Alfonso de Angoitia, entre Los 100 empresarios más importantes

Por primera vez, Alfonso de Angoitia Noriega aparece en el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes. Ocupa el lugar 36, la misma posición que Emilio Azcárraga Jean tenía en la edición de 2025. Este año, sin embargo, el heredero del grupo cayó hasta el puesto 48.

La posición de De Angoitia cobra relevancia por el papel que actualmente desempeña dentro del conglomerado. Es copresidente ejecutivo de Grupo Televisa y también copresidente de TelevisaUnivision, la compañía que nació de la alianza entre Televisa y Univision y que concentra el negocio de contenidos en español que antes pertenecía al grupo mexicano.

De Angoitia comparte el liderazgo con Bernardo Gómez Martínez, quien también ocupa la copresidencia, aunque no aparece entre los 100 empresarios incluidos en el listado de Expansión.

Alfonso de Angoitia comparte la copresidencia ejecutiva de Grupo Televisa con Bernardo Gómez. (Especial)





¿Quién es Alfonso de Angoitia Noriega?

Nacido el 17 de enero de 1962 en Ciudad de México, Alfonso de Angoitia Noriega estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Antes de llegar al mundo de los medios, construyó su carrera como abogado y fue socio fundador de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, uno de los principales despachos jurídicos de México.

Su llegada a Televisa ocurrió en 1997, cuando se incorporó al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo. Dos años después asumió la vicepresidencia ejecutiva de Administración y Finanzas, un puesto desde el que comenzó a tener un papel importante en las decisiones financieras del grupo.

Entre 1999 y 2003 estuvo al frente de las finanzas de la compañía. Después se convirtió en vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas. Desde esas posiciones participó en la estrategia de expansión y diversificación del negocio, mientras la empresa ampliaba su presencia en telecomunicaciones y otros sectores, según su perfil institucional .

Su trayectoria también se ha extendido fuera del grupo. De Angoitia forma parte de los consejos de Grupo Financiero Banorte, FEMSA y Liberty Latin America, además de participar en organizaciones como Fundación Kardias, Fundación Mexicana para la Salud y Fundación UNAM.

Su perfil, por tanto, es distinto al de un empresario que construyó su fortuna a partir de una empresa propia. De Angoitia llegó a uno de los mayores grupos empresariales de México desde el derecho y las finanzas y, durante casi tres décadas, fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de sus principales responsables.