Actualmente, el estadio ha sido sede de algunos de los eventos deportivos más importantes a nivel local e internacional, tales como:
- WWE WrestleMania 31 en 2015
- Serie de Estadios de la NHL en 2015
- Super Bowl L (50) en 2016.
- Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario en 2019.
- Seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA en 2026.
Además, el estadio fue reconocido como el Recinto Deportivo del Año 2015 por la revista Sports Business Journal , así como el Recinto del Año en los Stadium Business Awards 2015 en Barcelona, España.
La fortuna de Jed York y los 49ers
Actualmente, York se ubica como el propietario número 16 en la lista de los dueños más ricos de la NFL , con un patrimonio estimado de 8,500 millones de dólares de acuerdo con un estudio de Sports Illustrated.
Además, de acuerdo a estimaciones de Forbes , los San Francisco 49ers son el quinto equipo más valioso de la NFL en 2026, con un valor estimado de 10,500 millones de dólares.
El legado de Jed York más allá de San Francisco
Además de su gestión como dueño mayoritario de la franquicia, York forma parte de de las juntas directivas de Tipping Point Community, CommonSpirit Health Foundation, Chegg, Bay Area Council, Silicon Valley Leadership Group, Operation HOPE y el Consejo Asesor de la Universidad de Notre Dame.
Además, su proyecto deportivo ha tomado un nuevo horizonte, pues en el año 2023, aún bajo el mando de su madre Denise, la empresa de los 49ers adquirió el 56% de las acciones del Leed United, equipo de fútbol de la Premier League de Inglaterra, a cambio de 200 millones de dólares.
Actualmente, el equipo inglés está valuado en 453 millones de euros de acuerdo con datos de Transfermarkt , siendo la plantilla número 15 de la competencia y superando en valor a equipos como el Everton y el Fulham.
Los San Franciscos 49ers se medirán este domingo 22 de noviembre a los MInnesota Vikings en el Estadio Banorte de la Ciudad de México como parte de la semana 11 de la temporada regular, buscando obtener su novena vitoria del año y con ella reafirmar su posición como los mejores sembrados de toda la NFC.