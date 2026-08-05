El primer auto que Nissan fabricó en México llevaba la marca Datsun

La respuesta se remonta al 12 de mayo de 1966, cuando comenzó oficialmente la producción del Datsun Bluebird Tizoc 410 en la planta CIVAC, ubicada en Jiutepec, Morelos. Aunque fue fabricado por Nissan Mexicana, el vehículo no portaba el nombre Nissan porque se comercializaba bajo la marca Datsun.

Para entender aquella aparente contradicción es necesario separar tres conceptos. Nissan Mexicana S.A. de C.V. era el fabricante y la entidad legal constituida formalmente en septiembre de 1961; Datsun era la marca utilizada para vender sus automóviles, mientras que Bluebird Tizoc 410 identificaba al modelo producido en México.

Nissan había llegado al país en 1959, inicialmente como comercializadora de vehículos Datsun. Por esa razón, cuando comenzó a fabricar automóviles localmente, el nombre que los compradores reconocían en los emblemas y en la publicidad todavía no era Nissan.

Antes de que CIVAC entrara en operación, las piezas del Bluebird llegaban desde Japón y eran ensambladas en las instalaciones de Willys Mexicana, en la Ciudad de México. Aquella modalidad cambió con la apertura del complejo de Morelos, donde manos mexicanas comenzaron a producir el automóvil que inauguró formalmente la etapa manufacturera de Nissan fuera de su país de origen.

Entre 1966 y 1968 se fabricaron 10,510 unidades del modelo en CIVAC, de acuerdo con la marca.

Así era el Datsun Bluebird Tizoc 410 que inició la producción de Nissan

DarthArt (Getty Images)

Mucho antes de que el Tsuru se convirtiera en uno de los autos más representativos de Nissan en México, el Bluebird Tizoc fue el modelo encargado de abrir el camino de la manufactura de la marca en el país. Había sido presentado en Japón en 1964, el mismo año en que Tokio recibió los Juegos Olímpicos. Su diseño fue encargado a la firma italiana Pininfarina, responsable de darle una apariencia europea que lo diferenciaba de otros automóviles compactos de la época.