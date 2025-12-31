¿Cuánto costará la entrada al Museo de Antropología en 2026?

Precio del boleto al Museo Nacional de Antropología en 2026

El precio del boleto de entrada general al Museo Nacional de Antropología será de 210 pesos a partir del jueves 1 de enero de 2026, mientras que la ciudadanía mexicana y extranjeros que acrediten su residencia en México, tendrán que pagar 105 pesos, anteriormente costaba 100 pesos, tuvo un aumento de 5 pesos.

¿Quiénes entran gratis al Museo Nacional de Antropología?

La entrada es gratuita para personas mayores de 60 años y que presenten su credencial de Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad y estudiantes y profesores con credencial vigente.

Los domingos la entrada es gratuita para mexicanos y extranjeros con documento migratorio vigente.

La importancia del Museo Nacional de Antropología

Uno de sus objetivos es salvaguardar el legado indígena, así como la promoción y difusión de las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país, y de promover la investigación del patrimonio cultural.

Actualmente, cuenta con más de siete mil piezas arqueológicas en exhibición y cerca de seis mil objetos en la sección de etnografía, con objetos de uso doméstico y ceremonial, que contribuyen a la reflexión sobre la rica herencia indígena del país; resaltan las réplicas del Templo de Quetzalcóatl y de los murales de Bonampak, así como la emblemática escultura de Coatlicue y la afamada Piedra del Sol.

Cuenta con 16 salas de exhibición permanentes en donde se exhiben objetos y se explica la historia de las culturas Tolteca, Mexica, Maya y de las culturas de Oaxaca, Occidente, de las Costas del Golfo y demás.

En el recinto hay diversas esculturas que dan cuenta de la riqueza cultural de México. (Foto: Facebook Museo Nacional de Antropología )

El horario de este recinto ubicado en avenida Paseo de la Reforma esquina con la Calzada Calzada Gandhi s/n, colonia Chapultepec Polanco, es de martes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas. Hay estacionamiento, sillas de ruedas, visitas guiadas y guardarropa para el público que lo requiera. Debido a que es uno de los más visitados en la CDMX, se recomienda a los visitantes llegar con anticipación.

Para despejar alguna duda, se puede llamar a los siguientes números telefónicos: 55 5553 6332, 55 5553 6315, 55 55534791 ext. 412309

