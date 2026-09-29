Trump toma el control de la IA y firma acuerdo “moralmente vinculante” para no ralentizar su desarrollo

Asimismo, señaló que la instalación de los centros de datos es algo “muy positivo”, aun cuando las comunidades cercanas a ellos los han criticado por el elevado consumo energético que representan para las regiones.

Los líderes tecnológicos “quieren ver comunidades seguras y felices, y van a hacer que esas comunidades sean muy, muy felices”, dijo el mandatario. “De lo contrario, se verán obligados a irse al extranjero o a otros lugares”.

Desde hace unos días, cuando explotó la conversación sobre que la IA representaba un riesgo para la humanidad, Trump mostró una postura en contra y pidió a los principales directivos de los laboratorios que no ralentizaran sus desarrollos, pues esto representaría quedarse rezagados frente a China.

Incluso calificó los temores en torno a la seguridad de la IA como un “engaño” y una “estafa”, aun cuando las advertencias provenían de algunos de sus principales investigadores, como Dario Amodei, CEO de Anthropic, o Sam Altman , CEO de OpenAI.





¿Quiénes se reunieron con el presidente Trump?

Entre las personalidades que destacaron en el almuerzo de Trump resalta la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, quien se alineó con la postura presidencial al expresar su optimismo y responsabilidad respecto al avance de la industria.

“En definitiva, es nuestra responsabilidad demostrar el potencial de la tecnología y, al mismo tiempo, garantizar que sea totalmente segura”, declaró Su a los periodistas fuera de la Casa Blanca.

Esta semana, OpenAI pospuso el lanzamiento de su último modelo GPT-6.1 Astra debido a preocupaciones internas de seguridad dentro del modelo e incluso citó varios incidentes relacionados con el comportamiento no autorizado de sus modelos, como el ataque a la plataforma de código abierto Hugging Face o la vulneración de una dependencia del gobierno de Australia.

Entre los asistentes, de acuerdo con un plano de asientos para el almuerzo publicado en la cuenta de Trump en Truth Social, se encontraban el presidente, sentado junto al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, seguidos por Mark Zuckerberg, de Meta, y Sundar Pichai, de Google.