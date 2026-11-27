¿Por qué es tan difícil que vuelva a nevar en la Ciudad de México?

Una de las principales razones es el aumento de las temperaturas mínimas provocado por el crecimiento de la ciudad. Ernesto Jáuregui, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, explicó en el boletín UNAM-DGCS-0960, que a principios del siglo XX y durante la década de 1920 los termómetros llegaron a registrar temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero. Para 2002, las temperaturas mínimas extremas de la zona urbana ya no descendían por debajo de los cero grados debido a la creciente urbanización, según su diagnóstico.

Esta transformación también quedó documentada en los registros del Observatorio Meteorológico de Tacubaya. Las investigadoras Elda Luyando López, Ana Cecilia Conde Álvarez y Telma Gloria Castro Romero analizaron cómo cambiaron las temperaturas más bajas y más altas del día, promediadas a lo largo de cada año. Sus resultados fueron publicados en el reporte Urbanización cambia clima de Ciudad de México, de Gaceta UNAM y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, el 4 de agosto de 2021:

- Temperatura mínima anual promedio: pasó de 8 a 12 grados centígrados entre 1920 y 2014.

- Temperatura máxima anual promedio: aumentó de 23 a 25 grados centígrados durante el mismo periodo.



Conforme la capital se expandió, las áreas verdes y los cuerpos de agua fueron sustituidos por construcciones y superficies asfaltadas que absorben calor durante el día y lo liberan lentamente. Esto genera un fenómeno conocido como isla de calor urbana, que hace que la ciudad conserve temperaturas más elevadas que sus alrededores, incluso durante la noche, cuando suelen registrarse las temperaturas más bajas.

En el caso de la capital, la diferencia puede alcanzar alrededor de 10 grados entre la zona urbana más caliente y el entorno rural más fresco. Esta acumulación de calor dificulta que la nieve llegue al suelo sin derretirse y permanezca sobre las calles.