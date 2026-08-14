La industria del empaque está en busca de nuevos materiales sostenibles

Por ejemplo, en Estados Unidos (el mercado más grande del mundo) la ausencia de lineamientos federales en materia de sostenibilidad hace que las decisiones relacionadas con el empaque estén influenciadas por presiones inmediatas de ventas, en lugar de estar guiadas por regulaciones.

Esto impulsó a que el estado de California, bajo sus normativas locales, adoptara una legislación más estricta para las compañías.

En consecuencia, los fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) también enfrentan esta presión, a medida que los gobiernos y comercializadores exigen prácticas más limpias a las empresas de bienes de consumo empaquetados (CPG).

Al respecto, Rebecca Marquez, Director Custom Research de PMMI, explicó que, a medida que los usuarios y los retailers avanzan hacia materiales de empaque más sustentables, los fabricantes de equipo original están adaptando su maquinaria para ofrecer soluciones innovadoras sin comprometer el desempeño.

Las prioridades de materiales están cambiando

De acuerdo con el informe del PMMI, algunas empresas planean adoptar papel como material de empaque y más del 80% de los encuestados indicaron que su organización probablemente incrementará el uso de materiales reciclables en los próximos cinco años.

Pero, a pesar de este avance, el impacto económico representa un desafío mayor para la adopción de nuevos formatos. Los consumidores temen tanto al aumento directo en el precio de los materiales como a posibles fallas o daños en el producto, factores que frenan la transición hacia la sostenibilidad.

El costo igualmente continúa siendo una barrera para marcas pequeñas o sensibles al precio, a menos que disminuyan los costos de materiales o aumenten las presiones regulatorias.

Para analizar estas dinámicas y conocer nuevas alternativas, las soluciones de sostenibilidad de materiales serán protagonistas en PACK EXPO International 2026 . El evento se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre de 2026, en el McCormick Place, en Chicago, y convocará a 48,000 profesionales de más de 40 mercados verticales y 2,600 expositores.

