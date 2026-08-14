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La industria del empaque está en busca de nuevos materiales sostenibles

La estrategia de la compañía se fundamenta en tres pilares: una red de nodos urbanos, una flota eléctrica y un sistema basado en inteligencia artificial para optimizar las rutas.
vie 14 agosto 2026 11:50 AM
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Presentado por: EXPO PACK
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A medida que las empresas migran hacia materiales más sustentables, los desafíos incluyen mayores costos de producción. (luza studios/Getty Images)

La misión de un empaque es comercializar y proteger los productos; sin embargo, estas funciones deben adaptarse a la urgencia actual de utilizar materiales más sustentables para ayudar al cuidado del ecosistema.

Esta afirmación está respaldada por el estudio The New Material World: Packaging’s Path Toward Sustainability 2025 , un informe elaborado por el Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) , la Asociación para las Tecnologías de Empaque y Procesamiento.

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Por ejemplo, en Estados Unidos (el mercado más grande del mundo) la ausencia de lineamientos federales en materia de sostenibilidad hace que las decisiones relacionadas con el empaque estén influenciadas por presiones inmediatas de ventas, en lugar de estar guiadas por regulaciones.

Esto impulsó a que el estado de California, bajo sus normativas locales, adoptara una legislación más estricta para las compañías.

En consecuencia, los fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) también enfrentan esta presión, a medida que los gobiernos y comercializadores exigen prácticas más limpias a las empresas de bienes de consumo empaquetados (CPG).

Al respecto, Rebecca Marquez, Director Custom Research de PMMI, explicó que, a medida que los usuarios y los retailers avanzan hacia materiales de empaque más sustentables, los fabricantes de equipo original están adaptando su maquinaria para ofrecer soluciones innovadoras sin comprometer el desempeño.

Las prioridades de materiales están cambiando

De acuerdo con el informe del PMMI, algunas empresas planean adoptar papel como material de empaque y más del 80% de los encuestados indicaron que su organización probablemente incrementará el uso de materiales reciclables en los próximos cinco años.

Pero, a pesar de este avance, el impacto económico representa un desafío mayor para la adopción de nuevos formatos. Los consumidores temen tanto al aumento directo en el precio de los materiales como a posibles fallas o daños en el producto, factores que frenan la transición hacia la sostenibilidad.

El costo igualmente continúa siendo una barrera para marcas pequeñas o sensibles al precio, a menos que disminuyan los costos de materiales o aumenten las presiones regulatorias.

Para analizar estas dinámicas y conocer nuevas alternativas, las soluciones de sostenibilidad de materiales serán protagonistas en PACK EXPO International 2026 . El evento se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre de 2026, en el McCormick Place, en Chicago, y convocará a 48,000 profesionales de más de 40 mercados verticales y 2,600 expositores.

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El programa contempla paneles y sesiones gratuitas con líderes de opinión y pioneros de la industria en el piso de exposición, así como un despliegue de herramientas de planeación que facilitarán encontrar lo que cada operación necesita y el Reusable Packaging Learning Center, patrocinado por la Reusable Packaging Association.

PACK EXPO se realiza cada dos años, por lo que se convierte en la plataforma de la industria para evaluar equipos, identificar tendencias emergentes y tomar decisiones informadas de inversión. Asegura tu lugar en packexpointernational.com . El registro tiene un costo de 30 dólares hasta el 25 de septiembre.

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Tags

empaque y embalaje Tecnología, Industria

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