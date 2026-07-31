Slim también vive de sus rentas millonarias: así es su imperio de hospitales, escuelas, oficinas y locales

¿Cómo funcionan las rentas de hospitales en Carso?

En el sector salud, Inmuebles Carso firma contratos de largo plazo, que normalmente tienen una duración de 15 años. La empresa adquiere el terreno, construye y equipa los inmuebles, mientras que la operación queda en manos de un tercero.

Su principal socio es Grupo Star Médica , encargado de administrar los hospitales. Además, los consultorios médicos pueden venderse o arrendarse a largo plazo tanto a la propia cadena hospitalaria como a médicos independientes.

Los hospitales son operados por Star Médica, mientras que mantiene alianzas con UNITEC y UVM para planteles educativos. (Star Médica)

Slim renta escuelas a Unitec y UVM

El modelo para instituciones educativas es similar al de los hospitales. Inmuebles Carso desarrolla la infraestructura y posteriormente la arrienda mediante contratos que suelen extenderse por 20 años, los más largos de su portafolio.

La empresa mantiene una alianza con UNITEC para la operación de campus bajo las marcas UNITEC y UVM y, al cierre de 2024, era propietaria de 21 inmuebles educativos arrendados a distintos operadores.

Las rentas de locales comerciales en las plazas

Los locales comerciales operan con contratos de entre uno y 10 años, aunque el esquema de cobro puede variar según el tipo de establecimiento.

En muchos casos, especialmente con tiendas departamentales, restaurantes y locales ubicados en centros comerciales, la renta se calcula como un porcentaje de las ventas del negocio. Esto provoca que los ingresos de Inmuebles Carso aumenten durante temporadas de mayor consumo, como el último trimestre del año.

Al firmar el contrato, los inquilinos también pagan una cuota de acceso o "guante" y un depósito en garantía equivalente a dos o tres meses de renta para cubrir posibles daños al inmueble.