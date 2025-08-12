Publicidad

¿Puede Roger Federer convencer a Trump de quitar los aranceles?

El gobierno suizo no se opondría a que la leyenda del tenis interviniera para reducir la carga arancelaria del país después de que EU aplicara un gravamen de importación del 39% a sus productos.
mar 12 agosto 2025 08:45 AM
Donald Trump mantiene una guerra arancelaria con el resto del mundo.

El gobierno suizo no se opondría a que la leyenda del tenis Roger Federer o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intervinieran para reducir la carga arancelaria del país después de que Estados Unidos aplicó un gravamen de importación de 39% a sus productos, dijo la presidenta Karin Keller-Sutter.

Algunos políticos suizos han propuesto a su compatriota Infantino como canal informal de negociación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense asistió en julio a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey.

Trump también es aficionado a las celebridades y podría dejarse convencer por un acercamiento de Federer, según informaron medios suizos.

"Si personalidades que lo conocen tienen una conversación con él, no estamos en contra", dijo Keller-Sutter al locutor Tele Zueri, cuando se le preguntó sobre Infantino o Federer hablando con Trump.

Según afirmó, "no es una estrategia que podamos seguir oficialmente", al tiempo que añadió que las negociaciones con Washington las lleva el gobierno. "No sé si eso realmente ayudaría al final".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para discutir el crimen en Washington, DC, en la Sala de Prensa Brady en la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de agosto de 2025.
Donald Trump ataca a los países BRICS uno por uno

Suiza se ha quedado atónita por el gravamen del 39% impuesto, uno de los más altos de los aplicados por Trump, que entró en vigor la semana pasada.

En mayo, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa incluyó a populares golfistas en su delegación que viajó a Washington con la esperanza de hablar de comercio y restablecer las dañadas relaciones con Estados Unidos. Durante una tensa reunión en la Casa Blanca, Trump se enfrentó a él con falsas afirmaciones de genocidio blanco y confiscación de tierras.

Keller-Sutter dijo que espera que las conversaciones para reducir los aranceles puedan resolverse en octubre, pero advirtió que su país no pagará "ningún precio" después de que un acuerdo anterior fuera descartado por Trump en una llamada telefónica entre los dos líderes el 31 de julio.

Con información de Reuters

