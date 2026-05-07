Ni Ocesa ni los Baillères: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio GNP Seguros con capacidad para 65 mil personas?

¿Cuál es el papel de Ocesa, GNP Seguros y la familia Baillères?

Aunque el Estadio GNP Seguros pertenece al Gobierno de la Ciudad de México, su operación está a cargo de Ocesa, empresa que cuenta con una concesión para administrar el recinto y organizar conciertos, festivales y espectáculos masivos. Además, encabezó la remodelación del estadio, en la que se invirtieron más de 2,000 millones de pesos para modernizar sus instalaciones.

GNP Seguros, por su parte, es el patrocinador principal y la marca que da nombre al estadio. La aseguradora participó en la inversión para renovar el inmueble y forma parte de la estrategia para posicionarlo como uno de los recintos de entretenimiento más importantes del mundo.

Detrás de GNP está la familia Baillères, propietaria de Grupo BAL, matriz de empresas como Palacio de Hierro y Grupo Peñoles, que aporta el respaldo financiero y corporativo del proyecto.

Así, mientras Ocesa opera y gestiona el estadio, GNP Seguros y la familia Baillères proporcionan la inversión y el apoyo empresarial que impulsan esta nueva etapa del antiguo Foro Sol.

¿Cuál es la capacidad del Estadio GNP Seguros?

Tras la remodelación concluida en 2024 , el Estadio GNP Seguros tiene una capacidad aproximada de hasta 65,000 asistentes, lo que lo convierte en uno de los recintos para conciertos más grandes e importantes de América Latina, según su sitio web .

La renovación mantuvo prácticamente el aforo del antiguo Foro Sol, pero modernizó la experiencia para el público con nuevas butacas, mejor conectividad, pantallas renovadas, zonas de alimentos y espacios más cómodos para los asistentes.

El objetivo de esta transformación fue elevar el nivel del recinto para atraer espectáculos y giras internacionales de primer nivel, consolidándolo como uno de los escenarios más relevantes de la música en vivo a nivel mundial.