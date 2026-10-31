Resultado de la clasificación del GP de México y parrilla de salida
El resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 de este sábado y parrilla de salida para la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México:
P3:
1. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.514
2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:16.523
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:16.633
4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:16.692
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.707
6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:16.824
7. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.900
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.029
9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.117
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:17.153
Eliminados en la Q2:
11. Nico Hülkenberg (Alemania/Audi)
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
13. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
15. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
16. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Eliminados en la Q1:
17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
19. Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari)
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
Parrilla de salida para el domingo:
-Primera línea:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
George Russell (GBR/Mercedes)
-Segunda línea:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
-Tercera línea:
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
-Cuarta línea:
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
-Quinta línea:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
-Sexta línea:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
-Séptima línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
-Octava línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
-Novena línea:
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
-Décima línea:
Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
-Undécima línea:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)