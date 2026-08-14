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Carlos Slim no para en Polanco: tiene tres proyectos en marcha con una inversión de 17,300 mdp

Carso III, Pabellón Polanco y un nuevo hospital forman parte de la nueva etapa de expansión inmobiliaria de Slim en una de las zonas más importantes de la CDMX.
vie 14 agosto 2026 12:43 PM
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Carlos Slim no para de invertir en Polanco: tiene tres proyectos en marcha y desembolsa 17,300 mdp
El empresario Carlos Slim mantiene tres grandes proyectos inmobiliarios en Polanco. (Cuartoscuro)

Carlos Slim suele estar asociado con zonas de la Ciudad de México como el Centro Histórico y el sur de la capital. Sin embargo, en los últimos años, Polanco y sus alrededores se han convertido en uno de los principales focos de inversión del empresario.

En esta zona se encuentran algunos de sus proyectos más conocidos, como Plaza Carso, el Museo Soumaya y el Acuario Inbursa, además de plazas comerciales, desarrollos de usos mixtos y espacios culturales que han transformado parte de esta zona de la ciudad.

Pero las inversiones de Slim en Polanco no se han detenido. Actualmente, el empresario tiene al menos tres proyectos en marcha que, en conjunto, contemplan una inversión de 17,300 millones de pesos, una cifra que da cuenta de la dimensión de los desarrollos que mantiene en esta zona de la capital.

Los datos corresponden a la información difundida por Inmuebles Carso en su r eporte anual 2025 , presentado en abril pasado ante la Bolsa Mexicana de Valores.

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Carso III, la tercera etapa de Plaza Carso con una inversión de 10,200 mdp

Carso III es la tercera etapa de Plaza Carso, el complejo inmobiliario que Inmuebles Carso ha desarrollado en Polanco y que reúne espacios residenciales, oficinas, comercios y oferta cultural.

El proyecto es desarrollado a través de Plaza Carso II, S.A. de C.V. y actualmente contempla tres torres de viviendas, una torre de oficinas y la ampliación del centro comercial. Para estas obras, la empresa tiene autorizada una inversión de 10,200 millones de pesos.

Al cierre de 2025, Carso III tenía un avance físico de 60%. La parte residencial concentra un presupuesto de aproximadamente 5,471 millones de pesos y registraba un avance de 35%, mientras que el componente de oficinas contempla 1,768 millones de pesos y tenía un avance de 56%.

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En la construcción participan empresas como Operadora CICSA, Manufacturas Metálicas Ajax y Ajax Estructuras, contratadas para distintos trabajos del desarrollo.

Para financiar la obra, Inmuebles Carso aportó 1,620 millones de pesos a Plaza Carso II en agosto de 2024. La subsidiaria también contrató un crédito de 360 millones de pesos con Banco Inbursa, destinado a liquidez y que fue liquidado durante ese mismo año.

Según el reporte anual de Inmuebles Carso, Carso III está previsto para concluir entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Plaza Carso
Carso III ampliará Plaza Carso con tres torres de viviendas, oficinas y una ampliación comercial, con 10,200 mdp de inversión. (Tomado de fr-ee.org/)

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Pabellón Polanco se transforma con una inversión de 4,600 mdp

Lo que alguna vez fue una plaza comercial enfocada en consumidores jóvenes de Polanco ahora atraviesa una transformación para convertirse en un desarrollo de usos mixtos, con espacios comerciales, residenciales y de oficinas.

Pabellón Polanco abrió sus puertas en 1990 y actualmente es propiedad de Inmuebles Carso, a través de su subsidiaria Inmuebles SROM, S.A. de C.V. El inmueble cuenta con un terreno de 17,822 metros cuadrados y una construcción original de 34,023 metros cuadrados.

La renovación contempla una inversión autorizada de 4,600 millones de pesos y, al cierre de 2025, los trabajos registraban un avance físico de 41%.

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Una parte importante del proyecto corresponde a la ampliación de la plaza, que tiene un presupuesto de aproximadamente 2,729 millones de pesos y alcanzaba un avance de 70% al cierre del año pasado.

Entre las empresas contratadas para las obras se encuentran Operadora CICSA, Promotora de Construcciones del Caribe e Ingeniería de Proyectos y Construcción, que participan en diferentes trabajos del desarrollo.

Con la renovación, el inmueble dejará atrás el concepto de plaza comercial con el que fue inaugurado y se integrará a la estrategia de desarrollos de usos mixtos de Inmuebles Carso en Polanco, al combinar espacios para comercio, vivienda y oficinas.

Pabellón Polanco
Pabellón Polanco dejará atrás su antiguo concepto de plaza para convertirse en un desarrollo de usos mixtos con 4,600 mdp de inversión. (Inmuebles Carso)

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Hospital Star Médica Polanco, una inversión de 2,500 mdp

La expansión de Plaza Carso II en Polanco también contempla un nuevo hospital que Inmuebles Carso desarrolla en alianza inmobiliaria con Grupo Star Médica, con una inversión autorizada de 2,500 millones de pesos.

El proyecto está a cargo de Plaza Carso II, S.A. de C.V., subsidiaria de Inmuebles Carso, que se encarga de construir y equipar el inmueble para posteriormente arrendarlo a largo plazo a Grupo Star Médica, que será responsable de operar y administrar el hospital.

El modelo también contempla consultorios médicos que podrán ser vendidos o arrendados a largo plazo a Grupo Star Médica o a médicos particulares.

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Al cierre de 2025, la construcción registraba un avance físico de 90% y se encontraba en la etapa de acabados finales. Entre las empresas contratadas para el desarrollo se encuentran Operadora CICSA, Ingeniería de Proyecto y Supervisión y Calefacción y Ventilación.

La obra forma parte de la ampliación del complejo Plaza Carso II y busca incorporar servicios hospitalarios a este desarrollo de usos mixtos en Polanco.

Star Médica
Hospital Star Médica Polanco sumará servicios de salud a Plaza Carso II mediante una inversión de 2,500 mdp y un esquema de arrendamiento de largo plazo. (Star Médica)

Las conclusiones

Los tres proyectos muestran que la apuesta inmobiliaria de Carlos Slim en Polanco va más allá de construir nuevos espacios: Inmuebles Carso está ampliando y diversificando un corredor que ya reúne vivienda, oficinas, comercio, cultura y ahora servicios hospitalarios.

Con 17,300 millones de pesos comprometidos entre Carso III, la transformación de Pabellón Polanco y el Hospital Star Médica Polanco, el grupo busca aprovechar una zona consolidada para desarrollar proyectos de largo plazo y con distintos modelos de negocio. Mientras algunos estarán enfocados en la venta y renta de espacios, otros, como el hospital, parten de un esquema de arrendamiento de largo plazo.

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La dimensión de estas obras también permite poner en perspectiva el peso de Inmuebles Carso dentro del conglomerado de Slim. De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, la compañía ocupa la posición 363, después de ubicarse en el lugar 349 en la edición anterior. En 2025 registró ingresos por 8,812.6 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% respecto a 2024, y cuenta con una plantilla de 1,076 personas.

Así, aunque Inmuebles Carso se encuentra lejos de las compañías de mayor tamaño del grupo, como América Móvil o Grupo Carso, sus proyectos en Polanco muestran cómo el negocio inmobiliario de Slim mantiene una estrategia de expansión basada en desarrollos de gran escala, activos diversificados y una visión de largo plazo.

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Carlos Slim Helú Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V. Polanco

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