La directora de ética de OpenAI se va en plena fuga de ejecutivos

El éxodo de OpenAI

Su salida ocurre después de otros cambios en los equipos relacionados con seguridad y alineación de modelos. Johannes Heidecke, quien dirigía Safety Systems, también dejó la compañía en julio, en medio de una reorganización que integró los equipos de seguridad con investigación. OpenAI colocó esas funciones bajo Mia Glaese, mientras Saachi Jain asumió de forma interina la dirección de Safety Systems.

Además, esta semana OpenAI perdió a dos de sus figuras más importantes del área comercial. El martes 11 de agosto, Brad Lightcap anunció su salida después de ocho años en la compañía. Lightcap ocupó durante años posiciones centrales en la operación de OpenAI y llegó a desempeñarse como director de operaciones. Antes de que existiera OpenAI, había trabajado con Sam Altman en Y Combinator.

Dos días después, Denise Dresser, quien llevaba ocho meses como directora de ingresos, anunció que dejaría la empresa. Dresser llegó a OpenAI en diciembre de 2025 después de dirigir Slack. Dali Rajic, quien era presidente y director de operaciones de Wiz.

La lista de salidas de alto perfil durante 2026 incluye a varios ejecutivos que estaban al frente de áreas estratégicas. En abril dejaron la compañía Kevin Weil, Bill Peebles y Srinivas Narayanan. Weil había sido director de producto y posteriormente pasó a dirigir OpenAI for Science; Peebles estaba al frente del equipo de Sora; y Narayanan era responsable de tecnología de las aplicaciones empresariales.

También dejó OpenAI Kate Rouch, directora de marketing, quien se apartó de su puesto para concentrarse en su recuperación de cáncer.

En julio, Joshua Achiam, jefe de futuros de OpenAI y antiguo responsable de equipos vinculados con seguridad y alineación de la misión, anunció su salida después de casi nueve años en la compañía. Achiam dijo que llevaba tiempo considerando la decisión y que veía posible trabajar en la misión de seguridad de la IA desde fuera de un laboratorio de frontera.

Ese mismo mes también se concretó la salida de Johannes Heidecke y el paso de Fidji Simo, una de las figuras más importantes de la estructura ejecutiva, a un papel de asesora de medio tiempo. Simo había asumido la dirección de Applications en 2025 y después se convirtió en una de las principales ejecutivas de OpenAI. Su salida de tiempo completo estuvo relacionada con problemas de salud y no con una renuncia provocada por la reorganización de la compañía.

