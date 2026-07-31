El T-MEC ante su mayor prueba

La revisión ocurre, además, en un ambiente de mayor proteccionismo y de utilización recurrente de los aranceles como instrumentos de presión económica y política. Las conversaciones bilaterales han abordado asuntos sensibles como las reglas de origen automotrices, el acero, el aluminio, la agricultura, la seguridad económica, la compatibilidad regulatoria y el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro. (United States Trade Representative⁠)

Este ambiente de incertidumbre no es propicio para la inversión.

Las empresas no toman decisiones únicamente observando el arancel vigente esta semana. Una inversión industrial se calcula a diez, quince o veinte años. La adquisición de maquinaria requiere financiamiento, permisos, instalación y capacitación. Los contratos de insumos pueden comprometer volúmenes y precios durante varios ejercicios. La producción automotriz, farmacéutica, aeroespacial, electrónica o agroindustrial se programa con años de anticipación.

En muchos sectores, la producción futura ya está comprometida mediante contratos, pedidos, inventarios y relaciones con proveedores. Las cadenas productivas no pueden trasladarse de un país a otro cada vez que aparece una declaración política o una amenaza arancelaria.

Por eso debemos cuidar, antes que nada, lo que ya tenemos.

Antes de buscar beneficios que todavía no hemos conseguido, debemos proteger la certidumbre jurídica, las inversiones realizadas, las plantas instaladas, los empleos existentes y las cadenas de proveeduría construidas durante décadas. Defender el T-MEC no consiste solamente en aspirar a nuevas oportunidades; también implica evitar que la incertidumbre destruya las ventajas que ya se han consolidado.

La verdadera prueba llegará si Estados Unidos impone nuevos aranceles a productos mexicanos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y que deberían recibir el trato preferencial establecido en el acuerdo.

En ese escenario, México no está indefenso.

El primer paso debe ser determinar la naturaleza y el fundamento jurídico de la medida. No es lo mismo un arancel general que una cuota compensatoria derivada de una investigación antidumping, una acción contra subsidios, una salvaguarda o una restricción justificada por Estados Unidos con argumentos de seguridad nacional.

Cada instrumento tiene requisitos y medios de defensa diferentes.

Cuando una medida pueda representar un incumplimiento del T-MEC, México puede solicitar consultas formales bajo el Capítulo 31. Si las consultas no resuelven la diferencia, nuestro país puede solicitar el establecimiento de un panel independiente. Si el panel determina que existe una incompatibilidad y ésta no se corrige, México puede suspender beneficios comerciales de efecto equivalente, conforme a las reglas del propio tratado.

En términos prácticos, nuestro país podría aplicar contramedidas proporcionales sobre productos estadounidenses. No sería una represalia improvisada, sino el ejercicio de un derecho pactado por los tres países.

Sin embargo, responder a un arancel con otro arancel no debe ser una reacción automática.

Las contramedidas deben ser estratégicas y cuidadosamente seleccionadas. Una respuesta mal diseñada podría encarecer los insumos que necesitan las empresas mexicanas, elevar precios para los consumidores o perjudicar cadenas de producción nacionales.

México debe identificar qué productos estadounidenses pueden sustituirse, qué sectores tienen mayor capacidad de interlocución política y qué medidas ejercerían presión sin provocar un daño superior a nuestra propia economía.

También debemos desarrollar una estrategia dentro de Estados Unidos. La relación comercial no se defiende solamente ante la Casa Blanca. Se defiende dialogando con gobernadores, congresistas, cámaras de comercio, fabricantes, agricultores, importadores, distribuidores y trabajadores estadounidenses.

Una barrera contra México también encarece componentes para las fábricas estadounidenses, altera rutas logísticas, reduce opciones para sus consumidores y afecta a empresas que dependen de la producción compartida de América del Norte.