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Harry Styles deja 2,094 mdp en CDMX, casi lo mismo que costarán 500 nuevos autobuses RTP

Los más de 2,000 millones de pesos que dejó la visita del inglés a la capital son equivalentes al presupuesto destinado para la adquisición de 500 nuevas unidades de RTP.
mar 18 agosto 2026 03:58 PM
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Harry Styles visitó México como parte de su gira "Together, Together".
Harry Styles ofreció seis conciertos en la CDMX como parte de su gira "Together, Together". (GARETH CATTERMOLE/Gareth Cattermole/Getty Images)

Los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México dejaron una derrama económica millonaria, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El organismo detalló que las derrama económica estimada por estos conciertos es de 2,094 millones de pesos, equiparable a la inversión anunciada por el Gobierno de la CDMX para la adquisición de 500 nuevas unidades de RTP.

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Conciertos se convierten en motor económico para la CDMX

De acuerdo con Canaco CDMX , durante los últimos años, las visitas de estrellas de talla internacional se han convertido en combustible para el motor económico de la capital del país.

Canaco CDMX precisó que más allá de las propias presentaciones de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift o BTS, con los conciertos se activa una “extensa cadena de valor” que incluye transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, así como miles de pequeñas y medianas empresas PyMES dedicadas a logística y seguridad.

La cámara precisó que durante los seis conciertos que Harry Styles ofreció como parte de su gira “Together, Together” en la CDMX, es estimó una huella económica estimada en 2,094 millones de pesos.

Las ganancias estimadas por la visita de Harry Styles a la CDMX se distribuyen de la siguiente forma:

- Venta de boletos: ingresos superiores a 1,638 millones de pesos, siendo este el principal generador de ingresos.

- Hospedaje: la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la CDMX generó una captación de 299,698,000 de pesos a favor del sector hotelero capitalino.

- Gastronomía: restaurantes, cafeterías y establecimientos cercanos al recinto donde se realizaron los conciertos captaron aproximadamente 156 millones de pesos por consumo de alimentos y bebidas.

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A estos números se suman los 150,000 pesos que el equipo de Harry Styles pagó a la churrería El Moro Condesa, según redes sociales, para que sus fans pudieran disfrutar de los churros que se venden en este local de manera gratuita.

Esta no es la primera vez que la CDMX obtiene una derrama favorable derivada de un concierto, pues en diciembre de 2025, se estima que la visita de Bad Bunny con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” dejó 3,228 millones de pesos durante las ocho presentaciones de la gira, mientras que la visita de BTS en mayo pasado dejó un estimado de 1,861 millones de pesos.

Es por esta razón que Canaco CDMX reiteró la importancia de seguir impulsando a la capital del país como sede de eventos de talla internacional como conciertos, festivales y eventos deportivos, pues gracias a ellos se crea una cadena de valor que favorece al sector turístico, el sector hotelero, el sector gastronómico y que además beneficia a los pequeños comercios locales.

La visita de Harry Styles a la capital del país se mantiene como una de las estancias más largas en el Estadio GNP Seguros en lo que va del año, con un total de seis presentaciones en el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

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Derrama económica que dejó Harry Styles equivale a inversión en RTP

Los 2,094 millones de pesos que dejó la visita de Harry Styles a la capital del país es equivalente a la inversión de 2,000 millones de pesos que anunció el Gobierno de la CDMX para la adquisición de 500 nuevas unidades para RTP (Red de Transportes de Pasajeros), que se estima estén recorriendo la ciudad en marzo del próximo año.

De acuerdo con autoridades capitalinas, esta inversión tiene como objetivo agilizar las rutas de transporte público, principalmente en la periferia de la ciudad.

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Conciertos Cámara de Comercio Servicios y Turismo

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