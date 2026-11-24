La sede actual del Museo Nacional de Antropología fue inaugurada el 17 de septiembre de 1964, y destaca que desde su concepción, este ícono de la arquitectura urbana del siglo XX, fue ideado para ser, más que un repositorio, un espacio de reflexión sobre la rica herencia indígena de nuestra nación multicultural.

¿Qué piezas se exhiben en el Museo Nacional de Antropología e Historia?

Una de las piezas más famosas es la Piedra del Sol y debido a la vasta cantidad de objetos, no todos se exhiben. El Instituto Nacional de Antropología e Historia explica que en 1790 se descubrió este enorme monolito, de aproximadamente 24 toneladas, en el lado sur de la Plaza Mayor de la CDMX.

"En su iconografía representa el mito de los cinco soles, con el nahui ollin y el rostro de Tonatiuh, dios del Sol, en su centro. Asimismo, tiene grabada una fecha: matlactlihuan y ceacatl (13 caña), es decir, 1479, que se estima es el año en que la pieza fue concluida, bajo el mandato de Axayácatl", explica el INAH.

Por la posición en que fue encontrada, bocabajo, se piensa que el lugar en que se halló no era su sitio original. Además de referir a cómo medían los mexicas el tiempo, es posible que esta magnífica escultura se utilizara también como una especie de plancha en la que se recostaban a los que iban a ser sacrificados.

Piedra del Sol. (Foto: INAH)

De los proyectos de excavación del INAH provienen la famosa escultura El acróbata, los dinteles y estelas mayas de Yaxchilán y las figurillas de Jaina; las cabezas colosales olmecas y la estela de La Ventilla de Teotihuacán, por mencionar sólo algunas.

En los años que siguieron a la inauguración del nuevo museo en 1963, la colección también aumentó gracias a las numerosas donaciones que la población hizo de sus hallazgos fortuitos.

El Museo es uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales en la CDMX. (Foto: Facebook Museo Nacional de Antropología )

El horario de este recinto ubicado en avenida Paseo de la Reforma esquina con la Calzada Calzada Gandhi s/n, colonia Chapultepec Polanco, es de martes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas. Hay estacionamiento, sillas de ruedas, visitas guiadas y guardarropa para el público que lo requiera.