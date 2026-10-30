Los bancos y neobancos aceleran su apuesta y patrocinios por la F1

De acuerdo con un análisis de IC, empresa de trading a nivel internacional, arrojó que 41 bancos, neobancos, fondos de inversión, criptos o aseguradoras patrocinan, al menos un equipo de F1.

En comparación con los anuncios del año previo, el apetito del sistema financiero global mostró un crecimiento de 17% en el posicionamiento de las marcas.

Como muestra, Javier Jara, country manager de IC, socio oficial de trading de divisas de TGR Haas F1 Team, mencionó a Expansión que para una empresa financiera la confianza para un patrocinio se construye con constancia.

“Este deporte transmite precisión, transmite certeza, uso de datos, decisiones importantes, velocidad y también responsabilidad. Eso va de la mano con lo que la industria financiera se alinea con deportes o con patrocinios que transmiten esos mismos valores”, acotó.

En este sentido, el country manager de IC aseguró que actualmente el mundo de las finanzas modernas requieren integración, interconexión y eficiencia para tomar decisiones acertadas es justo como un bólido de carreras.