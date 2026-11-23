México será sede del Mundial Femenino 2031

Durante la transmisión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer que México, en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, serán los países anfitriones de la Copa Mundial Femenina 2031, pues su candidatura fue la única en presentarse dentro del lapso establecido.

En el evento estuvo presente Cindy Parlow Cone, ex futbolista y actual presidenta de la Federación de Fútbol Femenil de los Estados Unidos, quien destacó la importancia y enorme popularidad que el fútbol femenil ha tenido en los últimos años. Además, Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, agradeció, a través de un video, la confianza de FIFA y Concacaf, en la organización del evento y el papel clave que México ha tenido para el crecimiento constante del fútbol femenil.

¿Qué ciudades mexicanas recibirán la Copa del Mundo?

Para el torneo de 2031, serán cuatro las ciudades de México que recibirán al menos un partido mundialista, repitiendo las sedes que hace tan solo unos meses albergaron a la Copa del Mundo en la categoría varonil:

Ciudad de México en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Guadalajara en el Estadio Akron.

Monterrey en el Estadio BBVA.

Torreón en el Estadio TSM Corona.

Por ahora se desconoce qué partidos se jugarán en cada una de las sedes y qué estadios albergarán el partido de inauguración y la gran final, aunque es probable que México, concretamente la CDMX, reciba al menos uno de estos dos duelos.





México recibe de nuevo al primer Mundial con 48 selecciones

Una de las características más destacadas de esta selección es que, al igual que lo ocurrido este 2026 con la categoría varonil, el Mundial Femenino 2031 será el primero en disputarse con 48 selecciones, sumando 16 combinados extra con respecto a las ediciones anteriores.

De esta manera, el torneo tendrá un total de 104 partidos, de los cuales, se espera que por lo menos 10 se disputen en territorio mexicano.