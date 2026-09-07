Harp Helú, Bailléres y Aramburuzabala: magnates mexicanos que están comprando la NFL y la MLS en silencio

El deporte se ha convertido en una importante herramienta de inversión para empresarios de todo el mundo, atrayendo a personalidades que por años forjaron trayectorias alejados de las canchas, pero que poco a poco encontraron otras formas de crecer.
El deporte estadounidense ha recibido durante los últimos años las inversiones de empresarios mexicanos, principalmente en el futbol (MLS), el béisbol (MLB) y más recientemente en el futbol ameriano (NFL).
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Gonzalo Hevia Baillères y familia Aramburuzabala invierten en los Seattle Seahawks
Este movimiento es histórico, ya que es la primera vez en la historia de la NFL en la que existe capital mexicano como parte de la co-propiedad de una franquicia. Vale la pena mencionar que se trata de la liga deportiva más valiosa del planeta, donde el valor promedio de una franquicia supera los 9,000 millones de dólares.
Por un lado, Gonzalo Hevia Baillères es nieto de Alberto Baillères y es fundador de la firma de inversión Hbeyond, con sede en Nueva York, Estados Unidos.
Es integrante de la familia Baillères, hoy encabezada por su tío, Alejandro Baillères Gual, y que es propietaria de Grupo Bal, Industrias Peñoles y GNP Seguros.
Del otro lado, destaca María Asunción Aramburuzabala como cabeza de su familia en esta nueva etapa en el equipo de Seattle. Es nieta del cofundador de Grupo Modelo y en 2012, al frente de la empresa, vendió la cervecera a AB InBev por 20,000 millones de dólares.
En la actualidad preside Tresalia Capital, donde se concentran inversiones de Santander, BBVA, Kavak, América Móvil y más.
En 2026, la NFL valuó la franquicia de los Seattle Seahawks en 9,612 millones de dólares, un récord para la liga, y el accionista principal sigue siendo el empresario Vinod Khosla.
Otros empresarios mexicanos con inversiones en el deporte de Estados Unidos
El futbol americano no es el único deporte que cuenta con la presencia de empresarios mexicanos, pues deportes como el futbol y el béisbol han recibido inversiones de connacionales desde hace años.
LAFC cuenta con dos mexicanos entre sus inversionistas
Este año, el LAFC de la MLS recibió la inversión de dos empresarios mexicanos: Carlos Vela y Juan Domingo Beckmann Legorreta.
En marzo de este año Carlos Vela, quien además fue jugador del mismo equipo, adquirió 6% del LAFC por aproximadamente 75 millones de dólares, convirtiéndose en co-propietario del club.
A este grupo se unió recientemente Juan Domingo Beckmann Legorreta, presidente de Becle y también dueño de la tequilerae José Cuervo, adquiriendo otro 6% de participación en el club, dejando su papel como patrocinador para convertirse en accionista del equipo.
De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, esta operación se acordó desde 2025, pero la compra definitiva de las acciones se concretó en agosto pasado.
La presencia de Beckmann en el deporte no es casualidad, pues la marca José Cuervo patrocina a la NASCAR Series, así como la UFC. Por otro lado, Maestro Dobel es el tequila oficial del PGA Tour y la firma 1800 ya mantenía una alianza comercial con el LAFC desde antes de concretar la adquisición del 6% de las acciones del club.
Con estos movimientos, el club angelino fue valorado en 1,250 millones de dólares y suma 27 propietarios, en donde además destacan otros nombres como el actor Will Ferrell o el exbasquetbolista Magic Johnson.
Padres de San Diego, los primos lejanos de los Diablos y los Guerreros
Antes de la llegada de empresarios mexicanos a la NFL, la llegada de Alfredo Harp Helú como inversionista de los Padres de San Diego fue considerada como el movimiento económico más importante.
Peter O’Malley, cuya familia fue dueña de los Dodgers de Los Ángeles, invitó directamente a Alfredo Harp Helú y así el empresario mexicano adquirió 15% de los Padres de San Diego por aproximadamente 80 millones de dólares.
Harp Helú no era ajeno al béisbol, pues cuando se concretó la compra, en 2012, ya era propietario de dos franquicias en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB): los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca.
La operación inicial contempló una adquisición del 10% de las acciones del equipo, pero con el paso de los años, la familia Harp Helú aumentó su participación hasta alcanzar el 18% de participación.
Este año, los Padres fueron vendidos por 3,900 millones de dólares al grupo encabezado por José Feliciano, pero Harp Helú conservó su participación dentro del grupo propietario del equipo.
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Antecedentes de empresarios mexicanos en el deporte estadounidense
Los primeros antecedentes datan de 2004, cuando Jorge Vergara, entonces propietario de Grupo Omnilife y de las Chivas de Guadalajara, adquirió una franquicia para dar vida a Chivas USA, buscando expandir el mercado del equipo tapatío hasta aquella nación.
El negocio no resultó como esperaba y en 2014 la MLS adquirió la franquicia y la disolvió, siendo el antecedente de lo que posteriormente se convertiría en el LAFC.
En el béisbol, Arte Moreno fue el primer empresario nacido de padres mexicanos que compró una franquicia de MLB. En aquel año, pagó 180 millones de dólares por los Angels de Anaheim.
Fue propietario del equipo hasta la semana pasada, cuando cerró la venta a Stan Kroenke por 3,900 millones de dólares.