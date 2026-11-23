Segob busca desarrolladores web

De acuerdo con la convocatoria publicada el pasado 11 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, el objetivo principal del puesto es mantener la operación de los sistemas y aplicaciones informáticas web de la Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad Personal, para contar con información confiable en la base de datos nacional.

Además, las principales funciones a desarrollar son:

Programar aplicaciones informáticas web, para la gestión de la clave única de registro poblacional en las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Realizar adecuaciones a los sistemas informáticos web, para optimizar la gestión de la clave única de registro poblacional.

Estandarizar los sistemas informáticos web, para la asignación, consulta e impresión de la clave única de registro poblacional.

Recomendar nuevas aplicaciones web, para simplificar o actualizar la funcionalidad de la asignación de la clave única de registro poblacional.

Proporcionar asesorías respecto al manejo, instalación y funcionalidad de las aplicaciones web a las dependencias y entidades de la administración pública federal, para coadyuvar a la consolidación de la gestión del registro poblacional.





Trabajo para pasantes sin título

El puesto está destinado a egresados de licenciatura y pasantes de las carreras de Ciencias Sociales y Administrativas, Ingeniería y Tecnología, Administración, Computación e Informática, y Sistemas y Calidad, por lo que no es necesario contar aún con un título profesional para poder aplicar. La vacante indica que las labores se llevarán a cabo en la Ciudad de México.

Además, destaca el salario neto ofrecido, el cual es de 16,701 pesos mensuales, es decir, 75% más del salario mínimo actual, siendo una oportunidad interesante para aquellas personas que aún no se han titulado.