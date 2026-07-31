Harry Styles no solo llena estadios: estos son los negocios que lo llevaron a construir una fortuna millonaria

Erskine Records, el primer gran negocio de Harry Styles

En 2016, después que se anunció la pausa indefinida de One Direction, Harry Styles anunció el lanzamiento de Erskine Records, su propio sello discográfico y donde ha lanzado sus cuatro álbumes como solista.

Styles es el único propietario de este sello discográfico independiente, mientras que su asistente, Emma Spring, funge como codirectora de la firma. De acuerdo con lo revelado por el propio intérprete, el nombre de la firma proviene de Erskine House, una propiedad ubicada en Hampstead, cerca de donde reside en Londres, Inglaterra.

Esta firma discográfica tuvo un solo artista exclusivo desde 2016 hasta 2023, cuando Mitch Rowland firmó para el lanzamiento de su álbum debut, “Come June”.

Erskine Records trabaja de manera conjunta con Columbia Records, encargada de la distribución global de los álbumes publicados por la disquera de Styles.

Hasta el momento, esta casa disquera independiente ha sido responsable del lanzamiento de seis producciones, cuatro de Styles y dos más de Rowland:

- Harry Styles (2017)

- Fine line (2019)

- Harry’s House (2022)

- Come June (2023)

- Whistling Pie (2025)

- Kiss all the time. Disco, Occasionally (2026)

De acuerdo con la lista de valores publicada por Sunday Times en febrero pasado, se estimó el valor de la compañía en 24.7 millones de libras esterlinas (33.3 millones de dólares).

De manera paralela, Styles también lanzó la agencia HSA Publishing, encargada de administrar sus derechos de autor, regalías y propiedad intelectual.