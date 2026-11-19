El complicado crecimiento de Zygi Wilf

Nacido en 1950 en una Alemania completamente devastada por la Segunda Guerra Mundial, y siendo hijo de Elizabeth y Joseph Wilf, ambos sobrevivientes al Holocausto de Polonia, Zygi tuvo que salir de su país natal a mediados de la década siendo aún un niño pequeño.

La familia Wilf se estableció en el estado de Nueva Jersey y Joseph consiguió trabajo como vendedor de autos. Sin embargo, pocos años después unió fuerzas con su hermano Harry para comprar y alquilar departamentos, dando paso a la creación de Garden Homes en 1954.

Poco a poco la empresa comenzó a consolidarse dentro del sector inmobiliario, construyendo viviendas y departamentos en Nueva Jersey y comenzando su expansión con la creación de sus primeras plazas comerciales.

Por su parte, Zygi se graduó como Licenciado en Economía por la Universidad Farleigh Dickinson y obtuvo un doctorado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de Nueva York en 1971, trabajando como abogado por algunos meses hasta que se integró al negocio familiar tomando la dirección de Garden Commercial Properties, una de las empresas filiales de Garden Homes.

La compra de los Minnesota Vikings

En el 2005, ya con Zygi a la cabeza de Garner Homes, el empresario decidió unir fuerzas con su hermano Mark para comprar a la franquicia de Minnesota, la cual pertenecía al empresario Red McCombs, en una transacción estimada en 600 millones de dólares.

Durante su estancia como dueño de los Vikings, Wilf se encargó de liderar el proyecto para la creación del nuevo estadio del equipo, ubicado donde se encontraba el antiguo Metrodome.

La obra tuvo una inversión de 975 millones de dólares y comenzó con su construcción a finales del 2014, luego de que el Ayuntamiento de Minneapolis aprobara el proyecto y la empresa SMG se hiciera cargo de su gestión. Por su parte, el el 22 de julio de 2016 el recién bautizado US Bank Stadium abrió sus puertas por primera vez con una jornada de exhibición de dos días que recibió a más de 190,000 habitantes de Minnesota.

