De botarga a empresario musical: cómo el Doctor Simi llegó a tener su propio festival en México

Doctor Simi, el peluche que conquistó los escenarios en México

Aunque es uno de los festivales más jóvenes del circuito mexicano, los orígenes de este festival se remontan a noviembre de 2021, cuando en el Corona Capital de aquel año, la cantante Aurora recibió un regaló peculiar: un peluche del mismísimo Doctor Simi.

Lo que comenzó como una simple casualidad, poco a poco fue ganando popularidad en los escenarios mexicanos, ya que prácticamente todos los artistas que visitaban México entre 2022 y 2023 recibían peluches del Doctor Simi: Coldplay, Rosalía o Dua Lipa fueron algunas de las estrellas de la música que recibieron este peculiar juguete, aunque el impulso rompió fronteras, llevando el peluche hasta las manos de Adele, que en esa época celebraba una residencia en Las Vegas, Estados Unidos.

Poco a poco, el Doctor Simi se convirtió en algo más que la botarga que se encuentra afuera de las sucursales de Farmacias Similares en el país y se consolidó como una figura de la cultura pop.

Los peluches que cobraron tanta popularidad son fabricados en la Fábrica del Dr. Simi CINIA, ubicada en Cholula, Puebla.

La popularidad del personaje fue bien capitalizada por la empresa y por su CEO, Víctor González Herrera, dando un nuevo paso en la ya exitosa historia del Doctor Simi con la creación del SimiFest.

La primera edición de este festival se llevó a cabo en noviembre de 2024, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México y contó con la presencia de estrellas como Anderson Paak and the Free Nationals y Jungle.

El festival SimiFest se realizará por tercera ocasión. (Rogelio Morales Ponce)

Para su segunda edición, el SimiFest se cambió de casa y se mudó al Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que es conocido por ser sede de algunos de los festivales más importantes del país como el EDC o el Corona Capital.

Para esta tercera edición no hay una sede definida, pero de acuerdo con los organizadores, en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la tercera edición del SimiFest.