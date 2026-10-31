Lewis Hamilton se convirtió en el piloto de mayor edad en conseguir una pole position desde 1982 cuando logró su primera pole para Ferrari por delante de George Russell de Mercedes en la sesión de clasificación del sábado del Gran Premio de México 2026.

Hamilton se impuso con su Ferrari en la clasificación con un tiempo de 1:16.514 por delante del británico George Russell, de Mercedes (1:16.523), y de su coequipero Charles Leclerc (1:16.633).

Antonelli, líder del Mundial de pilotos, fue quinto en la clasificación con 1:16.707, pero largará cuarto por la penalización que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, recibió por un contacto con Liam Lawson, de Racing Bulls, en la segunda práctica del viernes.