Harry Styles deja 2,094 mdp en CDMX, casi lo mismo que costarán 500 nuevos autobuses RTP

Conciertos se convierten en motor económico para la CDMX

De acuerdo con Canaco CDMX , durante los últimos años, las visitas de estrellas de talla internacional se han convertido en combustible para el motor económico de la capital del país.

Canaco CDMX precisó que más allá de las propias presentaciones de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift o BTS, con los conciertos se activa una “extensa cadena de valor” que incluye transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, así como miles de pequeñas y medianas empresas PyMES dedicadas a logística y seguridad.

La cámara precisó que durante los seis conciertos que Harry Styles ofreció como parte de su gira “Together, Together” en la CDMX, es estimó una huella económica estimada en 2,094 millones de pesos.

Las ganancias estimadas por la visita de Harry Styles a la CDMX se distribuyen de la siguiente forma:

- Venta de boletos: ingresos superiores a 1,638 millones de pesos, siendo este el principal generador de ingresos.

- Hospedaje: la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la CDMX generó una captación de 299,698,000 de pesos a favor del sector hotelero capitalino.

- Gastronomía: restaurantes, cafeterías y establecimientos cercanos al recinto donde se realizaron los conciertos captaron aproximadamente 156 millones de pesos por consumo de alimentos y bebidas.