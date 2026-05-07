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Ni Ocesa ni los Baillères: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio GNP Seguros?

El inmueble donde se realizan los conciertos más grandes de México tiene una historia poco conocida sobre su propiedad.
jue 07 mayo 2026 05:55 PM
Ni Ocesa ni los Baillères: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio GNP Seguros con capacidad para 65 mil personas?
El Estadio GNP Seguros no pertenece ni a Ocesa ni a la familia Baillères. (Prensa Ocesa)

El Estadio GNP Seguros, al que muchos nostálgicos todavía llaman Foro Sol, es la gran capital de la música en vivo en la Ciudad de México, con conciertos de artistas nacionales e internacionales que han marcado época.

Ubicado en la alcaldía Iztacalco, dentro del complejo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, este recinto recibe a figuras tan variadas como BTS, Taylor Swift, Peso Pluma, Shakira, Metallica o System of a Down, además de festivales como el Vive Latino.

Pero más allá de los conciertos y las noches históricas, pocas personas saben realmente quién es el dueño de este recinto, cómo se administra, cuál es su capacidad, cómo nació como centro de espectáculos y, sobre todo, cómo logró convertirse en una de las grandes capitales mundiales de los conciertos.

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¿Quién es el dueño del Estadio GNP Seguros?

Contrario a lo que muchas personas creen, el Estadio GNP Seguros no pertenece ni a Ocesa ni a GNP Seguros, empresa de la familia Baillères que da nombre al recinto.

En realidad, el estadio es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. Lo mismo ocurre con otros inmuebles emblemáticos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, como el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, aunque estos recintos pertenecen al gobierno capitalino, la empresa Ocesa cuenta con una concesión para operar y explotar comercialmente los inmuebles , incluyendo la organización de conciertos, festivales y grandes espectáculos.

De manera específica, el dueño legal del Estadio GNP Seguros —antes conocido como Foro Sol— es el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE).

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Ocesa opera el recinto mediante una concesión otorgada por el gobierno capitalino. (Foto: Cortesía)

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¿Cuál es el papel de Ocesa, GNP Seguros y la familia Baillères?

Aunque el Estadio GNP Seguros pertenece al Gobierno de la Ciudad de México, su operación está a cargo de Ocesa, empresa que cuenta con una concesión para administrar el recinto y organizar conciertos, festivales y espectáculos masivos. Además, encabezó la remodelación del estadio, en la que se invirtieron más de 2,000 millones de pesos para modernizar sus instalaciones.

GNP Seguros, por su parte, es el patrocinador principal y la marca que da nombre al estadio. La aseguradora participó en la inversión para renovar el inmueble y forma parte de la estrategia para posicionarlo como uno de los recintos de entretenimiento más importantes del mundo.

Detrás de GNP está la familia Baillères, propietaria de Grupo BAL, matriz de empresas como Palacio de Hierro y Grupo Peñoles, que aporta el respaldo financiero y corporativo del proyecto.

Así, mientras Ocesa opera y gestiona el estadio, GNP Seguros y la familia Baillères proporcionan la inversión y el apoyo empresarial que impulsan esta nueva etapa del antiguo Foro Sol.

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¿Cuál es la capacidad del Estadio GNP Seguros?

Tras la remodelación concluida en 2024 , el Estadio GNP Seguros tiene una capacidad aproximada de hasta 65,000 asistentes, lo que lo convierte en uno de los recintos para conciertos más grandes e importantes de América Latina, según su sitio web .

La renovación mantuvo prácticamente el aforo del antiguo Foro Sol, pero modernizó la experiencia para el público con nuevas butacas, mejor conectividad, pantallas renovadas, zonas de alimentos y espacios más cómodos para los asistentes.

El objetivo de esta transformación fue elevar el nivel del recinto para atraer espectáculos y giras internacionales de primer nivel, consolidándolo como uno de los escenarios más relevantes de la música en vivo a nivel mundial.

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La remodelación de 2024 costó más de 2,000 millones de pesos. (ObturadorMX/Getty Images)

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¿Cómo nació el Foro Sol?

La historia del Foro Sol nació de una necesidad urgente: a principios de los años 90, la Ciudad de México no contaba con un recinto capaz de albergar las grandes giras internacionales que ya dominaban otras capitales del mundo.

Fue entonces cuando Alejandro Soberón, fundador y CEO de Ocesa, impulsó la creación de un espacio masivo para conciertos, en un momento en el que recintos como el Palacio de los Deportes eran criticados por sus limitaciones, especialmente por la acústica.

El momento clave llegó en 1993, cuando Paul McCartney ya tenía acordada una presentación en México con Ocesa para su gira New World Tour. Sin embargo, a Alejandro Soberón y a la promotora se les negó el uso del Estadio Azteca, por lo que comenzaron a buscar un espacio donde pudieran levantar un estadio provisional para realizar el concierto.

Fue así como Barry Marshall, entonces mánager del exBeatle, y Alejandro Soberón llegaron a un acuerdo para habilitar un espacio temporal dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí se colocaron cuatro gradas provisionales en la curva peraltada del circuito, dando origen al Foro Sol.

Aquellas primeras estructuras de madera vibraban con los saltos del público y transmitían una sensación improvisada, pero terminaron convirtiéndose en parte de la experiencia y de la mística de los conciertos de aquella época.

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Ese mismo 1993 también llegaron artistas como Madonna y Bon Jovi, en un año que transformó para siempre la industria del entretenimiento en México y consolidó la idea de que el país podía albergar espectáculos de talla mundial.

Lo que comenzó como una solución temporal tuvo tanto éxito que cuatro años después el recinto fue construido de manera permanente y rebautizado como Foro Sol. El nombre surgió gracias a un acuerdo de patrocinio con la marca de cerveza Sol, de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que adquirió los derechos de nombre del inmueble.

Con el paso del tiempo, el Foro Sol se convirtió en el recinto de conciertos más importante del país y en una parada obligatoria para las giras internacionales. Durante tres décadas ayudó a posicionar a la Ciudad de México como una de las grandes capitales mundiales de la música en vivo.

Hoy, tras su remodelación total y su transformación en el Estadio GNP Seguros, el inmueble dejó atrás sus orígenes rústicos para convertirse en un recinto moderno y sustentable, preparado para seguir escribiendo la historia de los conciertos en México.

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Conciertos

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