Slim también vive de sus rentas millonarias: así es su imperio de hospitales, escuelas, oficinas y locales

¿Cuánto gana Carso con el negocio de las rentas?
El negocio de las rentas no solo es una fuente constante de ingresos para Inmuebles Carso, también es el principal motor financiero de la empresa.
Al cierre de 2024, la compañía registró ingresos totales por 6,392.4 millones de pesos. De ese monto, 4,971.8 millones correspondieron al negocio de arrendamiento, es decir, 77.7% de toda su facturación.
La diferencia con el resto de las divisiones es amplia. Mientras las rentas generaron casi 5,000 millones de pesos, la venta de inmuebles aportó 902.3 millones, equivalentes al 14.1% de los ingresos, y el negocio de hoteles sumó 518.3 millones, apenas 8.1% del total.
En otras palabras, casi ocho de cada 10 pesos que ingresaron a Inmuebles Carso en 2024 provinieron del cobro de rentas.
Además de liderar en ingresos, el arrendamiento también fue el negocio más rentable de la compañía. En 2024 registró una utilidad de operación de 3,525.8 millones de pesos, frente a los 301.6 millones obtenidos por la venta de inmuebles, mientras que la división hotelera reportó una pérdida operativa de 7.5 millones de pesos.
El crecimiento también ha sido constante. Los ingresos por rentas pasaron de 4,315.6 millones de pesos en 2022 a 4,700.1 millones en 2023 y alcanzaron 4,971.8 millones en 2024.
Las cifras muestran que el verdadero negocio inmobiliario de Carlos Slim no está en vender propiedades, sino en conservarlas y obtener ingresos recurrentes por su arrendamiento. Gracias a este modelo, las rentas se han consolidado como la actividad que más dinero genera y mayor rentabilidad aporta a Inmuebles Carso.