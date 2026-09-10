¡La NFL está de vuelta! Estos son los partidos de la Semana 1 y dónde verlos en vivo

La NFL está de vuelta con el arranque de la temporada 2026, donde los Seattle Seahawks llegan como campeones defensores, tras haberse consagrado campeones ante los New England Patriots en el pasado Super Bowl.
Curiosamente, el primer partido de la temporada enfrentó a los mismos equipos, donde los campeones superaron por marcador de 13-10 a Nueva Inglaterra, logrando una importante victoria en su presentación en casa.
Pero este solo es uno de los 16 partidos programados para la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL. Aquí te decimos dónde puedes seguir la transmisión de cada uno de los partidos de la jornada inaugural.
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¿Dónde ver los partidos de Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL?
Los aficionados mexicanos podrán seguir las actividades de los emparrillados a través de diferentes opciones, y si bien existen alternativas en televisión abierta, la mayoría se transmitirán en plataformas de streaming y servicios de televisión de paga.
Partidos de la Semana 1 de la NFL por Tv Abierta que van gratis en México
Domingo 13 de septiembre
- Buffalo Bills vs. Houston Texans: 11:00 horas, transmisión por Canal 5 y NFL Game Pass.
- Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles: 14:25 horas, transmisión por Canal 5 y NFL Game Pass.
La temporada 2026 de la NFL , donde los Seattle Seahawks buscarán defender la corona que ganaron en febrero pasado, terminará el próximo domingo 14 de febrero con el Super Bowl LXI, que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
La temporada regular se disputará a lo largo de 18 semanas donde cada equipo disputará 17 juegos y sumar un total de 272 partidos en esta fase.
Posteriormente, se jugarán seis partidos de Wild Card, o ronda de comodines, cuatro de ronda divisional, dos de campeonato de conferencia y finalmente el Super Bowl LXI.