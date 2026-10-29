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¿Pagas de más por tu pan de muerto? Profeco detecta diferencias de hasta $140 y revela los lugares más baratos

Profeco realizó un monitoreo nacional a los precios del pan de muerto en distintas presentaciones, encontrando diferencias considerables entre supermercados, panaderías de cadena y panaderías locales.
jue 29 octubre 2026 04:30 PM
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Pan de muerto Café Armel
El estudio revela que la diferencia entre un establecimiento y otro puede ser de más del 140% (Cortesía)

Con el objetivo de echar una mano a los consumidores en el marco de las celebraciones de Día de Muertos , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un monitoreo a nivel nacional a los precios del pan de muerto, dando a conocer los costos máximos, mínimos y promedio de las diversas presentaciones disponibles.

El monitoreo fue realizado entre el 19 y el 23 de octubre e incluyó a panaderías locales, panaderías de cadenas y supermercados. Además, se dividió de acuerdo a los diversos tamaños y presentaciones.

Los resultados arrojaron cifras reveladoras, pues en el caso del pan con azúcar en presentación familiar, se detectó que, según sea la cadena o supermercado donde se compre, el precio puede ir de los $100 a los $242 pesos, existiendo una diferencia de más de $140 pesos entre ambas opciones.

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Profeco revela los precios máximos y mínimos del pan de muerto

En el caso del pan de muerto individual con azúcar, se encontró que el precio mínimo ofrecido por supermercados pertenece a las tiendas Aurrera, ofreciendo precios de $13 presos en diversas sucursales de Ciudad de México y Estado de México.

Por su parte, los precios más elevados se ubicaron en los supermercados Fresko La Comer, costando alrededor de $25.50 pesos. El precio promedio del pan de azúcar individual es de $19.99 por pieza.

En cuanto al pan de muerto individual con ajonjolí, los precios más accesibles los ofreció Chedraui, con un promedio de $15 pesos. Del lado contrario, Fresko La Comer volvió a ofrecer los precios más elevados a nivel nacional, con precios por pieza de $25.50 pesos. El precio promedio fue de $21.31 pesos.

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Pan de muerto familiar con diferencias de precio abismales

El dato más revelador llegó con los resultados del monitoreo al pan de muerto con azúcar en presentación familiar, pues mientras las sucursales Bodega Aurrera ofrecen la pieza a un precio de $100 pesos. Las sucursales City Market del Estado de México y Puebla lo venden en $242 pesos, es decir, 142% más caro.

Además, la charola con 5 piezas individuales encontró su precio más bajo en las tiendas Chedraui de CDMX, con un costo promedio de $74.90 pesos, mientras que el costo más elevado se encontró en Alsuper Fresh Market, con un costo de $94.30 pesos.

deads bread, mexican traditional food
La diferencia en el pan de muerto familiar puede ser de hasta más de $140 pesos. (abalcazar/Getty Images/iStockphoto)

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Pan de muerto es más barato en panaderías locales

El monitoreo también reveló que el costo promedio del pan de muerto suele ser ligeramente más accesible en panaderías locales en comparación con supermercados y cadenas comerciales, siendo la opción más accesible para comprar.

El precio mínimo del pan de muerto individual con azúcar fue:

Supermercados: $13 pesos en Bodega Aurrerá.
Panaderías de cadena: $13 pesos en LeCaroz.
Panaderías locales: $12 pesos de manera general.

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Para verificar cuáles son los establecimientos que venden pan de muerto más económico en cada zona, la Profeco pone a disposición el estudio completo a través del portal web de Quién es Quién en los Precios , donde se puede realizar la búsqueda por ciudad y municipios.

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