En enero de 1967, los habitantes de la Ciudad de México despertaron con un paisaje poco habitual en la capital: calles, parques y monumentos cubiertos de nieve. Desde entonces, las condiciones climáticas de la metrópoli han experimentado cambios documentados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los estudios permiten entender por qué es tan difícil que se repita aquella escena en la zona urbana, aunque las nevadas sigan ocurriendo en las montañas que rodean la ciudad.
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¿Por qué es tan difícil que vuelva a nevar en la Ciudad de México?
Una de las principales razones es el aumento de las temperaturas mínimas provocado por el crecimiento de la ciudad. Ernesto Jáuregui, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, explicó en el boletín UNAM-DGCS-0960, que a principios del siglo XX y durante la década de 1920 los termómetros llegaron a registrar temperaturas de hasta cuatro grados bajo cero. Para 2002, las temperaturas mínimas extremas de la zona urbana ya no descendían por debajo de los cero grados debido a la creciente urbanización, según su diagnóstico.
Esta transformación también quedó documentada en los registros del Observatorio Meteorológico de Tacubaya. Las investigadoras Elda Luyando López, Ana Cecilia Conde Álvarez y Telma Gloria Castro Romero analizaron cómo cambiaron las temperaturas más bajas y más altas del día, promediadas a lo largo de cada año. Sus resultados fueron publicados en el reporte Urbanización cambia clima de Ciudad de México, de Gaceta UNAM y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, el 4 de agosto de 2021:
- Temperatura mínima anual promedio: pasó de 8 a 12 grados centígrados entre 1920 y 2014.
- Temperatura máxima anual promedio: aumentó de 23 a 25 grados centígrados durante el mismo periodo.
Conforme la capital se expandió, las áreas verdes y los cuerpos de agua fueron sustituidos por construcciones y superficies asfaltadas que absorben calor durante el día y lo liberan lentamente. Esto genera un fenómeno conocido como isla de calor urbana, que hace que la ciudad conserve temperaturas más elevadas que sus alrededores, incluso durante la noche, cuando suelen registrarse las temperaturas más bajas.
En el caso de la capital, la diferencia puede alcanzar alrededor de 10 grados entre la zona urbana más caliente y el entorno rural más fresco. Esta acumulación de calor dificulta que la nieve llegue al suelo sin derretirse y permanezca sobre las calles.
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Parte de esta transformación tiene su origen en la expansión de la ciudad sobre los antiguos lagos de la cuenca. Desde el siglo XIX, el naturalista Alexander von Humboldt ya había observado problemas de deforestación y manejo del agua en la región. A principios del siglo XX todavía existían canales que posteriormente fueron entubados.
A estos cambios se suman las emisiones de gases y partículas contaminantes derivadas del consumo de petróleo en las grandes ciudades, que también contribuyen al calentamiento de la atmósfera regional.
Otro indicador de esta transformación es la frecuencia de los periodos cálidos, definidos como tres o más días consecutivos con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Los registros de Tacubaya muestran la siguiente evolución:
- Entre 1877 y 1887: dos periodos cálidos
- Entre 1961 y 1970: ocho periodos cálidos
- Entre 2001 y 2010: 18 periodos cálidos
Durante el invierno, la isla de calor reduce el impacto de las bajas temperaturas sobre la población capitalina. En contraste, durante marzo y abril intensifica el calor que experimentan los habitantes de la metrópoli.
¿Qué condiciones se necesitan para que nieve y en qué partes de México ocurre?
Para que se produzca una tormenta invernal deben coincidir distintas condiciones en la atmósfera, entre ellas la llegada de masas de aire ártico o polar, la presencia de humedad procedente de los océanos y determinados movimientos del aire en las capas medias y altas de la atmósfera.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el apartado "Tormentas invernales" del número 130 de la revista Somos Conagua, publicado el 15 de noviembre de 2024, México registra entre 10 y 11 tormentas invernales al año.
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Estos fenómenos afectan principalmente a Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, las nevadas son habituales en zonas montañosas como el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.
Con menor frecuencia, también ocurren en regiones de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como en las partes altas del Valle de México, entre ellas el Ajusco.
Respecto a las montañas que rodean la capital, Jáuregui documentó cinco ocasiones en las que nevó durante la década de 1980 y otras dos durante la de 1990.
Pese a los cambios climáticos de la capital, todavía pueden llegar masas de aire polar y presentarse episodios de frío intenso. Por ejemplo, durante los años en que ocurre el fenómeno climático de El Niño, los inviernos en las regiones elevadas del centro de México tienden a ser más severos, según explicó el investigador.
Aunque una nevada en la zona urbana no puede descartarse por completo, los estudios citados no permiten establecer cada cuántos años podría repetirse un acontecimiento como el de 1967.
¿Cómo fue la nevada que cubrió la Ciudad de México en 1967?
Todo comenzó el 9 de enero de 1967, cuando se registraron nevadas en los estados del norte del país. Dos días después, a las dos de la madrugada del 11 de enero, comenzó a nevar sobre Paseo de la Reforma, hasta cubrir de blanco la glorieta del Ángel de la Independencia, de acuerdo con la reconstrucción histórica publicada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 11 de enero de 2017, con motivo del 50 aniversario del acontecimiento.
San Ángel, Chapultepec y el Zócalo capitalino también quedaron cubiertos por una capa de nieve que alcanzó los ocho centímetros de espesor.
Sin embargo, la magnitud del fenómeno no se limitó a la capital. Los registros meteorológicos indican que aquella nevada alcanzó aproximadamente al 50% del territorio mexicano.