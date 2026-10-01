Messi adquiere el CD Eldense: qué negocios tiene fuera del fútbol y cómo los hizo crecer

Lionel Messi acaba de sumar un nuevo capítulo a su faceta empresarial. El CD Eldense anunció la adquisición del club por parte del futbolista argentino, aunque la operación todavía necesita la autorización correspondiente en España.
La noticia va más allá de cambiar de propietario: llega cuando Messi ya ha convertido una parte importante de los ingresos generados por su carrera en activos, participaciones y negocios. Aquí revisamos cuánto vale su patrimonio y cómo ha construido esa cartera fuera de la cancha.
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El CD Eldense inicia una nueva etapa con Messi, pero la operación aún necesita autorización
Fundado en 1921, el CD Eldense es un club de Elda, municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España. Con más de un siglo de historia, la institución anunció oficialmente que Lionel Messi adquirió la entidad como parte de un proyecto que busca impulsar su crecimiento deportivo, institucional y social a largo plazo.
Todavía queda un paso antes de completar la operación. Según el comunicado del equipo, la transacción está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) conforme a lo establecido por la Ley del Deporte española.
Para Messi, la adquisición supone ampliar una faceta empresarial que durante los últimos años ha cobrado cada vez más peso. Su patrimonio ya no depende únicamente de lo que cobra por jugar o de prestar su imagen a grandes marcas.
¿Cuánto dinero tiene Lionel Messi y cuánto ha generado durante su carrera?
De acuerdo con CelebrityNetWorth, el patrimonio neto de Lionel Messi asciende a 1,000 millones de dólares.
Inter Miami cambió la forma en que Messi gana dinero
La llegada de Messi a Estados Unidos en 2023 marcó un cambio importante en la forma de estructurar sus ingresos deportivos. Un mes antes de firmar con Inter Miami, rechazó una propuesta de la Liga Pro Saudí reportada en 1,000 millones de dólares, equivalentes a unos 400 millones por temporada.
En Miami, la compensación no quedó limitada a un sueldo. Su salario base se sitúa entre 54 y 60 millones de dólares anuales, mientras que el paquete completo puede alcanzar entre 70 y 80 millones al incorporar incentivos comerciales, reparto de ingresos y participación accionaria.
Uno de los componentes más particulares está vinculado con Apple. El acuerdo contempla que Messi participe en los ingresos generados por nuevas suscripciones al servicio MLS Season Pass. A eso se suman derechos de participación accionaria en Inter Miami, lo que le permite beneficiarse también del crecimiento en el valor de la franquicia.
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Ese componente adquirió mayor peso conforme aumentó la valuación del club. Tras su llegada, Inter Miami creció más de 20% en un año y alcanzó aproximadamente entre 1,450 y 1,500 millones de dólares.
Hoteles, bebidas y restaurantes: así hizo crecer sus negocios fuera del fútbol
Fuera de los estadios, Messi ha repartido sus inversiones entre sectores muy distintos. En lugar de levantar cada empresa desde cero, buena parte de su estrategia pasa por asociarse con operadores especializados, aportar capital o colocar sus activos dentro de estructuras empresariales capaces de generar ingresos y crecer.
Uno de sus movimientos de mayor tamaño está en el sector inmobiliario. Edificio Rostower Socimi, sociedad vinculada a su family office —la estructura encargada de administrar el patrimonio familiar—, concentra hoteles, apartamentos e inmuebles comerciales. En diciembre de 2024 comenzó a cotizar en el mercado español Portfolio Stock Exchange con una valoración aproximada de 232 millones de dólares.
Llevar esos activos a una SOCIMI, una sociedad dedicada a invertir y obtener rentas de bienes raíces, permitió agrupar distintas propiedades dentro de un vehículo financiero cotizado, en lugar de mantenerlas simplemente como inmuebles independientes.
También entró al mercado de consumo con Más+ by Messi, marca de bebidas hidratantes y deportivas lanzada en 2024. Para desarrollarla se asoció con Mark Anthony International, compañía detrás de White Claw y Mike's Hard Lemonade, una alianza que le da acceso a experiencia comercial y capacidad de distribución sin tener que construir toda esa infraestructura desde cero.
Otra apuesta está en la gastronomía. Messi invirtió en El Club de la Milanesa, cadena argentina de restaurantes, con capital destinado a respaldar su expansión internacional. En este caso, entró a un negocio que ya operaba y utilizó la inversión para impulsar su crecimiento fuera del mercado local.
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Sus acuerdos comerciales también evolucionaron más allá de prestar su imagen. Con Adidas, patrocinador suyo desde 2006, pasó de representar a la marca a lanzar en 2008 una línea exclusiva de botas y posteriormente la submarca Adidas Messi. En conjunto, sus patrocinios generan alrededor de 70 millones de dólares anuales, por lo que esa cantidad no corresponde únicamente a la compañía alemana.
Otro contrato relevante fue el firmado con Visit Saudi en 2021 por tres años, con pagos potenciales de hasta 25 millones de dólares. El acuerdo contemplaba remuneraciones por viajes promocionales, publicaciones en redes sociales, campañas publicitarias y actividades benéficas.