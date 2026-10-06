Han pasado dos años desde que Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia ejecutiva de Grupo Televisa . Desde entonces, dos copresidentes quedaron al frente de la empresa, entre ellos Alfonso de Angoitia Noriega, un empresario que durante años ha estado detrás de algunas de las decisiones más importantes del gigante de los medios y las telecomunicaciones.
El dato muestra cómo ha cambiado el papel de ambos empresarios dentro de Televisa. Mientras Azcárraga dejó la operación ejecutiva del grupo, De Angoitia ha asumido un papel cada vez más relevante en la conducción de la compañía.
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Alfonso de Angoitia, entre Los 100 empresarios más importantes
Por primera vez, Alfonso de Angoitia Noriega aparece en el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes. Ocupa el lugar 36, la misma posición que Emilio Azcárraga Jean tenía en la edición de 2025. Este año, sin embargo, el heredero del grupo cayó hasta el puesto 48.
La posición de De Angoitia cobra relevancia por el papel que actualmente desempeña dentro del conglomerado. Es copresidente ejecutivo de Grupo Televisa y también copresidente de TelevisaUnivision, la compañía que nació de la alianza entre Televisa y Univision y que concentra el negocio de contenidos en español que antes pertenecía al grupo mexicano.
De Angoitia comparte el liderazgo con Bernardo Gómez Martínez, quien también ocupa la copresidencia, aunque no aparece entre los 100 empresarios incluidos en el listado de Expansión.
¿Quién es Alfonso de Angoitia Noriega?
Nacido el 17 de enero de 1962 en Ciudad de México, Alfonso de Angoitia Noriega estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Antes de llegar al mundo de los medios, construyó su carrera como abogado y fue socio fundador de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, uno de los principales despachos jurídicos de México.
Su llegada a Televisa ocurrió en 1997, cuando se incorporó al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo. Dos años después asumió la vicepresidencia ejecutiva de Administración y Finanzas, un puesto desde el que comenzó a tener un papel importante en las decisiones financieras del grupo.
Entre 1999 y 2003 estuvo al frente de las finanzas de la compañía. Después se convirtió en vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas. Desde esas posiciones participó en la estrategia de expansión y diversificación del negocio, mientras la empresa ampliaba su presencia en telecomunicaciones y otros sectores, según su perfil institucional .
Su trayectoria también se ha extendido fuera del grupo. De Angoitia forma parte de los consejos de Grupo Financiero Banorte, FEMSA y Liberty Latin America, además de participar en organizaciones como Fundación Kardias, Fundación Mexicana para la Salud y Fundación UNAM.
Su perfil, por tanto, es distinto al de un empresario que construyó su fortuna a partir de una empresa propia. De Angoitia llegó a uno de los mayores grupos empresariales de México desde el derecho y las finanzas y, durante casi tres décadas, fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de sus principales responsables.
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¿Y Emilio Azcárraga?
En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia ejecutiva de Grupo Televisa mientras se desarrollaba una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con presuntos sobornos por derechos de transmisión de futbol. Desde entonces, su papel dentro del conglomerado cambió, aunque no se alejó por completo de los negocios construidos por su familia.
Actualmente, Azcárraga preside Grupo Ollamani , la empresa que concentra varios de los negocios que fueron escindidos de Grupo Televisa, entre ellos el Club América, el Estadio Banorte, PlayCity y el negocio editorial que anteriormente pertenecía a Editorial Televisa.
También es presidente de Empresas Cablevisión y mantiene participación en otros consejos y negocios, entre ellos TelevisaUnivision e Innova. Además, forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.
Ese cambio en su papel dentro del grupo también se refleja en el ranking de Los 100 empresarios más importantes de México. En 2026, Azcárraga Jean cayó al lugar 48, después de haber ocupado la posición 36 un año antes.
Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, al que pertenece TV Azteca, se ubicó en el lugar 38, tres posiciones por debajo de la edición anterior, cuando apareció en el puesto 35.
Durante 2025, la compañía reportó ingresos por 58,878.2 millones de pesos, 5.4% menos que un año antes, y cerró el periodo con una plantilla de 26,599 empleados.
Sin embargo, las cifras también deben leerse a la luz de los cambios que ha experimentado el grupo en los últimos años. Su tamaño actual no es comparable directamente con el de etapas anteriores, debido a la escisión de negocios que ahora operan por separado, como TelevisaUnivision y Ollamani.
Esto significa que una parte de los negocios y activos que alguna vez formaron parte de Televisa ya no se contabilizan dentro de la compañía. El grupo que queda hoy es más acotado, mientras algunos de sus antiguos negocios tienen ahora estructuras empresariales independientes.
El cambio ayuda a entender tanto la posición actual de la compañía en el ranking como la transformación del grupo empresarial que durante décadas estuvo asociado al apellido Azcárraga.