Fecha y horarios del NFL México City Game

El partido correspondiente a la semana 11 de la temporada regular enfrentará a los San Francisco 49ers en contra de los Minnesota Vikings, dos de los mejores equipos de la temporada hasta ahora.

Por un lado, San Francisco llega como el mejor sembrado de la Conferencia Nacional (NFC) con una marca de ocho partidos ganados y solo uno perdido, mientras que Minnesota, con una marca de siete ganados y dos perdidos, se mantiene en la pelea por el liderato de la división norte en la misma NFC.

Las acciones comenzarán en punto de las 07:20 de la tarde, siendo el duelo estelar de la jornada. Sin embargo, para las y los aficionados que acudan al Estadio Banorte, las puertas se abrirán desde las 03:30 de la tarde, con diversas activaciones de marcas en los alrededores del estadio.





Accesos y cómo llegar al Estadio Banorte

De acuerdo a la información compartida por la propia NFL, habrá dos accesos principales con filtros de seguridad y escaneo de boletos, los cuales estarán ubicados en el exterior de la explanada Este, junto al acceso de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, y en el e xterior de la explanada Oeste, dentro del estacionamiento poniente.

Además, es importante destacar que no habrá estacionamiento disponible, por lo que se recomienda a los aficionados utilizar alternativas de transporte público tales como:

Tren Ligero Tasqueñá-Xochimilco:

La estación más cercana es Estadio Azteca y el costo por persona es de 3 pesos.

Transporte por aplicación:

Habrán cuatro puntos de ascenso y descenso en las inmediaciones del estadio:

La intersección de Avenida del Imán y Circuito de las Diamantes (lado oeste del estadio).

La intersección de Avenida Santa Úrsula y San Benjamín (lado norte del estadio).