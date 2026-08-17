La llegada de Daiso al mercado mexicano pone de manifiesto el atractivo que tiene el país para este formato de retail, que también compite con conceptos como Hema o Ale-Hop. La disputa ya no se limita a ofrecer productos baratos, sino a conseguir que el consumidor visite las tiendas con frecuencia y encuentre algo nuevo en cada recorrido.

Ángel Méndez, académico y cofundador de la consultora Eichner & Méndez Financial Advisory, considera que las licencias de personajes son uno de los elementos que permiten a estas cadenas diferenciarse en un mercado donde sus propuestas pueden parecer similares.

“Apuestan por las licencias para posicionarse ante los consumidores, es lo que las diferencia porque son similares”, dice.

Las colaboraciones con franquicias como Harry Potter, Hello Kitty y personajes de Disney forman parte de esa estrategia. A ellas se suman productos novedosos, como cajas misteriosas y muñecos de peluche, que convierten el surtido en un mecanismo para estimular la curiosidad del consumidor.

El negocio está en la variedad

La amplitud del catálogo es uno de los principales activos de este formato. Las tiendas han dejado atrás una oferta concentrada en regalos y accesorios para incorporar categorías como belleza, cuidado personal, cocina, tecnología, alimentos, snacks, papelería y artículos para el hogar.

El objetivo es ampliar las ocasiones de compra y conseguir que distintos perfiles de consumidores encuentren algo dentro de una misma tienda. Para Evelyn Eichner, cofundadora de Eichner & Méndez Financial Advisory, la variedad también permite elevar el gasto durante una visita y aprovechar mejor el espacio disponible.

“La variedad es vital en el punto de venta porque primero va a fomentar la compra por impulso. Va a ofrecer múltiples opciones, tamaños y precios dentro de una misma categoría, y eso permite que el cliente gaste más en esa visita”, dice la experta.

El surtido cumple así una doble función. Por un lado, incorpora productos de alta rotación que atraen tráfico y, por otro, introduce novedades y artículos complementarios que pueden incrementar el ticket. La combinación permite aprovechar cada metro cuadrado y reducir las posibilidades de que el consumidor abandone la tienda sin encontrar algo que le interese.

La ampliación de categorías también ha cambiado el perfil del comprador al que se dirigen estas cadenas. Ya no se trata exclusivamente de tiendas para jóvenes, sino de espacios que buscan atender a familias y consumidores con necesidades distintas.

“No son solo para los jóvenes. También ahora las mamás pueden llegar, los papás pueden encontrar artículos, incluso herramientas o cosas para la computadora y la diversidad es el factor clave”, señala Ángel Méndez.

