Harry Styles no solo llena estadios: estos son los negocios que lo llevaron a construir una fortuna millonaria

La fecha llegó y Harry Styles regresa a la Ciudad de México como parte de su gira “Together Together” para ofrecer una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros.
Además de ser una de las figuras más importantes de la música en la actualidad, el exintegrante de One Direction también ha incursionado en el mundo de los negocios, realizando inversiones en segmentos como la industria de la belleza y la música.
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Erskine Records, el primer gran negocio de Harry Styles
En 2016, después que se anunció la pausa indefinida de One Direction, Harry Styles anunció el lanzamiento de Erskine Records, su propio sello discográfico y donde ha lanzado sus cuatro álbumes como solista.
Styles es el único propietario de este sello discográfico independiente, mientras que su asistente, Emma Spring, funge como codirectora de la firma. De acuerdo con lo revelado por el propio intérprete, el nombre de la firma proviene de Erskine House, una propiedad ubicada en Hampstead, cerca de donde reside en Londres, Inglaterra.
Esta firma discográfica tuvo un solo artista exclusivo desde 2016 hasta 2023, cuando Mitch Rowland firmó para el lanzamiento de su álbum debut, “Come June”.
Erskine Records trabaja de manera conjunta con Columbia Records, encargada de la distribución global de los álbumes publicados por la disquera de Styles.
Hasta el momento, esta casa disquera independiente ha sido responsable del lanzamiento de seis producciones, cuatro de Styles y dos más de Rowland:
- Harry Styles (2017)
- Fine line (2019)
- Harry’s House (2022)
- Come June (2023)
- Whistling Pie (2025)
- Kiss all the time. Disco, Occasionally (2026)
De acuerdo con la lista de valores publicada por Sunday Times en febrero pasado, se estimó el valor de la compañía en 24.7 millones de libras esterlinas (33.3 millones de dólares).
De manera paralela, Styles también lanzó la agencia HSA Publishing, encargada de administrar sus derechos de autor, regalías y propiedad intelectual.
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Pleasing, la compañía de Styles enfocada en la belleza y el placer
Harry Styles dio el salto a una nueva industria en 2021, cuando lanzó Pleasing, una compañía que al principio giraba en torno a productos de belleza.
El primer lanzamiento de esta marca fue una línea de esmaltes de uñas, motivado principalmente por el propio músico.
“Empecé con esmaltes de uñas, porque cada cosa que veía -un color en una flor, una pared- me hacía pensar ‘quiero ponerme eso en las manos’”, reveló Styles después de presentar el producto.
Además de los esmaltes para uñas, Pleasing también lanzó sueros iluminadores, delineadores para ojos y lápices labiales.
El intérprete de “Watermelon sugar” reveló que su idea al concebir este negocio era ayudar a que sus productos ayudaran a las personas a sentirse más cómodas consigo mismas, lo que lo llevó a dar un siguiente paso al lanzar Pleasing Yourself, la línea dedicada al bienestar sexual.
Como parte de esta extensión del negocio, Styles lanzó un vibrador doble, creado en colaboración con la educadora sexual Zoë Ligon. Para acompañar la experiencia, también se presentó un lubricante de silicona, con aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos).
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De acuerdo con Daily Mail, este movimiento fue clave para que Pleasing obtuviera ganancias estimadas en 12 millones de libras esterlinas durante 2025.
¿De cuánto es la fortuna de Harry Styles?
Además, Harry Styles también incursionó en el mundo del cine, participando en cintas como “Dunkerque”, de Christopher Nolan, o “Eternals”, del Universo Cinematográfico de Marvel.
Sumando las ganancias de sus empresas, así como las ganancias obtenidas por su trabajo artístico, Celebrity Net Worth calcula el patrimonio de Styles en 140 millones de dólares.