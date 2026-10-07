Miniso enfrenta una denuncia de acoso que terminó en despido: esto es lo que pasó en la empresa

Todo comenzó con una pregunta sobre el precio

De acuerdo con el relato del influencer, la primera situación ocurrió cuando acudió a la tienda para comprar una caja sorpresa y unas toallitas antibacteriales.



El creador explicó que encontró un producto sin precio visible y se acercó a un empleado que portaba una playera de Miniso para preguntarle cuánto costaba. El trabajador, según su relato, estaba hablando por teléfono y le respondió haciéndole señas hacia la caja.

Max realizó la compra y, antes de retirarse, le dijo “gracias” al empleado. En ese momento, el trabajador respondió entre dientes con un insulto homofóbico.

El creador dijo que en ese momento decidió tomarle una fotografía antes de salir de la tienda, pues consideró que podría presentarse algún problema posteriormente.

Volvió a Miniso y gastó alrededor de 3,000 pesos

El 2 de octubre, coincidiendo con la marcha de ese día, el joven regresó a la misma tienda, en donde se encontró que el gerente con el que había tenido el primer encuentro no estaba trabajando.

En esa ocasión, el creador permaneció en el establecimiento y realizó varias compras. Aseguró que gastó alrededor de 3,000 pesos en mercancía, entre cajas sorpresa y artículos de cocina.

Incluso grabó contenido para sus redes sociales dentro de la tienda, sin embargo no existió ningún incidente.

La segunda confrontación comenzó entre los pasillos

Max regresó nuevamente a la tienda para comprar dos cajas sorpresa que quería regalar a una amiga, en donde se volvió a encontrar con el gerente.

El creador aseguró que comenzó a notar que el trabajador caminaba detrás de él mientras recorría los pasillos, lo cual se convirtió en algo constante y lo comenzó a incomodar.

La empresa señaló que la desvinculación del gerente se realizó conforme a sus protocolos y procedimientos. (Foto: Jesús Almazán)





La situación lo hizo tomar la decisión de no comprar los productos que llevaba y dejó las cajas en el área de cajas. En ese momento, le explicó a una empleada que no iba a pagar porque consideraba que el gerente lo estaba acosando.