Harp Helú, Bailléres y Aramburuzabala: magnates mexicanos que están comprando la NFL y la MLS en silencio

Otros empresarios mexicanos con inversiones en el deporte de Estados Unidos

El futbol americano no es el único deporte que cuenta con la presencia de empresarios mexicanos, pues deportes como el futbol y el béisbol han recibido inversiones de connacionales desde hace años.

LAFC cuenta con dos mexicanos entre sus inversionistas

Este año, el LAFC de la MLS recibió la inversión de dos empresarios mexicanos: Carlos Vela y Juan Domingo Beckmann Legorreta.

En marzo de este año Carlos Vela, quien además fue jugador del mismo equipo, adquirió 6% del LAFC por aproximadamente 75 millones de dólares, convirtiéndose en co-propietario del club.

A este grupo se unió recientemente Juan Domingo Beckmann Legorreta, presidente de Becle y también dueño de la tequilerae José Cuervo, adquiriendo otro 6% de participación en el club, dejando su papel como patrocinador para convertirse en accionista del equipo.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, esta operación se acordó desde 2025, pero la compra definitiva de las acciones se concretó en agosto pasado.

La presencia de Beckmann en el deporte no es casualidad, pues la marca José Cuervo patrocina a la NASCAR Series, así como la UFC. Por otro lado, Maestro Dobel es el tequila oficial del PGA Tour y la firma 1800 ya mantenía una alianza comercial con el LAFC desde antes de concretar la adquisición del 6% de las acciones del club.

Con estos movimientos, el club angelino fue valorado en 1,250 millones de dólares y suma 27 propietarios, en donde además destacan otros nombres como el actor Will Ferrell o el exbasquetbolista Magic Johnson.

Carlos Vela pasó de ser jugador a uno de los propietarios del LAFC. (Kaelin Mendez/Getty Images)

Padres de San Diego, los primos lejanos de los Diablos y los Guerreros

Antes de la llegada de empresarios mexicanos a la NFL, la llegada de Alfredo Harp Helú como inversionista de los Padres de San Diego fue considerada como el movimiento económico más importante.

Peter O’Malley, cuya familia fue dueña de los Dodgers de Los Ángeles, invitó directamente a Alfredo Harp Helú y así el empresario mexicano adquirió 15% de los Padres de San Diego por aproximadamente 80 millones de dólares.

Harp Helú no era ajeno al béisbol, pues cuando se concretó la compra, en 2012, ya era propietario de dos franquicias en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB): los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca.

La operación inicial contempló una adquisición del 10% de las acciones del equipo, pero con el paso de los años, la familia Harp Helú aumentó su participación hasta alcanzar el 18% de participación.

Este año, los Padres fueron vendidos por 3,900 millones de dólares al grupo encabezado por José Feliciano, pero Harp Helú conservó su participación dentro del grupo propietario del equipo.