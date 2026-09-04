El lujoso auto de Porfirio Díaz revelaba algo que muy pocos podían siquiera imaginar en su época

El Panhard de Porfirio Díaz era una señal de estatus





(Secretaría de Comunicaciones y Transportes)

Su primer recorrido registrado fue hacia Tlalpan, donde acudió a una fiesta organizada por Guillermo de Landa y Escandón, gobernador del Distrito Federal.

La escena reflejaba el carácter excepcional que todavía tenía el automóvil. La prensa de la época llegó a describir la posesión de estos vehículos como un “deporte para ricos”, una expresión que permite dimensionar la posición social que ocupaban sus propietarios.

El modelo elegido por Díaz tampoco pertenecía a un fabricante menor. Panhard et Levassor había empezado a producir automóviles estandarizados desde 1891 y, para 1900, era considerada la principal fabricante y exportadora de automóviles del mundo.

Un automóvil importado tenía una barrera de entrada elevada

Adquirir uno de estos vehículos en México implicaba asumir gastos adicionales respecto de los precios existentes en Estados Unidos y Europa. El traslado hasta el país, los impuestos de importación y las comisiones incrementaban el precio final.

Además, los automóviles debían pagarse de contado. Aun con estas condiciones, los compradores mexicanos adquirían modelos europeos de gama media y de lujo.



Los automóviles llegaron antes que los caminos necesarios para usarlos

El primer automóvil importado del que existe registro en México llegó en 1895, cuando Fernando de Teresa adquirió el vehículo. Tres años después ya se habían incorporado modelos de fabricantes franceses, alemanes, italianos y estadounidenses.

Para 1901 abrió el primer establecimiento dedicado a la venta de automóviles y, en 1903, la prensa anunció la comercialización de Oldsmobile en Ciudad de México. También surgieron representantes y establecimientos con salas de exhibición y talleres.

La infraestructura, sin embargo, no avanzaba al mismo ritmo. México carecía de una red de caminos que conectara adecuadamente la capital con otras ciudades, aunque los propietarios ya realizaban excursiones hacia Coyoacán, Tlalpan, San Ángel, Xochimilco y Chalco, además de recorridos posteriores a Teotihuacán, Cuernavaca y Puebla.