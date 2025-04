¿Cómo invertir tu dinero de forma segura?

Diversificación y tecnología: aliados del inversionista

“La diversificación es una estrategia clave para reducir el riesgo y aumentar las probabilidades de obtener rendimientos positivos. Consiste en distribuir el capital en diferentes tipos de activos (acciones, bonos, bienes raíces, etc.) y sectores de la economía para que, si uno no tiene buen desempeño, otros puedan compensar esas pérdidas. La diversificación no solo mejora el potencial de rentabilidad, sino que también ofrece una protección ante la volatilidad del mercado”, destacó el director de Leva Invierte.

El directivo expuso que antes de elegir un producto de inversión, es necesario considerar varios factores: el nivel de riesgo, el rendimiento esperado, el plazo de la inversión, las comisiones y las garantías ofrecidas. Además de verificar que el producto esté regulado por las autoridades competentes, lo que asegura la transparencia y la seguridad de la inversión.

“En Leva Invierte, creemos que la inversión responsable también significa priorizar la seguridad y la transparencia, lo que permite a los inversionistas tomar decisiones fundamentadas y alineadas con sus metas a largo plazo. Siempre es importante evaluar las opciones disponibles y asegurarse de que se ajusten a tu perfil de riesgo y tus necesidades financieras”, expresó Juan Carlos Ballesteros.

En este sentido, afirmó que en Leva Invierte cuentan con productos diseñados para generar rendimientos seguros con tasas fijas competitivas, y presentan un balance entre seguridad y alta rentabilidad. Además, están supervisados por la CNBV, el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que garantiza su fiabilidad y seguridad.

La tecnología también ha sido clave para transformar el panorama de las inversiones. Permite gestionar el capital desde plataformas digitales y acceder a información clara sobre condiciones, riesgos y rendimientos.

En este sentido, dijo que Leva Invierte ha aprovechado la tecnología para ofrecer una plataforma fácil de usar, donde los inversionistas pueden realizar sus inversiones de manera completamente digital, sin necesidad de intermediarios y con total transparencia.