El Museo Nacional de Antropología e Historia es el recinto cultural más visitado en México y uno de los más importantes a nivel mundial debido a la cantidad de piezas y objetos provenientes de las culturas ancestrales del país y que se hallaron en distintos periodos históricos.
El recinto cultural obtuvo el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026, de Worth a Journey, cuya importancia radica en su enfoque basado en datos de visitantes reales y en el impulso de visibilidad internacional que otorga a los recintos culturales.
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¿Cuál es la importancia del Museo Nacional de Antropología?
Uno de sus objetivos es salvaguardar el legado indígena, así como la promoción y difusión de las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país, y de promover la investigación del patrimonio cultural.
Actualmente, cuenta con más de 7,000 piezas arqueológicas en exhibición y cerca de 6,000 objetos en la sección de etnografía, con objetos de uso doméstico y ceremonial, que contribuyen a la reflexión sobre la rica herencia indígena del país; resaltan las réplicas del Templo de Quetzalcóatl y de los murales de Bonampak, así como la emblemática escultura de Coatlicue y la afamada Piedra del Sol.
Actualmente, cuenta con 22 salas de exposición permanente y un acervo de más de 250,000 objetos arqueológicos y etnográficos da cuenta de la fusión de culturas mesoamericanas, indígenas y europeas que han enriquecido la historia de la República Mexicana.
A partir del 2000 el discurso museográfico de varias salas se ha renovado, lo que implica la actualización de cedularios y su presentación en inglés, la exhibición de piezas antes guardadas en las bodegas y el uso de una nueva propuesta de comunicación, orientación y servicios acorde a los avances museológicos y tecnológico.
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La sede actual del Museo Nacional de Antropología fue inaugurada el 17 de septiembre de 1964, y destaca que desde su concepción, este ícono de la arquitectura urbana del siglo XX, fue ideado para ser, más que un repositorio, un espacio de reflexión sobre la rica herencia indígena de nuestra nación multicultural.
¿Qué piezas se exhiben en el Museo Nacional de Antropología e Historia?
Una de las piezas más famosas es la Piedra del Sol y debido a la vasta cantidad de objetos, no todos se exhiben. El Instituto Nacional de Antropología e Historia explica que en 1790 se descubrió este enorme monolito, de aproximadamente 24 toneladas, en el lado sur de la Plaza Mayor de la CDMX.
"En su iconografía representa el mito de los cinco soles, con el nahui ollin y el rostro de Tonatiuh, dios del Sol, en su centro. Asimismo, tiene grabada una fecha: matlactlihuan y ceacatl (13 caña), es decir, 1479, que se estima es el año en que la pieza fue concluida, bajo el mandato de Axayácatl", explica el INAH.
Por la posición en que fue encontrada, bocabajo, se piensa que el lugar en que se halló no era su sitio original. Además de referir a cómo medían los mexicas el tiempo, es posible que esta magnífica escultura se utilizara también como una especie de plancha en la que se recostaban a los que iban a ser sacrificados.
De los proyectos de excavación del INAH provienen la famosa escultura El acróbata, los dinteles y estelas mayas de Yaxchilán y las figurillas de Jaina; las cabezas colosales olmecas y la estela de La Ventilla de Teotihuacán, por mencionar sólo algunas.
En los años que siguieron a la inauguración del nuevo museo en 1963, la colección también aumentó gracias a las numerosas donaciones que la población hizo de sus hallazgos fortuitos.
El horario de este recinto ubicado en avenida Paseo de la Reforma esquina con la Calzada Calzada Gandhi s/n, colonia Chapultepec Polanco, es de martes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas. Hay estacionamiento, sillas de ruedas, visitas guiadas y guardarropa para el público que lo requiera.
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Las personas que deseen aclarar algunas dudas respecto a su visita, pueden llamar a los siguientes números telefónicos: 55 5553 6332, 55 5553 6315, 55 55534791 ext. 412309