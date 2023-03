Barbie también rinde homenaje a todas las mujeres inspiradoras para otras a través de un episodio especial de la serie Barbie You Can Be Anything (Puedes ser todo lo que te propongas).

Como parte de su compromiso de "nivelar el campo de juego para las niñas a nivel mundial", Barbie estableció el Proyecto Barbie Dream Gap en 2018, una iniciativa global de varios años creada para crear conciencia sobre los factores que impiden que las niñas alcancen su máximo potencial.

Desde su lanzamiento, la marca ha comprometido más de 1,5 millones de dólares a través del proyecto.

Con información de EFE