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Hamilton buscará su tercer triunfo desde la 'pole' en el GP de México: así queda la parrilla de salida para el domingo

El piloto británico Lewis Hamilton largará el domingo desde la pole position del Gran Premio de México, mientras que el italiano Kimi Antonelli saldrá cuarto en pos de convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.
sáb 31 octubre 2026 05:55 PM
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Así queda la parrilla de salida para el GP de México
Hamilton se impuso con su Ferrari en la clasificación por delante del británico George Russell, de Mercedes, y de su coequipero Charles Leclerc. (Cortesía FIA)

Lewis Hamilton se convirtió en el piloto de mayor edad en conseguir una pole position desde 1982 cuando logró su primera pole para Ferrari por delante de George Russell de Mercedes en la sesión de clasificación del sábado del Gran Premio de México 2026.

Hamilton se impuso con su Ferrari en la clasificación con un tiempo de 1:16.514 por delante del británico George Russell, de Mercedes (1:16.523), y de su coequipero Charles Leclerc (1:16.633).

Antonelli, líder del Mundial de pilotos, fue quinto en la clasificación con 1:16.707, pero largará cuarto por la penalización que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, recibió por un contacto con Liam Lawson, de Racing Bulls, en la segunda práctica del viernes.

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Hamilton, de 41 años, consiguió su primera pole position de la temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ganó la carrera en dos ocasiones, en 2016 y 2019.

"Es mi primera pole con Ferrari y la número 105 de mi carrera. Me gusta ese número", dijo Hamilton tras recibir el reconocimiento de la pole de manos del seleccionador mexicano, Rafa Márquez.

El domingo, a Antonelli en su Mercedes le bastará con finalizar entre los nueve primeros para asegurar el título mundial a los 20 años y 68 días.

El récord vigente del piloto campeón más joven le pertenece aún a Sebastian Vettel. El alemán se consagró campeón en 2010 con 23 años y 134 días.

Además, Antonelli busca darle a Italia el título mundial que espera desde la coronación de Alberto Ascari en 1953.

Alonso y Checo saldrán desde el fondo

Tras un inicio sólido, Fernando Alonso salió de la pista por problemas mecánicos y de la clasificación. Dejó un buen tiempo de 1:18.908, pero no libró el primer corte.

El piloto español de Aston Martin ocupará el lugar 18 en la parrilla de salida.

Los dos autos de Cadillac fueron eliminados en la qualy 1. El mexicano Sergio "Checo" Pérez comenzará desde la posición 21 su Gran Premio número 300.

Checo Pérez correrá su carrera número 300 en el GP de México 2026
Mexican F1 driver Sergio Perez of Cadillac Team holds a Mexican flag while posing between his 2011 car and the one he will use in the upcoming Mexico GP, during a press conference in Mexico City, on October 27, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) (ALFREDO ESTRELLA/AFP)


Pérez tuvo un sábado complicado. Por la mañana no pudo participar en el tercer ensayo por problemas mecánicos.

"Habernos perdido la práctica 3 nos costó muchísimo porque la pista cambió mucho", dijo Pérez tras quedar eliminado. "Es una pena porque era un día donde podíamos haber hecho algo de diferencia".

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El mexicano descartó la posibilidad de no terminar la carrera el domingo porque "ya cambiamos el motor, entonces deberíamos de estar bien".

"Tengo confianza de que vamos a terminar y más que eso, para mí es más importante empezar a pelear", remató.

Checo Perez durante su Show Run previo al GP de México 2026
MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 28: Sergio Perez of Mexico and Cadillac F1 Team salutes the fans at Paseo de la Reforma as part of Checo Perez Show Run at Reforma Angel de La Independencia on October 28, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images) (Manuel Velasquez/Getty Images)


El finlandés Valtteri Bottas largará desde el último puesto por la penalización de 50 posiciones que recibió el viernes por el cambio de cinco componentes en la unidad de potencia.

Tras una segunda qualy de alto nivel, quedaron eliminados el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Colapinto comenzará con su monoplaza de Alpine desde la posición número 12. Bortoleto a bordo de su Audi será decimocuarto en la parrilla de salida.

La carrera del domingo está programada para las 14:00 locales.

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Resultado de la clasificación del GP de México y parrilla de salida

El resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 de este sábado y parrilla de salida para la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México:

P3:

1. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.514

2. George Russell (GBR/Mercedes) 1:16.523

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:16.633

4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:16.692

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.707

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:16.824

7. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.900

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.029

9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.117

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:17.153

Eliminados en la Q2:

11. Nico Hülkenberg (Alemania/Audi)

12. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

13. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

15. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

16. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Eliminados en la Q1:

17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

19. Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari)

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Parrilla de salida para el domingo:

-Primera línea:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

-Segunda línea:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

-Tercera línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

-Cuarta línea:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

-Quinta línea:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

-Sexta línea:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

-Séptima línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

-Octava línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

-Novena línea:

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

-Décima línea:

Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

-Undécima línea:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

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GP de México 2026

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