Antes de Telmex, dos compañías telefónicas competían en México y sus clientes no podían llamarse entre sí

La pionera fue la Compañía Telefónica Mexicana, fundada en 1882 y respaldada con subsidio de la Bell Telephone Co. de Boston. Esta empresa fue la primera en proveer el servicio a la capital. Su crecimiento inicial quedó registrado en 1891, cuando publicó su "Lista de Suscriptores No. 1" con poco más de 800 nombres. Para 1899, esta cifra se elevó a 1,110 suscriptores, y para 1900 ya daba servicio a 18 ciudades del interior de la República, acumulando poco más de tres mil aparatos telefónicos en funcionamiento.

El 18 de febrero de 1905, esta compañía, con un millón de dólares de capital, cambió su nombre a Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana (CTTM), convirtiéndose en filial de la International Telephone and Telegraph Co (ITT).

En 1907, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) le otorgó una concesión para emplear la red federal en la capital. La CTTM se distinguía de su rival por un detalle particular: los discos de sus aparatos utilizaban una combinación de letras y dígitos, como A-1, F-2 o H-3.

Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, la CTTM expandió sus horizontes de larga distancia.

El 29 de septiembre de 1927, logró su mayor hito histórico al enlazar a México y Estados Unidos en la primera conferencia telefónica entre los presidentes Plutarco Elías Calles y Calvin Coolidge. Dos meses después se inauguró la comunicación con Canadá y el 1 de julio de 1928 se consolidó el enlace con Europa.

La Empresa de Teléfonos Ericsson S. A. construía su propio prestigio basado en una calidad técnica. La fundó Lars Magnus Ericsson en Suecia en 1876, la firma obtuvo una concesión en México en 1894, iniciando actividades en 1904 bajo la gestión de Alex Bostrom.

En 1905, surgió Mexikanska Telefonaktielget Ericsson gracias al traspaso de una concesión de 30 años de la SCOP a José Sitzenstátter.

El teléfono llegó a México en 1878, dos años después de que lo patentó Alexander Graham Bell. A pesar de que dos compañías fueron las pioneras, después se unieron a Teléfonos de México. Archivo General del Estado de Veracruz (Fotos: Facebook Carlos H.Loza Gutiérrez /

La Roma, clave en telefonía

Para el 7 de mayo de 1910, la firma adoptó el nombre de Empresa de Teléfonos Ericsson S. A., la cual deslumbró instalando postes de acero importados de Alemania en las colonias Roma y Juárez, y su calidad de transmisión le permitió alcanzar rápidamente 7,000 suscriptores.

En 1924, Ericsson inauguró en la colonia Roma la primera central telefónica automatizada del país, con capacidad para 10,000 líneas.