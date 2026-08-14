Carlos Slim no para de invertir en Polanco: tiene tres proyectos en marcha y desembolsa 17,300 mdp

Carlos Slim suele estar asociado con zonas de la Ciudad de México como el Centro Histórico y el sur de la capital. Sin embargo, en los últimos años, Polanco y sus alrededores se han convertido en uno de los principales focos de inversión del empresario.

En esta zona se encuentran algunos de sus proyectos más conocidos, como Plaza Carso, el Museo Soumaya y el Acuario Inbursa, además de plazas comerciales, desarrollos de usos mixtos y espacios culturales que han transformado parte de esta zona de la ciudad.

Pero las inversiones de Slim en Polanco no se han detenido. Actualmente, el empresario tiene al menos tres proyectos en marcha que, en conjunto, contemplan una inversión de 17,300 millones de pesos, una cifra que da cuenta de la dimensión de los desarrollos que mantiene en esta zona de la capital.

Los datos corresponden a la información difundida por Inmuebles Carso en su r eporte anual 2025 , presentado en abril pasado ante la Bolsa Mexicana de Valores.