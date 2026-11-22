La NFL regresa este domingo 22 de noviembre a la Ciudad de México con el duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, un partido de temporada regular que se jugará en el Estadio Azteca y que podrá seguirse por televisión abierta, sin necesidad de pagar una suscripción.
NFL en México 2026: ¿Dónde ver el partido de 49ers vs Vikings por TV abierta?
El encuentro corresponde a la Semana 11 de la temporada 2026 y marca el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia.
¿A qué hora es el partido de 49ers vs Vikings en México?
El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings comenzará a las 19:20 horas de este domingo 22 de noviembre, tiempo del centro de México.
El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, como parte de la jornada 11 de la temporada regular de la NFL 2026. Además, el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de la banda mexicana The Warning.
¿Dónde ver 49ers vs Vikings gratis por televisión?
Los aficionados podrán ver el partido de la NFL gratis a través de Canal 5, que transmitirá el encuentro en televisión abierta. Esta será la opción para quienes no tienen televisión de paga ni desean contratar una plataforma de streaming.
La transmisión también estará disponible por ESPN, en televisión de paga, y Disney+, para quienes prefieran seguir el encuentro por internet mediante una suscripción.
¿En qué estadio se jugará el partido de la NFL en México?
El encuentro se disputará en el Estadio Azteca. El estadio recibirá nuevamente un partido de temporada regular de la NFL, con los 49ers como uno de los equipos protagonistas.
Para Minnesota Vikings, en cambio, será su primera aparición en un partido de la liga disputado en México.
¿Cuándo fue el último partido de la NFL en México?
La última vez que la NFL disputó un partido de temporada regular en México fue en noviembre de 2022, cuando San Francisco 49ers se enfrentó a Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca.
En aquella ocasión, los 49ers se llevaron la victoria por marcador de 38-10. Con el encuentro de este domingo, la liga retoma sus partidos en la capital mexicana después de cuatro años de ausencia.
El regreso forma parte de los planes de la NFL para mantener su presencia en México, uno de sus mercados internacionales más importantes.
La liga contempla disputar partidos de temporada regular en la Ciudad de México durante tres años consecutivos, hasta 2028.