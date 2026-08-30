Antes de Telmex, dos compañías telefónicas competían en México y sus clientes no podían llamarse entre sí

¿Te imaginas contratar un servicio de telefonía y no poder llamar a tus familiares porque usan otra compañía? Aunque hoy parezca insólito, esta fue la realidad de los usuarios por más de medio siglo. Una historia de rivalidad corporativa y aislamiento que retrasó la integración del país.
El uso de la telefonía a distancia en México inició en 1878, dos años después de que Alexander Graham Bell patentara el invento. En ese año se llevó a cabo el primer enlace telefónico, conectando la inspección de policía de la Ciudad de México con la comisaría de Tlalpan. Sin embargo, la red telefónica formal comenzó a gestarse durante la década de 1880 a 1890.
En este escenario surgieron las dos corporaciones que se disputarían la preferencia del público mexicano hasta mediados del siglo XX: la Compañía Telefónica Mexicana y la sueca Empresa de Teléfonos Ericsson S. A.
Publicidad
La pionera fue la Compañía Telefónica Mexicana, fundada en 1882 y respaldada con subsidio de la Bell Telephone Co. de Boston. Esta empresa fue la primera en proveer el servicio a la capital. Su crecimiento inicial quedó registrado en 1891, cuando publicó su "Lista de Suscriptores No. 1" con poco más de 800 nombres. Para 1899, esta cifra se elevó a 1,110 suscriptores, y para 1900 ya daba servicio a 18 ciudades del interior de la República, acumulando poco más de tres mil aparatos telefónicos en funcionamiento.
El 18 de febrero de 1905, esta compañía, con un millón de dólares de capital, cambió su nombre a Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana (CTTM), convirtiéndose en filial de la International Telephone and Telegraph Co (ITT).
En 1907, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) le otorgó una concesión para emplear la red federal en la capital. La CTTM se distinguía de su rival por un detalle particular: los discos de sus aparatos utilizaban una combinación de letras y dígitos, como A-1, F-2 o H-3.
Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, la CTTM expandió sus horizontes de larga distancia.
El 29 de septiembre de 1927, logró su mayor hito histórico al enlazar a México y Estados Unidos en la primera conferencia telefónica entre los presidentes Plutarco Elías Calles y Calvin Coolidge. Dos meses después se inauguró la comunicación con Canadá y el 1 de julio de 1928 se consolidó el enlace con Europa.
La Empresa de Teléfonos Ericsson S. A. construía su propio prestigio basado en una calidad técnica. La fundó Lars Magnus Ericsson en Suecia en 1876, la firma obtuvo una concesión en México en 1894, iniciando actividades en 1904 bajo la gestión de Alex Bostrom.
En 1905, surgió Mexikanska Telefonaktielget Ericsson gracias al traspaso de una concesión de 30 años de la SCOP a José Sitzenstátter.
La Roma, clave en telefonía
Para el 7 de mayo de 1910, la firma adoptó el nombre de Empresa de Teléfonos Ericsson S. A., la cual deslumbró instalando postes de acero importados de Alemania en las colonias Roma y Juárez, y su calidad de transmisión le permitió alcanzar rápidamente 7,000 suscriptores.
En 1924, Ericsson inauguró en la colonia Roma la primera central telefónica automatizada del país, con capacidad para 10,000 líneas.
Publicidad
Familias sin poder comunicarse
A pesar de estos avances, el gran problema de la telefonía nacional radicaba en la absoluta falta de interconexión entre ambas redes. Al ser monopolios independientes, si un usuario tenía una línea con Ericsson, le era técnicamente imposible llamar a un cliente de la CTTM.
Para comunicarse en la capital, los comercios y familias se veían obligados a contratar simultáneamente ambos servicios, instalando dos aparatos telefónicos en sus escritorios, lo que duplicaba costos de forma ineficiente.
Este aislamiento comercial comenzó a desmoronarse en 1932 con la Ley de Vías Generales de Comunicación proclamada por el presidente Pascual Ortiz Rubio, la cual exigía la interconexión de las empresas telefónicas.
En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó al secretario de Comunicaciones, Francisco J. Múgica, la interconexión de las líneas para garantizar la eficacia del sistema telefónico nacional. Ambas compañías presentaron un convenio de interconexión en 1938, realizando modificaciones técnicas y cambios en la numeración de sus clientes.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la fragmentación terminó en la segunda mitad de la década de los cuarenta.
El 23 de diciembre de 1947 se creó la empresa Teléfonos de México S. A. (Telmex), que adquirió la infraestructura, equipos y concesiones de la Empresa de Teléfonos Ericsson S. A.. Convertida en heredera de Ericsson, Telmex acordó con la CTTM unir sus sistemas, hecho atestiguado el 9 de enero de 1948 por el presidente Miguel Alemán Valdés.
Publicidad
La unificación concluyó finalmente en 1950, cuando el gobierno adquirió la CTTM, fusionando en Telmex a las dos principales compañías que operaron de forma separada por más de medio siglo.