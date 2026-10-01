Messi adquiere el CD Eldense: qué negocios tiene fuera del fútbol y cómo los hizo crecer

El CD Eldense inicia una nueva etapa con Messi, pero la operación aún necesita autorización

Fundado en 1921, el CD Eldense es un club de Elda, municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España. Con más de un siglo de historia, la institución anunció oficialmente que Lionel Messi adquirió la entidad como parte de un proyecto que busca impulsar su crecimiento deportivo, institucional y social a largo plazo.

Todavía queda un paso antes de completar la operación. Según el comunicado del equipo, la transacción está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) conforme a lo establecido por la Ley del Deporte española.

Para Messi, la adquisición supone ampliar una faceta empresarial que durante los últimos años ha cobrado cada vez más peso. Su patrimonio ya no depende únicamente de lo que cobra por jugar o de prestar su imagen a grandes marcas.



¿Cuánto dinero tiene Lionel Messi y cuánto ha generado durante su carrera?

De acuerdo con CelebrityNetWorth, el patrimonio neto de Lionel Messi asciende a 1,000 millones de dólares.

Inter Miami cambió la forma en que Messi gana dinero





ANDY LYONS (Getty Images via AFP)

La llegada de Messi a Estados Unidos en 2023 marcó un cambio importante en la forma de estructurar sus ingresos deportivos. Un mes antes de firmar con Inter Miami, rechazó una propuesta de la Liga Pro Saudí reportada en 1,000 millones de dólares, equivalentes a unos 400 millones por temporada.

En Miami, la compensación no quedó limitada a un sueldo. Su salario base se sitúa entre 54 y 60 millones de dólares anuales, mientras que el paquete completo puede alcanzar entre 70 y 80 millones al incorporar incentivos comerciales, reparto de ingresos y participación accionaria.

Uno de los componentes más particulares está vinculado con Apple. El acuerdo contempla que Messi participe en los ingresos generados por nuevas suscripciones al servicio MLS Season Pass. A eso se suman derechos de participación accionaria en Inter Miami, lo que le permite beneficiarse también del crecimiento en el valor de la franquicia.