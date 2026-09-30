La nueva Mazda CX-90 PHEV llega a México con tecnología híbrida enchufable

Diseño exterior icónico

El lenguaje de diseño KODO de Mazda alcanza su máxima expresión, partiendo de las proporciones y líneas fluidas de su carrocería. Su robustez exterior transmite elegancia sin perder el carácter de una SUV de gran tamaño.

En la vista de perfil, la silueta es delineada por amplias ventanas laterales y la toma de carga se integra discretamente en la carrocería, manteniendo la continuidad en el exterior y distinguiendo al modelo como parte de la estrategia de electrificación de Mazda.

Carga práctica para la movilidad diaria

Uno de los elementos que acompañan la llegada de la nueva Mazda CX-90 PHEV es un cargador dual portátil nivel 1 y nivel 2. Su formato portátil permite contar con una solución práctica para diferentes necesidades de carga.

Seis años de garantía

Como parte de la propuesta de la nueva Mazda CX-90 PHEV , la marca brinda seis años de garantía de fábrica o 125,000 kilómetros, lo que ocurra primero, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Cabe señalar que el respaldo incluye también la batería, uno de los componentes centrales de la tecnología híbrida enchufable.

La nueva integrante de la gama mantiene además el mismo costo de mantenimiento, de acuerdo con la información proporcionada por Mazda, mientras suma las ventajas de la tecnología PHEV.

Con la nueva Mazda CX-90 PHEV disponible en México, Mazda amplía las alternativas de electrificación y plantea una propuesta que combina eficiencia y tecnología con los atributos que caracterizan a su SUV estrella.