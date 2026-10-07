Miniso enfrenta una denuncia de acoso que terminó en despido: esto es lo que pasó en la empresa

Lo que comenzó con una compra en una tienda de Miniso terminó en una denuncia en redes sociales, más de 30 testimonios de exempleados y el despido de un gerente de la compañía.
El creador de contenido Max_Cintio relató en Tik Tok una serie de incidentes que, según su testimonio, ocurrieron durante distintas visitas a la sucursal de Miniso ubicada en la esquina de Eje Central y Francisco I.Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El conflicto comenzó por un insulto homofóbico y terminó con una confrontación que, de acuerdo con su versión, salió de la tienda y llegó hasta la avenida Madero.
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Todo comenzó con una pregunta sobre el precio
De acuerdo con el relato del influencer, la primera situación ocurrió cuando acudió a la tienda para comprar una caja sorpresa y unas toallitas antibacteriales.
El creador explicó que encontró un producto sin precio visible y se acercó a un empleado que portaba una playera de Miniso para preguntarle cuánto costaba. El trabajador, según su relato, estaba hablando por teléfono y le respondió haciéndole señas hacia la caja.
Max realizó la compra y, antes de retirarse, le dijo “gracias” al empleado. En ese momento, el trabajador respondió entre dientes con un insulto homofóbico.
El creador dijo que en ese momento decidió tomarle una fotografía antes de salir de la tienda, pues consideró que podría presentarse algún problema posteriormente.
Volvió a Miniso y gastó alrededor de 3,000 pesos
El 2 de octubre, coincidiendo con la marcha de ese día, el joven regresó a la misma tienda, en donde se encontró que el gerente con el que había tenido el primer encuentro no estaba trabajando.
En esa ocasión, el creador permaneció en el establecimiento y realizó varias compras. Aseguró que gastó alrededor de 3,000 pesos en mercancía, entre cajas sorpresa y artículos de cocina.
Incluso grabó contenido para sus redes sociales dentro de la tienda, sin embargo no existió ningún incidente.
La segunda confrontación comenzó entre los pasillos
Max regresó nuevamente a la tienda para comprar dos cajas sorpresa que quería regalar a una amiga, en donde se volvió a encontrar con el gerente.
El creador aseguró que comenzó a notar que el trabajador caminaba detrás de él mientras recorría los pasillos, lo cual se convirtió en algo constante y lo comenzó a incomodar.
La situación lo hizo tomar la decisión de no comprar los productos que llevaba y dejó las cajas en el área de cajas. En ese momento, le explicó a una empleada que no iba a pagar porque consideraba que el gerente lo estaba acosando.
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“Le dije: ‘Lo que escuchaste… tu gerente me está acosando y me estás intimidando’”, relató.
El gerente lo confrontó en la tienda
De acuerdo con el testimonio del creador, el gerente dejó de hablar por teléfono y se colocó frente a él. Por lo que, comenzó una confrontación verbal y el trabajador continuó con los insultos.
En medio de la discusión, dijo haber percibido un olor alcohólico en el gerente, hasta que un empleado más joven tuvo que intentar sujetar al gerente.
Después de ese momento, decidió salir de la tienda, pero, el gerente salió detrás de él hasta avenida Madero, en donde continuaron los insultos en la calle.
En ese momento, el creador afirmó que el gerente realizó un movimiento que interpretó como un intento de darle un cabezazo.
“Hace esto como si me fuera a dar un cabezazo y yo el vaso (de café que llevaba consigo) lo aviento”, relató.
El creador también afirmó que durante la confrontación recibió amenazas e insultos homofóbicos.
La denuncia llegó a TikTok
Después del incidente, el creador decidió contar lo ocurrido en TikTok. La publicación comenzó a circular y, según Max_Cintio, el video original fue retirado de la plataforma.
Pero mientras el caso se difundía, el creador señaló que ha recibido más de 30 testimonios de exempleados que le contaron sus propias experiencias relacionadas con el gerente al que señaló.
Según las publicaciones de Max, algunas de esas personas aseguraron haber coincidido con el trabajador en distintas sucursales.
El creador identificó públicamente al gerente como Juan. En su comunicado, sin embargo, Miniso se refiere a él como Juan “N”.
Mientras recibía testimonios y mensajes, el creador dijo que exempleados de Miniso le hicieron llegar una captura de pantalla de un grupo interno de WhatsApp en el que participan gerentes de la compañía.
En ese grupo se habría compartido una fotografía suya acompañada de una acusación de que estaba robando mercancía, al ser señalado como “fardero”.
Miniso contactó al creador y escaló el caso
Con el caso ya circulando en redes sociales, Miniso estableció contacto con Max y, en un comunicado, la empresa confirmó que el gerente señalado dejó de formar parte de la empresa.
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“Conforme a nuestros protocolos y procedimientos, Juan ‘N’, quien se desempeñaba como gerente de tienda, ha sido desvinculado de la empresa”, indicó la compañía.