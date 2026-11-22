El encuentro corresponde a la Semana 11 de la temporada 2026 y marca el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia.

¿A qué hora es el partido de 49ers vs Vikings en México?

El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings comenzará a las 19:20 horas de este domingo 22 de noviembre, tiempo del centro de México.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, como parte de la jornada 11 de la temporada regular de la NFL 2026. Además, el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de la banda mexicana The Warning.





¿Dónde ver 49ers vs Vikings gratis por televisión?

Los aficionados podrán ver el partido de la NFL gratis a través de Canal 5, que transmitirá el encuentro en televisión abierta. Esta será la opción para quienes no tienen televisión de paga ni desean contratar una plataforma de streaming.

La transmisión también estará disponible por ESPN, en televisión de paga, y Disney+, para quienes prefieran seguir el encuentro por internet mediante una suscripción.

¿En qué estadio se jugará el partido de la NFL en México?

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca. El estadio recibirá nuevamente un partido de temporada regular de la NFL, con los 49ers como uno de los equipos protagonistas.

Para Minnesota Vikings, en cambio, será su primera aparición en un partido de la liga disputado en México.