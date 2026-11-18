El origen del legado con los DeBartolo

Curiosamente, el legado de los York con San Francisco no nace directamente con este apellido, sino con el de los DeBartolo.

Eddie DeBartolo Sr. fue un exitoso hombre de negocios nacido de inmigrantes italianos que se graduó como ingeniero en la universidad de Notre Dame y cuya fortuna se amasó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando fundó una compañía constructora que se encargó de levantar edificios de vivienda y plazas comerciales principalmente en los suburbios de Ohio.

En 1977 compró la franquicia de los San Francisco 49ers en una transacción que, según se estima, solo le costó 13 millones de dólares. Sin embargo, prácticamente desde el primer momento de la compra la administración pasó a manos de su hijo, Eddie DeBartolo Jr. quien durante más de 20 años dirigió a la franquicia a su época de mayor éxito.

De la mano de DeBartolo Jr. el equipo supo conquistar cinco Super Bowls (1981, 1984,1988, 1989 y 1994); además, logró crear una de las bases de fanáticos más poderosas de toda la NFL gracias a sus dos grandes pilares: Joe Montana y Bill Walsh, así como a Jerry Rice en tiempos más recientes.

Esta época ganadora, junto con el gran amor que el propietario mostró por el equipo y su afición, hicieron que DeBartolo Jr. quedara inmortalizado entre los fanáticos con el apodo de Mr. D. siendo el primer miembros en ser inducido al Salón de la Fama de los San Francisco 49ers en el año 2009.

El legado se traslada a los York

En el año 2000, luego de enfrentar diversas acusaciones legales, Mr. D. se ve obligado a traspasar la propiedad de la franquicia a su hermana Denise DeBartolo, quien a partir de entonces se convierte en la propietaria principal junto con su esposo, John C. York, médico patólogo que antes de convertirse en copropietario fundó la empresa DeYor Laboratories.

Bajo la administración de los York-DeBartolo, la franquicia atravesó momentos de pobres resultados deportivos, alejándose de las postemporadas y peleando por recuperar su identidad ganadora hasta la llegada del cuarto propietario, su hijo Jed.