El sector financiero a nivel global ve en la Fórmula 1 un caldo de cultivo para incrementar su cartera de clientes a través de un fuerte gasto en publicidad en los equipos de carreras. Sin embargo, en el último año, son los neobancos quienes apuestan más por la máxima categoría del automovilismo.
Los bancos y neobancos aceleran su apuesta y patrocinios por la F1
De acuerdo con un análisis de IC, empresa de trading a nivel internacional, arrojó que 41 bancos, neobancos, fondos de inversión, criptos o aseguradoras patrocinan, al menos un equipo de F1.
En comparación con los anuncios del año previo, el apetito del sistema financiero global mostró un crecimiento de 17% en el posicionamiento de las marcas.
Como muestra, Javier Jara, country manager de IC, socio oficial de trading de divisas de TGR Haas F1 Team, mencionó a Expansión que para una empresa financiera la confianza para un patrocinio se construye con constancia.
“Este deporte transmite precisión, transmite certeza, uso de datos, decisiones importantes, velocidad y también responsabilidad. Eso va de la mano con lo que la industria financiera se alinea con deportes o con patrocinios que transmiten esos mismos valores”, acotó.
En este sentido, el country manager de IC aseguró que actualmente el mundo de las finanzas modernas requieren integración, interconexión y eficiencia para tomar decisiones acertadas es justo como un bólido de carreras.
NU y Revolut patrocinan equipos de F1
De acuerdo con el análisis, los bancos digitales que ya patrocinan un equipo de Fórmula 1 subió a tres en la temporada 2026 desde solo uno un año previo.
Nu, el neobanco de origen brasileño, cerró un acuerdo global con Mercedes y Revolut llegó como socio titular de Audi, ahora Audi Revolut F1 Team.
Según estimaciones, Nubank desembolsa entre 10 y 25 millones de dólares al año por tener un lugar en Mercedes. Mientras que Revolut paga unos 50 millones de dólares al equipo de competencia de Audi.
“Hasta hace poco, si una marca financiera aparecía en un auto de Fórmula 1, probablemente era una plataforma de trading o criptomonedas. La temporada 2026 cambió ese patrón: de las 10 marcas financieras que llegaron este año, 5 son bancos o neobancos y solo una es una plataforma de trading”, se lee en el estudio.
La publicación arrojó que Barclays y BNY se sumaron a Williams en la temporada 2026 y Standard Chartered firmó como socio oficial de la Fórmula 1.
De hecho Williams, equipo en donde corre Carlos Sainz y Alex Albon, concentró buena parte del movimiento al incorporar a Barclays, BNY y la gestora Nuveen, además de mantener a Stephens, socio desde 2023.
Las alianzas concretadas en 2026 se suman a las ya existentes de Goldman Sachs con McLaren, UBS con Mercedes y UniCredit con Ferrari.
Santander, por su parte, dejó Ferrari y Williams, pero desde 2025 es socio oficial de la Fórmula 1.
IC patrocina TGR Haas
En el caso particular de IC con TGR Haas F1 Team, Javier Jara explicó que el patrocinio —firmado en 2025 y válido hasta fin de la temporada 2027— es un espejo de sus valores como la precisión, uso de datos y de decisiones correctas.
“Hasta el momento el patrocinio ha dado muy buenos frutos, muy buenos resultados, estamos muy contentos y es algo que a nosotros nos ha motivado de forma muy particular”, consideró
Dicho lo anterior, la banca se consolida con 11 marcas en la parrilla, frente a siete en 2025, superando a las plataformas de trading y criptomonedas con nueve cada una.
“Aunque estas cifras no pueden atribuirse a la Fórmula 1, reflejan un cambio en el perfil de las instituciones financieras que apuestan por el automovilismo como plataforma de posicionamiento y confianza”, se lee en el estudio.
Mercado Libre con Checo Pérez y Franco Colapinto
Las marcas latinoamericanas también están presentes. Mercado Libre reforzó su presencia en la Fórmula 1 con el patrocinio de Sergio “Checo” Pérez y Franco Colapinto, como parte de su estrategia de marketing deportivo para ampliar la exposición de su marca y conectar con los aficionados al automovilismo en América Latina.
La empresa de comercio electrónico anunció que acompañará al piloto mexicano en su regreso a la Fórmula 1, mientras que con el argentino Franco Colapinto cumple tres años de relación comercial.
Los patrocinios forman parte de la plataforma “Unidos por la velocidad”, mediante la cual Mercado Libre busca aprovechar el alcance internacional de la Fórmula 1 y la popularidad de ambos pilotos para fortalecer el posicionamiento de su marca en los mercados latinoamericanos.
“Checo es un referente para millones de mexicanos y su regreso genera una enorme ilusión, mientras que con Franco cumplimos tres años de una relación que ha crecido junto con su carrera”, señaló David Geisen, director general de Mercado Libre México.
Por su parte, Juan Lavista, vicepresidente de Marketing de la compañía, explicó que la apuesta por el automovilismo responde a las coincidencias que identifica la empresa entre la competencia deportiva y su operación comercial, particularmente en velocidad, ejecución y trabajo en equipo.
La evolución de los patrocinios
La publicidad y la Fórmula 1 tienen una estrecha relación desde las carreras más memorables transmitidas en blanco negro. Durante las décadas de 1950 y 1960, los patrocinios se limitaban a proveedores de insumos. Shell, BP y Esso son algunas de las más recordadas hace más de 70 años.
A finales de la década de los sesentas, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) autorizó la publicidad comercial ilimitada en los monoplazas. Durante más de 20 años las tabacaleras asumieron el rol de principal en las estampas de publicidad.
Tan solo Marlboro financió a a los equipos BRM, McLaren y Ferrari. Mientras que John Player Special patrocinó los autos de Lotus.
Hacia el cierre del sigo la publicidad cambió de nueva cuenta. Algunas empresas tecnológicas. Vodafone, fue el principal patrocinador de Ferrari en su época dorada con Michael Schumacher y de McLaren.
También ingresó a la F1 Santander para patrocinar a McLaren y Ferrari. Mientras que Red Bull inició como patrocinador de Sauber, hasta que en 2005 compró una franquicia.