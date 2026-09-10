¡La NFL está de vuelta! Estos son los partidos de la Semana 1 y dónde verlos en vivo

La NFL está de vuelta con el arranque de la temporada 2026, donde los Seattle Seahawks llegan como campeones defensores, tras haberse consagrado campeones ante los New England Patriots en el pasado Super Bowl.

Curiosamente, el primer partido de la temporada enfrentó a los mismos equipos, donde los campeones superaron por marcador de 13-10 a Nueva Inglaterra, logrando una importante victoria en su presentación en casa.

Pero este solo es uno de los 16 partidos programados para la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL. Aquí te decimos dónde puedes seguir la transmisión de cada uno de los partidos de la jornada inaugural.