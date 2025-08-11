¿Se retrasó tu vuelo por culpa de la lluvia? La Profeco dice cuándo la aerolínea debe compensarte

Las fuertes lluvias de la temporada no perdonan a ningún sector y los aeropuertos no son la excepción, por lo que es muy importante que los pasajeros conozcan bien cuáles son sus derechos y en qué casos pueden acceder a una compensación si el vuelo se atrasa.
En ocasiones, cuando las precipitaciones son muy intensas, las aerolíneas y las autoridades del aeropuerto deciden parar operaciones para garantizar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y todo el personal operativo a los alrededores.
Si has pasado por esta situación o tienes un vuelo contemplado en estos meses de lluvia, lo mejor es que sepas a qué tienes derecho y cuáles son las obligaciones de las aerolíneas cuando hay mal clima.
¿Deben compensarte si el vuelo se retrasa por lluvia?
Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), empresas como Aeroméxico, Volaris, Mexicana de Aviación o cualquier otra sólo están obligadas a dar alguna compensación a los pasajeros cuando el retraso o demora es atribuible a la aerolínea.
De esta manera, si la suspensión del vuelo se atribuye al mal clima o a una inundación dentro del aeropuerto, lo cierto es que las aerolíneas no tienen la obligación de compensar a las personas afectadas.
De acuerdo con la Procuraduría, “si el retraso o demora es atribuible a la aerolínea, esta debe compensar al pasajero dependiendo del número de horas”.
Por ejemplo, cuando el vuelo se retrasa entre una y dos horas, la empresa debe dar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.
Si la demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro se debe aplicar un descuento no menor al 7.5% del precio del boleto, explica Profeco.
En caso de que la demora sea de más de cuatro horas o se cancele el vuelo por causas atribuibles a la aerolínea, el pasajero puede pedir el reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, además de una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.
“También puede elegir transporte sustituto en el primer vuelo disponible, y tendrá derecho a alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o bien puede pedir transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto”, detalla la Profeco.
Toma en cuenta que el pago de compensaciones e indemnizaciones debe cubrirse en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, excepto alimentos,
bebidas y hospedaje, mismos que deben cubrirse cuando ocurra el retraso, demora o cancelación.