¿Pagas de más por tu pan de muerto? Profeco detecta diferencias de hasta $140 y revela los lugares más baratos

Con el objetivo de echar una mano a los consumidores en el marco de las celebraciones de Día de Muertos , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un monitoreo a nivel nacional a los precios del pan de muerto, dando a conocer los costos máximos, mínimos y promedio de las diversas presentaciones disponibles.

El monitoreo fue realizado entre el 19 y el 23 de octubre e incluyó a panaderías locales, panaderías de cadenas y supermercados. Además, se dividió de acuerdo a los diversos tamaños y presentaciones.

Los resultados arrojaron cifras reveladoras, pues en el caso del pan con azúcar en presentación familiar, se detectó que, según sea la cadena o supermercado donde se compre, el precio puede ir de los $100 a los $242 pesos, existiendo una diferencia de más de $140 pesos entre ambas opciones.

