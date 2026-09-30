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La nueva Mazda CX-90 PHEV llega a México con tecnología híbrida enchufable

La SUV tope de gama del fabricante japonés incorpora tecnología PHEV, cargador dual portátil y seis años de garantía, incluida la batería.
mié 30 septiembre 2026 04:50 PM
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Presentado por: Mazda
imagen de interior de la mazda cx90
La nueva Mazda CX-90 PHEV marca un precedente de propulsión híbrida en el segmento de SUV de gran tamaño.
 (Cortesía)

El arribo de la nueva Mazda CX-90 PHEV al mercado mexicano elevó la experiencia de la movilidad familiar con la incorporación de tecnología híbrida enchufable a uno de los modelos más representativos del segmento.

Su propuesta combina electrificación, desempeño, comodidad y equipamiento, sin modificar las cualidades de esta SUV de gran tamaño.

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Gracias a esto, amplía las posibilidades de elección para quienes buscan una alternativa de movilidad eficiente, pero sin renunciar al espacio, el lujo, la tecnología y la experiencia de manejo.


Este vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV) combina la propulsión eléctrica con el poder de un motor de gasolina. De esta manera, el conductor puede utilizar el modo de manejo EV en determinados trayectos y recurrir al motor de combustión cuando las condiciones del recorrido lo requieran.

Foto del volante y la pantalla de instrumentos de mazda cx90 phev, donde se destaca las gráficas de los modos manejo.
Los modos de manejo permiten elegir entre potencia y eficiencia. (Cortesía)


El modelo insignia de Mazda mantiene su enfoque en el confort de todos los ocupantes. Por ello, enfatiza las características que han definido su historia, como una presencia robusta, amplitud, comodidad, equipamiento y una orientación hacia la conducción sofisticada.

En el interior, la nueva Mazda CX-90 PHEV mantiene una configuración enfocada en ofrecer exclusividad. El diseño del tablero y panel de instrumentos proporciona una accesibilidad desde los diferentes lugares de la cabina. A su vez, los acabados refinados y el alto nivel de equipamiento contribuyen a generar un ambiente envolvente.

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(Obligatorio)
El interior de la nueva Mazda CX-90 PHEV combina amplitud, confort y tecnología. (Cortesía)

Seguridad con visión integral

En la propuesta de seguridad, se incorporan diferentes sistemas de asistencia de conducción. Por ejemplo, cuenta con cámara de visión 360°, para obtener una perspectiva total del entorno del vehículo y facilitar las maniobras en espacios reducidos.

Por su parte, el sistema de alerta de tráfico cruzado trasero con frenado automático (RCTAB) detecta vehículos que se aproximan mientras el conductor realiza una maniobra de reversa, deteniendo el movimiento en cuanto identifica un riesgo de colisión.

A ello se une el sistema de seguridad para giro en intersección (TAP), que registra si un auto se aproxima de frente, al momento de realizar un giro. Igualmente, activa el frenado automático ante un escenario crítico.

La protección de los ocupantes se complementa con un sistema de bolsas de aire que incluye elementos frontales, laterales, tipo cortina y para las rodillas del conductor.

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Diseño exterior icónico

El lenguaje de diseño KODO de Mazda alcanza su máxima expresión, partiendo de las proporciones y líneas fluidas de su carrocería. Su robustez exterior transmite elegancia sin perder el carácter de una SUV de gran tamaño.

En la vista de perfil, la silueta es delineada por amplias ventanas laterales y la toma de carga se integra discretamente en la carrocería, manteniendo la continuidad en el exterior y distinguiendo al modelo como parte de la estrategia de electrificación de Mazda.

Carga práctica para la movilidad diaria

Uno de los elementos que acompañan la llegada de la nueva Mazda CX-90 PHEV es un cargador dual portátil nivel 1 y nivel 2. Su formato portátil permite contar con una solución práctica para diferentes necesidades de carga.

Seis años de garantía

Como parte de la propuesta de la nueva Mazda CX-90 PHEV , la marca brinda seis años de garantía de fábrica o 125,000 kilómetros, lo que ocurra primero, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Cabe señalar que el respaldo incluye también la batería, uno de los componentes centrales de la tecnología híbrida enchufable.

La nueva integrante de la gama mantiene además el mismo costo de mantenimiento, de acuerdo con la información proporcionada por Mazda, mientras suma las ventajas de la tecnología PHEV.

Con la nueva Mazda CX-90 PHEV disponible en México, Mazda amplía las alternativas de electrificación y plantea una propuesta que combina eficiencia y tecnología con los atributos que caracterizan a su SUV estrella.

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Mazda Motor Corporation Mazda SUV Autos híbridos Autos eléctricos industria automotriz, autos eléctricos

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