Carso, la división inmobiliaria con la que administra un amplio portafolio de propiedades en México.

Te explicamos cómo funciona este negocio, qué tipo de inmuebles renta y cuántos millones de pesos genera cada año.

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¿Cómo funcionan las rentas de hospitales en Carso?

En el sector salud, Inmuebles Carso firma contratos de largo plazo, que normalmente tienen una duración de 15 años. La empresa adquiere el terreno, construye y equipa los inmuebles, mientras que la operación queda en manos de un tercero.

Su principal socio es Grupo Star Médica , encargado de administrar los hospitales. Además, los consultorios médicos pueden venderse o arrendarse a largo plazo tanto a la propia cadena hospitalaria como a médicos independientes.

Star Médica
Los hospitales son operados por Star Médica, mientras que mantiene alianzas con UNITEC y UVM para planteles educativos. (Star Médica)

Slim renta escuelas a Unitec y UVM

El modelo para instituciones educativas es similar al de los hospitales. Inmuebles Carso desarrolla la infraestructura y posteriormente la arrienda mediante contratos que suelen extenderse por 20 años, los más largos de su portafolio.

La empresa mantiene una alianza con UNITEC para la operación de campus bajo las marcas UNITEC y UVM y, al cierre de 2024, era propietaria de 21 inmuebles educativos arrendados a distintos operadores.

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Las rentas de locales comerciales en las plazas

Los locales comerciales operan con contratos de entre uno y 10 años, aunque el esquema de cobro puede variar según el tipo de establecimiento.

En muchos casos, especialmente con tiendas departamentales, restaurantes y locales ubicados en centros comerciales, la renta se calcula como un porcentaje de las ventas del negocio. Esto provoca que los ingresos de Inmuebles Carso aumenten durante temporadas de mayor consumo, como el último trimestre del año.

Al firmar el contrato, los inquilinos también pagan una cuota de acceso o "guante" y un depósito en garantía equivalente a dos o tres meses de renta para cubrir posibles daños al inmueble.

Plaza Universidad
La empresa arrienda hospitales, escuelas, oficinas y locales comerciales con contratos de hasta 20 años. (Inmuebles Carso)

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¿Cómo renta oficinas en Carso?

Las oficinas de Inmuebles Carso se concentran principalmente en desarrollos de usos mixtos, como Plaza Carso, y se arriendan mediante contratos de uno a 10 años.

Una parte importante de estos espacios es ocupada por empresas del propio grupo, como América Móvil, cuya torre corporativa en Plaza Carso se encuentra totalmente ocupada por la compañía. También figuran como inquilinos corporativos de Sears y Grupo Sanborns. La comercialización de estos inmuebles se realiza directamente a través de las subsidiarias inmobiliarias de Carso.

¿Qué reglas aplican para todos los contratos?

Sin importar si se trata de hospitales, escuelas, oficinas o locales comerciales, Inmuebles Carso mantiene condiciones comunes en sus contratos. Las rentas se actualizan cada año con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los inquilinos cubren gastos como mantenimiento, limpieza, vigilancia y servicios, mientras que el impuesto predial permanece a cargo de la empresa.

Este modelo permite que el negocio de arrendamiento sea el más rentable de Inmuebles Carso, con un margen operativo de 70.9% al cierre de 2024, de acuerdo con su reporte anual.

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¿Cuánto gana Carso con el negocio de las rentas?

El negocio de las rentas no solo es una fuente constante de ingresos para Inmuebles Carso, también es el principal motor financiero de la empresa.

Al cierre de 2024, la compañía registró ingresos totales por 6,392.4 millones de pesos. De ese monto, 4,971.8 millones correspondieron al negocio de arrendamiento, es decir, 77.7% de toda su facturación.

La diferencia con el resto de las divisiones es amplia. Mientras las rentas generaron casi 5,000 millones de pesos, la venta de inmuebles aportó 902.3 millones, equivalentes al 14.1% de los ingresos, y el negocio de hoteles sumó 518.3 millones, apenas 8.1% del total.

En otras palabras, casi ocho de cada 10 pesos que ingresaron a Inmuebles Carso en 2024 provinieron del cobro de rentas.

Además de liderar en ingresos, el arrendamiento también fue el negocio más rentable de la compañía. En 2024 registró una utilidad de operación de 3,525.8 millones de pesos, frente a los 301.6 millones obtenidos por la venta de inmuebles, mientras que la división hotelera reportó una pérdida operativa de 7.5 millones de pesos.

El crecimiento también ha sido constante. Los ingresos por rentas pasaron de 4,315.6 millones de pesos en 2022 a 4,700.1 millones en 2023 y alcanzaron 4,971.8 millones en 2024.

Las cifras muestran que el verdadero negocio inmobiliario de Carlos Slim no está en vender propiedades, sino en conservarlas y obtener ingresos recurrentes por su arrendamiento. Gracias a este modelo, las rentas se han consolidado como la actividad que más dinero genera y mayor rentabilidad aporta a Inmuebles Carso.

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Carlos Slim Helú Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V.

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